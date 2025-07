Honor MagicBook 14 Art : nous avons testé ce clone du Macbook Air pendant 6 mois, il donne (presque) envie d’abandonner macOS

Cousin germain du MateBook X Pro de Huawei, le MagicBook Art 14 est la réponse de Honor aux MacBook d’Apple. Sacrément léger, doté d’un design astucieux et d’un bel écran OLED tactile, ce PC profite aussi d’un Snapdragon X Elite pour assurer une belle autonomie. Mais est-ce suffisant pour abandonner Apple et passer à l’ennemi ? Réponse dans ce test complet.

Depuis l’arrivée des processeurs M dans le catalogue d’Apple, toutes les idées reçues ont volé en éclat. Il est enfin possible de conjuguer autonomie et puissance dans un châssis fin et léger. Quelques années plus tard, Qualcomm tente la même révolution sur le segment des PC sous Windows avec le Snapdragon X Elite.

Lire aussi – Test Samsung Galaxy Book5 360 : un bon PC, mais plombé par un défaut majeur

Si la première génération de PC Windows sous Snapdragon X Elite n’a pas été une franche réussite technique et commerciale, une seconde génération tente de redonner à cette catégorie d’ordinateur une image attractive. Parmi eux, nous retrouvons le Magicbook 14 Art de Honor, un PC sous Windows 11 calibré pour séduire les acheteurs de MacBook Air ou MacBook Pro.

Mais quand on est utilisateur d’ordinateur portable d’Apple depuis plus de 15 ans, le MagicBook 14 Art a-t-il ce qu’il faut pour nous faire changer de crèmerie ? C’est ce que nous avons voulu savoir en adoptant quotidiennement le PC de Honor pendant… 6 mois, avec un Magic6 Pro et des Honor Earbuds 3 Pro ! Voici nos conclusions.

Prix et disponibilité

Le prix public conseillé du MagicBook Art 14 était de 1700 euros à son lancement. Il bénéficie aujourd’hui d’une réduction lui permettant de passer sous la barre des 1400 euros (voire 1200 euros selon les promotions). Malgré cette belle réduction, le MagicBook Art 14 reste le plus cher des PC portables de Honor, même en comparaison du MagicBook 14 Pro, lequel est pourtant plus récent. Il n’existe qu’une seule configuration avec 32 Go de mémoire vive et 1 To de stockage.

Le MagicBook Art 14 se positionne naturellement face aux Macbook d’Apple, notamment le MacBook Pro M4 14 pouces. Le prix public conseillé de ce dernier s’élève à 1899 euros. Il se positionne également face au MacBook Air M4 15 pouces, lequel est proposé par Apple à 1499 euros. Dans l’environnement Windows, vous retrouvez des propositions équivalentes chez Asus (Vivobook S15 OLED ou ZenBook A14), Dell (XPS 13 ARM), Lenovo (Yoga Slim 7X), Microsoft (Surface Laptop) ou encore Samsung (Galaxy Book 4 Edge). Et ce ne sont que quelques exemples. Et les prix sont très variables…

Le MagicBook Art 14 est disponible à la vente l’automne 2024. Il est disponible dans la boutique en ligne Honor, ainsi que quelques enseignes classiques (la Fnac et Darty notamment). Il n’est proposé qu’en une seule finition, couleur aluminium brossé. Dans la boîte, le PC est accompagné d’un chargeur et d’un câble USB-C. Notez qu’il existe également une version Intel de ce PC doté d’un Core i7 Lunar Lake.

Design, clavier et connectique

Démarrons ce test avec le design. Le MagicBook Art reprend les codes des ultrabooks modernes, institués par le MacBook Air et le MacBook Pro. Une taille de guêpe. Un poids plume. Et presque le minimum syndical sur les connectiques. On ne peut pas tout avoir ! Les utilisateurs de MacBook, et d’ultrabook en général, sont désormais habitués à cette frugalité. Si d’apparence, nous avons été choqués par la proximité physique entre le MagicBook Art et un MacBook, nous avons noté quelques différences intéressantes.

La première concerne la légèreté : le PC de Honor est vraiment moins lourd. Il pèse à peine plus de 1 Ko, alors que les MacBook pèsent entre 1,5 Kg pour un MacBook Air M4 15 pouces et 1,6 Kg pour un MacBook Pro M4 Pro 14 pouces. La différence est énorme. C’est, selon nous, essentiellement dû au matériau du châssis : il s’agit d’aluminium, comme chez Apple, mais celui du MagicBook est quand même différent. Il parait plus fin. Presque plus fragile, même si nous nous doutons qu’il ne va pas se fissurer d’un simple contact.

Deuxième grande différence que nous avons observée : l’écran. Contrairement aux derniers MacBook (Air ou Pro), il n’y a pas d’encoche pour la caméra FaceID. Plus loin encore, Honor a réduit les bordures à leur maximum. Même la tranche inférieure est bien plus fine que chez Apple. Résultat : la taille d’affichage est bien plus large. C’est très confortable. En outre, cette dalle est tactile, ce que les Mac ne proposent toujours pas.

Puisqu’il n’y a pas de bordure supérieure, où se trouve la webcam que nous retrouvons habituellement en haut de l’écran ? Elle est détachable et rangée dans un emplacement sur la tranche de gauche. Il suffit de pousser pour qu’un ressort la délivre de son logement. Ensuite, on la branche sur l’emplacement magnétique sur la tranche supérieure de l’écran. C’est très malin. Et c’est beaucoup plus pratique qu’une webcam cachée dans un bouton du clavier. En revanche, si vous la perdez, on ne peut pas la remplacer.

Dernière différence que nous avons notée, contrairement à certains MacBook, le MagicBook Art 14 s’appuie sur un système de refroidissement actif (basé sur deux ventilateurs, deux radiateurs et une chambre à vapeur), dont la prise d’air est située sous le PC. Un système qui va naturellement faire un peu de bruit quand le Snapdragon X Elite est sollicité. Heureusement, pour des usages bureautiques, il reste assez silencieux.

Pour le reste, le MagicBook Art 14 ne réinvente pas la roue. Vous retrouvez un clavier complet très confortable. Il n’y a pas de TouchBar ici, mais les douze touches fonctions. Vous avez un bouton d’alimentation dans le coin supérieur gauche qui intègre un lecteur d’empreinte digitale. Sur la partie basse, vous retrouvez une croix directionnelle (qui n’est pas en T inversé). Et vous retrouvez la fameuse touche Copilot à l’opposé de la touche Windows.

Le clavier est accompagné d’un très large trackpad avec capteur de pression et moteur haptique. Doté d’une excellente réactivité, il est multi-touch pour utiliser les gestes à plusieurs doigts (comme sur un MacBook…). Très pratique pour ouvrir le menu contextuel d’un double tapotement. Le trackpad accepte un niveau de clic, tandis que les Mac en proposent deux. A l’usage, ce détail n’a pas d’importance (sauf dans des cas très spécifiques).

De chaque côté du clavier, vous retrouvez deux grilles de haut-parleur. Derrière chaque grille, Honor a placé deux tweeters. Ils sont accompagnés par deux subwoofers (un de chaque côté) positionnés sur le châssis (les ouvertures sont visibles en dessous du PC, sur les côtés). Et le résultat est très correct dans l’ensemble avec une bonne puissance en sortie et une bonne scène sonore, même si les aigus pourraient être plus présents et les basses un peu plus rondes. Le son sature quand le volume est trop élevé. Il y a un peu de recouvrement en stéréo, mais rien de bien méchant : c’est bien pour une série ou un jeu. Pour écouter de la musique, c’est trop juste. Toujours du côté sonore, le MagicBook est équipé de trois micros pour les appels audio ou visio. Et ça fonctionne plutôt bien.

Les connectiques sur les tranches sont très classiques. Nous avons à gauche deux ports USB-C 3.2 Gen 2, placés juste à côté de l’emplacement de la webcam. Ils sont flanqués d’une LED de notification de charge. Et à droite, nous retrouvons un port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 (compatible 4K à 60 ips) et un port jack 3,5 mm qui accepte les casques filaires avec télécommande et micro déportés. C’est très classique. On remarque que les ports USB-C ne sont pas certifiés Thunderbolt. Seul petit regret dans cette configuration cohérente.

Interface et logiciels

Une fois le MagicBook Art 14 allumé, vous arrivez sur Windows 11, bien évidemment. Ici, nous disposons de la version familiale. Inutile de vous présenter le système d’exploitation de Microsoft, avec sa barre des tâches, son menu démarrer et ses différents volets pour les notifications, les réglages rapides et les actualités. PC « Copilot » oblige, l’IA de Microsoft est installée par défaut, avec son petit bouton sur le clavier et son raccourci dans la barre des tâches. Difficile de passer à côté.

Les habitués de macOS ne seront pas trop perdus avec Windows 11. Les deux systèmes d’exploitation ont largement influé l’un sur l’autre ces dernières années, que ce soit au niveau des raccourcis dans l’interface, de la gestion des bureaux, du menu de paramétrage ou encore du volet de notification. Même l’outil de capture d’écran est désormais intégré dans l’OS. Certes, il reste encore quelques grandes différences : le menu pomme en haut et le menu Windows en bas, les raccourcis clavier qui ne sont définitivement pas identique ou encore l’emplacement de certains caractères sur le clavier. Mais l’adaptation est assez facile.

Le MagicBook Art 14 est un PC, avec tous les atours de Windows 11. Mais c’est aussi un produit Honor. Nous retrouvons donc deux logiciels installés par défaut dont le but est de créer une expérience proche de celle d’Apple avec Continuity. PC Manager, une boite à outil pour vérifier l’état du PC, gérer certaines mises à jour et interagir avec d’autres appareils (écran externe, smartphone, écouteur, tablette). Et WorkStation, un logiciel pour partager des documents avec d’autres appareils, créer des notes et afficher l’écran d’un smartphone ou d’une tablette sur le PC. Les deux logiciels s’appuient largement sur MagicRing pour leurs interactions. Et ça marche plutôt bien, malgré le fait que le MagicBook soit sous Windows, tandis que les autres appareils fonctionnent sur Android.

Et comme sur un Magic6 Pro avec Google, deux stratégies s’affrontent ici : celle de Microsoft et celle de Honor. Cette ambiguïté amène à une situation complexe : certains aspects du PC sont pris en charge par Windows et d’autres par Honor. Un exemple : les mises à jour hardware. Si Microsoft se charge de mettre à jour l’OS grâce à Windows Update, c’est Honor PC Manager qui maintient à jour le Bios de l’ordinateur et les drivers de certains composants. Sur un MacBook, Apple est la seule source de mise à jour possible. C’est bien plus pratique.

Ecran, puissance et batterie

Entrons maintenant dans la partie technique de ce test. Le MagicBook Art 14 dispose d’une grande dalle de 14 pouces. Le taux d’occupation de l’écran atteint 97 %. La dalle est OLED. Le taux de rafraichissement peut monter jusqu’à 120 Hz. Par défaut, il est réglé sur 60 Hz. Il n’est pas possible d’activer le taux de rafraichissement dynamique. Et c’est bien dommage. La définition de l’écran est légèrement inférieure à 4K : 3120 pixels en largeur pour 2080 pixels en hauteur. Soit une résolution de 258 pixels par pouce. Et le ratio est donc un très classique 3/2.

Honor annonce une luminosité maximale HBM de 700 nits en mode automatique. En mode manuel et en SDR, notre sonde indique une luminosité maximale de 500 nits. Ce qui est déjà très bien. Attention cependant aux reflets qui nous ont gêné dans certaines situations.

En outre, MagicBook affiche de bonnes couleurs, même si le résultat pourrait être mieux maitrisé. En effet, nous avons mesuré un Delta E de 4. En revanche, la température moyenne des couleurs atteint 6700° kelvin, à 200° du score parfait. Le blanc tire très légèrement vers le bleu. Ce n'est pas très grave dans l'absolu. Mais, chez Apple, la colorimétrie est mieux maitrisée. Notez qu’il n’y a qu’un seul profil colorimétrique par défaut. Mais vous pouvez en créer d’autres, selon vos besoins. Et bien sûr, écran OLED oblige, le taux de contraste est infini.

Côté processeur, nous retrouvons donc le Snapdragon X Elite. La version installée ici est numérotée X1E-80-100. Ses 12 cœurs Oryon sont cadencés jusqu’à 3,42 GHz (avec un mode performance à 4,2 GHz en dual-core). Le SoC inclut un NPU Hexagon pour l’intelligence artificielle et un GPU Adreno X1-85 cadencé à 1,85 GHz. Il est épaulé de 32 Go de mémoire vive au format LPDDR5X. Une assez belle configuration.

Même s'il est aujourd'hui le plus couramment utilisé par les marques de PC ARM, le X1E-80-100 n’est pas le meilleur Snapdragon X Elite. Ce qui explique les petites différences dans les benchmarks entre le MagicBook Art 14 et le Galaxy Book4 Edge, notamment, celui-ci profitant du X1E-84-100. Cependant, les chiffres obtenus par le PC de Honor sont dans la bonne moyenne du marché, voire même parmi les meilleurs, que ce soit sur les tests des CPU que du GPU. En revanche, face à un MacBook Air ou Pro, sous M4 (ou ses variantes plus puissantes), le MagicBook est en dessous.

Cette puissance permet à Windows de rester fluide, même en ouvrant de nombreuses applications gourmandes. Et les usages simples sont parfaitement gérés. Comme sur Mac. Et comme sur Mac, le MagicBook Art 14 n’est pas fait pour jouer à des jeux gourmands. En effet, la compatibilité, même meilleure que macOS, avec les plates-formes ARM est loin d’égaler celle des plates-formes X64. Et les performances d’un Adreno n’égalent pas celles d’un GPU GeForce ou Radeon.

Pour les usages bureautiques, le MagicBook Art 14 chauffe très peu. Et sa consommation d’énergie est bien maitrisée. Il se comporte donc généralement comme un MacBook. Il n’a toutefois pas la même autonomie. Nous avons en effet mesuré une autonomie d’une petite quinzaine d’heures en usage bureautique. Pas de quoi tenir donc deux journées complètes de travail. La concurrence fait bien mieux, que ce soit chez Apple ou certains PC sous Windows (comme le MateBook X de Huawei par exemple). La principale raison, selon nous, est la capacité de la batterie ici un peu limitée : 60 Wh, contre 66 Wh pour un MacBook Air et 72 Wh pour un MacBook Pro. Ici la finesse et la légèreté du MagicBook Art 14 joue contre lui.

Quand la batterie est vide (ou presque, puisque le PC s’éteint quand la batterie atteint 2%), il faut passer par la case recharge. Le MagicBoo Art 14 est accompagné d’un chargeur dans sa boîte. La puissance de ce dernier s’élève à 65 watts. Avec ce dernier, Honor promet une charge complète en 98 minutes et 43 % de batterie en moins de 30 minutes. Nos relevés sont proches, mais pas identiques. Les voici :

22 % à 15 mn

41 % à 30 mn

66 % en 60 mn

88 % en 90 mn

100 % en 114 mn

Un dernier mot à propos des connexions sans fil : le MagicBook Art 14 est compatible WiFi 7 et Bluetooth 5.4. Difficile de faire mieux aujourd’hui. Apple propose le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3. Cela pourrait suffire pour les usages actuels. Il nous parait évident que les prochains MacBook seront mis à jour.

Alors, on achète (ou on remplace) ?

Les promesses du MagicBook 14 Art sont remplies. Hormis l’autonomie un peu juste, il n’y a pas un domaine dans lequel le PC nous a déçu. Et face à un MacBook Air, il n’a pas à rougir. Il est tout aussi léger. Le Snapdragon X Elite offre une très bonne fluiditié à Windows. L’écran est incroyable. Le clavier est très pratique. La proposition est vraiment très séduisante.

Bien sûr, le MacBook a encore des arguments pour convaincre. D’abord, il y a Continuity : même si cela s’en rapproche, il est encore impossible d’obtenir la même expérience avec ce MagicBook Art 14, même en disposant d’un écosystème complet. Ensuite, macOS est plus fluide, plus stable, plus rapide à démarrer, plus facile à mettre à jour. Echanger un MacBook Air pour ce MagicBook Art 14 n’est donc pas toujours pertinent. Mais la tentation n’a jamais aussi forte, surtout pour ceux qui regrette la compatibilité logicielle limitée de macOS.