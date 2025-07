Ce film vieux de 22 ans cartonne sur les sites pirates en ce moment, voici pourquoi

Sur les sites de téléchargement de films, l'un d'eux connait un énorme regain d'intérêt malgré ses 22 ans d'existence. Il y a une raison à ça, et pas forcément celle à laquelle on pense.

Quand un film attendu débarque dans les salles obscures, il est généralement disponible peu de temps après sur les sites de téléchargement et de streaming pirates. Certains groupes arrivent même à proposer le long-métrage avant sa sortie au cinéma. Un phénomène inévitable malgré tous les efforts des ayants-droit. Mais parfois, l'arrivée d'un film entraîne un phénomène qui, de loin, peut sembler étrange : un pic de téléchargements pour une œuvre bien plus vieille.

Nous en avons un parfait exemple récent. Le 18 juin 2025 sort 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle. Il est le troisième opus d'une série démarrée avec 28 jours plus tard en 2003, suivi de 28 semaines plus tard en 2007. Et c'est le premier film de la trilogie qui se retrouve propulsé dans le top 10 des films les plus téléchargés en ce moment. Illégalement s'entend. Vous croyez sûrement comprendre la raison de cet engouement, 22 ans après la sortie du film. Pourtant c'est un peu plus nuancé que ça.

22 ans après sa sortie, ce film est parmi les plus piraté du moment et il y a une raison

Bien sûr, télécharger 28 jours plus tard est avant tout l'occasion de se rafraîchir la mémoire avant d'aller voir le dernier volet de la saga. Mais dans ce cas, pourquoi sa suite 28 semaines plus tard n'est pas aussi bien placée dans le classement des film les plus piratés ? Parce que contrairement à cette dernière que vous pouvez voir sur Netflix par exemple, 28 jours plus tard est très difficile à trouver légalement.

Le film a longtemps fait l'objet d'une bataille juridique autour de ses droits, et ce n'est qu'en 2024, soit 21 ans après sa sortie, que Sony consent à le proposer à la vente au format numérique. Il intègre aussi le catalogue de Pluto TV, une plateforme financée par la publicité qu'elle diffuse pendant les programmes. Entre payer pour un seul film ou le regarder avec des pubs, les amateurs ont préféré se tourner vers le téléchargement. Et comme le rappelle TorrentFreak, tout ça ne tient pas compte de celles et ceux qui ont (re)vu 28 jours plus tard en streaming.