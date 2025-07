La PS5 est en danger, Samsung vous conseille d’activer certaines options de sécurité, c’est le récap’ de la semaine

Un bug inquiétant sur la PS5, une alerte sécurité de Samsung, une grosse mise à jour de Windows 11, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on fait le point sur un problème matériel qui pourrait condamner les PS5 dans un ou deux ans et qui inquiète les propriétaires de la console. Alors que Samsung tire la sonnette d’alarme et invite les utilisateurs de smartphones Galaxy à activer d’urgence certaines protections de sécurité, Microsoft dévoile une grosse mise à jour pour Windows 11. Bonne nouvelle pour les abonnés Free, Disney+ rejoint la Freebox Révolution. Enfin, Oppo lance un smartphone d’entrée de gamme très endurant pour moins de 160 euros.

PS5 : un problème de conception menace les premières consoles

Certaines PS5 risquent de rendre l’âme dans les mois à venir à cause du métal liquide utilisé pour le refroidissement. Placée à la verticale, la console peut subir des fuites internes invisibles qui finissent par la griller. Les témoignages de joueurs se multiplient, et le phénomène pourrait s’aggraver dans les deux prochaines années. Un défaut que Sony a corrigé sur les modèles plus récents, mais qui inquiète pour les premières PS5 sorties en 2020.

Lire : Votre PS5 pourrait cesser de fonctionner dans un ou deux ans, voici pourquoi

Freebox Révolution : Disney+ débarque avec une belle surprise

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Révolution : Disney+ est désormais accessible directement depuis votre box. Et pour fêter ça, Free offre 6 mois d’abonnement à la plateforme. De quoi profiter des univers Marvel, Star Wars ou Pixar sans surcoût, même avec une box lancée en 2010. Un geste bienvenu pour les fidèles qui n’ont pas encore basculé sur un modèle plus récent.

Lire : Vous avez la Freebox Révolution ? Voici une très bonne nouvelle pour vous

Samsung vous alerte : ces nouvelles protections anti-vol sont à activer d’urgence

Face à l’augmentation des vols de smartphones, Samsung déploie de nouvelles fonctions de sécurité dans One UI 7. Parmi elles, on peut citer le verrouillage hors ligne, la détection de vol, la vérification biométrique renforcée ou encore le délai de modification des données sensibles. Ces outils ont pour but de bloquer l’accès au téléphone même s’il est déconnecté ou entre de mauvaises mains. Plusieurs modèles sont concernés, dont les Galaxy S23, S24, S25 et les Z Fold/Flip. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la marche à suivre et activer toutes les protections anti-vol sur votre Galaxy.

Lire : Samsung alerte les utilisateurs de smartphones Galaxy, activez vite ces options de sécurité sans attendre

Windows 11 continue sa route avec une grosse mise à jour prévue fin 2025

Windows 12 ne débarquera pas cette année, et Microsoft le fait bien comprendre. Une mise à jour majeure de Windows 11, la version 25H2, est prévue pour la fin 2025. Elle prolongera le support utilisateur et s’installera aussi simplement qu’un redémarrage classique. Peu de nouveautés visibles, mais une volonté claire : continuer à miser sur Windows 11, encore loin d’être remplacé malgré ses quatre ans d’existence.

Lire : Avec cette nouvelle grosse mise à jour de Windows 11, Microsoft nous fait comprendre que Windows 12 n’est pas pour tout de suite

Oppo A5 : un smartphone solide, endurant et à petit prix

Oppo lance en France un nouveau smartphone d’entrée de gamme, l’A5, qui mise tout sur l’endurance et la simplicité. Résistant à l’eau et aux chocs (IP65), doté d’un écran protégé par du Gorilla Glass, d’une batterie de 6000 mAh et d’un processeur Qualcomm économe en énergie, il s’adresse aux utilisateurs en quête d’un smartphone fiable pour le quotidien. Proposé à 150 ou 160 € selon la configuration, il embarque aussi Android 15 avec plusieurs années de mises à jour prévues. Un bon plan à condition de viser le bon modèle : le A5 de 2025 avec flash circulaire.

Lire : Voici l’Oppo A5, un smartphone qui veut allier endurance et petit prix

Nos tests de la semaine

DS N°8 : une grande berline électrique qui mise sur le confort et l’autonomie

La DS N°8 impressionne par son confort, sa présentation haut de gamme et son insonorisation bluffante. L’autonomie annoncée à 750 km en fait l’un des modèles les plus endurants de sa catégorie et on apprécie son système audio Focal Electra 3D. Cela étant dit, tout n’est pas parfait. À ce niveau de prix, on aurait aimé une recharge plus rapide (seulement 160 kW) et une présentation plus soignée aux places arrière. La finition Jules Verne, bien que séduisante, fait encore grimper la facture. Cela reste toutefois une proposition sérieuse pour ceux qui cherchent une berline électrique premium à la française.

Lire : Essai de la DS N°8 : 750 km d’autonomie pour aller plus loin qu’en Tesla (ou en Audi)

Nothing Headphone (1) : du style, du son et une belle autonomie

Design original, confort au top, réduction de bruit active très efficace, bonne autonomie, partie audio réussie et prix attractif : Nothing signe un premier casque audio très convaincant. On apprécie aussi l’intégration de ChatGPT et les boutons bien pensés, même si l’arceau non pliable et un mode ambiant perfectible rappellent qu’il n’est pas sans défaut. Attention, le design ne sera peut-être pas du goût de tout le monde.

Lire : Test Nothing Headphone (1) : un casque qui n’a rien à envier à la concurrence

Bluetti Elite 100 V2 : une batterie nomade qui allie puissance et légèreté

Avec son format compact et ses 10 kg bien maîtrisés, la Bluetti Elite 100 V2 est une batterie nomade qui impressionne par sa puissance et sa polyvalence. Lors de notre test, nous avons été conquis par sa connectique complète et sa recharge rapide, et la garantie de 5 ans est un vrai plus. On regrette seulement l'absence de résistance à l'eau et le câble allume-cigare non fourni, mais pour le reste, elle coche quasiment toutes les cases.

Lire : Test Bluetti Elite 100 V2 : la batterie nomade championne du rapport poids/puissance

Honor Magic V5 : un rival sérieux pour le Galaxy Z Fold 7

Avec le Magic V5, Honor montre qu’il sait faire du pliant haut de gamme. Le smartphone séduit par son incroyable finesse (4,1 mm déplié), sa légèreté (217 g) et son design soigné. Mais il ne s’arrête pas là : écran AMOLED 120 Hz, Snapdragon 8 Elite, batterie de 5820 mAh, triple capteur photo optimisé, charge 66 W, 7 ans de mises à jour… Une prise en main prometteuse pour un smartphone pliant qui s’annonce comme l’un des plus sérieux concurrents de Samsung en 2025.

Lire : Le Magic V5 de Honor est un très sérieux concurrent du Galaxy Z Fold 7, c’est confirmé (prise en main)