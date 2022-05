Google annonce les Pixel Buds Pro pour concurrencer les AirPods Pro

À l’occasion de sa conférence annuelle, Google a annoncé sa future paire d’écouteurs TWS : les Pixel Buds Pro. Ces écouteurs intègrent un coprocesseur dédié à la gestion du bruit et de la musique qui a été développé par la firme. Celle-ci promet une réduction de bruit active plus efficace et une meilleure isolation de voix pour les appels. Les Pixel Buds Pro sortiront en même temps que le Pixel 6a et seront vendus 219 euros.

La conférence d’ouverture de Google I/O a commencé mollement. Mais elle a fini sur les chapeaux de roues. La firme de Mountain View a multiplié les annonces de nouveaux produits. Certains sortiront cet été, comme le Pixel 6a qui a enfin été officialisé. Et d’autres attendront la fin de l’été. Ce sera le cas des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ses prochains terminaux haut de gamme, ainsi que la Pixel Watch qui les accompagnera. Retrouvez dans nos colonnes une présentation de chacun de ses produits. Et un autre est même annoncé pour l’année prochaine : la première tablette de Google.

Le Pixel 6a, vendu 459 euros, sortira donc au moins de juillet. Et il sera accompagné d’un accessoire connecté « Made by Google » : les Pixel Buds Pro. Il s’agit de la seconde paire d’écouteurs de la firme de Mountain View. Dénomination « Pro » oblige, ils ne se positionnent pas sur le même segment de prix. Si les Pixel Buds originaux étaient très attractifs au niveau du prix, puisqu’ils sont commercialisés à 99 euros, les Pixel Buds Pro passent au-dessus des 200 euros pour atteindre les 219 euros. De quoi aller taquiner les AirPods Pro d'Apple.

Un coprocesseur Google pour la réduction de bruit active

Pour ce prix, Google promet une expérience très qualitative. Durant la présentation, la firme n’a pas trop mis l’accent sur les qualités musicales des haut-parleurs de 11 mm intégrés dans le petit châssis, mais sur le confort audio. Google promet en effet que la réduction de bruit active sera excellente, parce qu’elle est alimentée par l’intelligence artificielle d’une part, mais aussi par un nouveau coprocesseur pour le traitement des signaux audio développé par Google.

La réduction de bruit active est accompagnée d’un mode transparence, bien évidemment. Une fonction devenue commune. Google a insisté également sur les algorithmes qui se concentrent sur l’isolation de la voix, indiquant qu’elle est claire pour tous ceux avec qui vous aurez une discussion au téléphone. Parmi les autres fonctions annoncées, vous retrouvez Fast Pair, pour connecter instantanément les Pixel Buds Pro à plusieurs appareils, le capteur de pression pour éviter la sensation d’oreille bouchée.

Lancement commercial en même temps que le Pixel 6a

Côté autonomie, Google promet jusqu’à 11 heures d’utilisation avec une seule charge (et jusqu’à 31 heures avec le boitier), sans spécifier sous quelles conditions. Il parait évident que, pour atteindre une telle durée, la réduction de bruit active est hors service. Notez aussi que le boitier est compatible charge sans fil et que les écouteurs, certifiés IPX4, intègrent une surface tactile pour les contrôles usuels. Les Pixel Buds Pro sortiront en même temps que le Pixel 6a. Les précommandes démarreront aux États-Unis le 21 juillet et ils seront disponibles le 28 juillet. Les dates françaises ne sont pas officielles.