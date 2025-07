Marre des moustiques ? Ce laser portable pourrait bientôt sauver vos étés

La saison des barbecues, soirée aux bords de la piscine et apéro en terrace débute. Seul soucis à l’horizon: les moustiques… heureusement, un canon laser implacable arrive pour les zapper en plein vol !

Article rédigé par Adam Baudet.

La saison tant attendue des barbecues, soirées au bord de la piscine et apéros en terrasse débute. Seul souci à l’horizon : les moustiques. Toujours les mêmes qui viennent gâcher la fête. On a tous testé les prises, les bougies à la citronnelle, les sprays collants (même le téléphone à coque anti-moustique) sans grand succès. Et si la solution venait d’un tout autre terrain : celui du laser ?

Alors voilà : des ingénieurs ont créé ce qui s’apparente à un mini canon laser pour moustiques. Le nom : Photonmatrix. Un objet futuriste pensé pour les détecter et les neutraliser en plein vol. De quoi créer une bulle sans moustiques nuisibles autour de vous dans un rayon de 6 mètres. Le tout sans faire de bruit, sans odeur, et surtout diffuser de produits chimiques.

Enfin le laser anti-moustiques miracle ?

Mais comment ça marche ? Le système repose sur une technologie de précision chirurgicale. Le laser suit les moustiques en temps réel, les cible ultra rapidement… puis tire. 3 ms à peine suffisent pour repérer le nuisible, déterminer si c'est une femelle (ce sont les seules qui piquent vraiment), et tirer. Tout cela grâce à un scanner LiDAR et un laser orientable.

Et pour répondre à la question que se posent tous les parents (et les parents de chats ou de chiens) : non, ce n’est pas dangereux. D’après le fabricant, le laser est précisément calibré pour n’atteindre que des cibles précises en vol, et ne poser aucun risque pour les humains, les animaux domestiques ou les objets autour.

Deux modèles de canon anti-moustique sont proposés : une version Basic (portée de 3 mètres) et une Pro (6 mètres). L’appareil tient jusqu’à 16 heures grâce à une batterie externe, et se branche sur n’importe quel batterie portable via un petit adaptateur vendu moins de 10 €. Hélas, le laser-tueur lui même est un peu cher : comptez l'équivalent de 423 € et 593 € selon la version.

Un tarif qui n’empêche pas le produit de faire un carton : au moment où nous écrivons ces lignes, la campagne Indiegogo a déjà explosé les scores avec plus de 1300 % de l’objectif atteint. Ce qui garantit a priori l'arrivée de ce produit. Si vous voulez vous aussi faire partie des premiers à l'utiliser, direction : Indiegogo. La bonne page se trouve en cherchant les mots “World's First Portable Mosquito Air Defense”.