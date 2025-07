Pourquoi un VPN est indispensable pour vos voyages à l’étranger

Smartphones, ordinateurs… Nos appareils personnels nous accompagnent partout. Avec eux, c'est notre vie numérique qui nous suit également. Mais cela n’est pas sans risque, surtout lorsqu’on part à l’étranger.

Difficile d’imaginer rester sans connexion internet quand on voyage, surtout à l'étranger. Toutes les bornes de WiFi à proximité deviennent une opportunité. Et même avec un forfait mobile local, les risques restent non négligeables, notamment en matière de cybersécurité.

À l’instar des antivirus, les VPN sont devenus presque indispensables pour les internautes qui souhaitaient protéger leurs données personnelles. À l’étranger, leur utilisation s'impose davantage, tant pour des raisons de sécurité que pour contourner la censure.

Pourquoi il est indispensable de protéger ses données personnelles lors d’un voyage

Se connecter à des réseaux étrangers quand on est en déplacement présente des risques importants : cyberattaques, espionnage, vol de données… Ces menaces peuvent avoir des conséquences préjudiciables, tant sur le plan personnel que professionnel. Les dangers peuvent aussi être liés à la surveillance systématique des internautes dans les pays où les libertés sont fortement restreintes.

Les risques liés aux WiFi publics

Dans la majorité des cas, ils relèvent des attaques de type Man-in-the-Middle. Quand un pirate est connecté sur le même réseau que vous, il peut s'interposer entre votre appareil et le routeur. Il peut ainsi intercepter vos données ou vous rediriger vers des sites de phishing.

Vol de vos données personnelles : mots de passe, emails, données bancaires, etc.

: mots de passe, emails, données bancaires, etc. Risques de connexion à de faux hotspots : le pirate peut créer un réseau parallèle en imitant celui d’un lieu public (aéroport, café…). Il lui est alors beaucoup plus facile d’intercepter vos données personnelles.

: le pirate peut créer un réseau parallèle en imitant celui d’un lieu public (aéroport, café…). Il lui est alors beaucoup plus facile d’intercepter vos données personnelles. Distribution de logiciels malveillants : les pirates peuvent se servir d’un WiFi non sécurisé pour diffuser des malwares

: les pirates peuvent se servir d’un WiFi non sécurisé pour diffuser des malwares Suivi de vos activités : lorsque vous n’utilisez pas un VPN, l’administrateur d’un réseau WiFi ou même un pirate peut suivre vos activités (sites visités, téléchargements, etc.).

Parfois, des personnes connectées au même réseau que vous peuvent accéder aux fichiers stockés sur votre appareil. Cela peut se produire avec certains systèmes d'exploitation si le partage de fichiers sur les réseaux publics est activé par défaut ou par inadvertance.

L’espionnage et la surveillance

Même si vous utilisez un forfait mobile local pour éviter les WiFi publics, cela ne vous épargne pas totalement des risques liés à la sécurité et la vie privée. En effet, les fournisseurs d'accès internet et les services de renseignement locaux peuvent toujours surveiller votre activité en ligne. Cela peut s'avérer problématique dans les pays où la liberté d’expression est limitée et où la cybersurveillance est généralisée.

Dans certains pays, la surveillance des étrangers est encore plus prononcée. Vos activités sur internet peuvent ainsi être interceptées et analysées. D’où l’importance d’utiliser un VPN, de recourir à des services de messagerie chiffrés comme Signal si vos activités ne sont pas conformes aux lois locales, ou encore d’éviter autant que possible de manipuler des données personnelles sensibles sans protection.

Comment éviter la censure et les blocages de contenus ?

Vous pouvez être confrontés à plusieurs types de censure lors d’un voyage à l’étranger : celles imposées par les autorités locales, mais aussi les blocages de contenus liés au fait que vous ne soyez pas dans votre pays de résidence habituel.

Dans un cas comme dans l’autre, utiliser un VPN peut vous permettre d’accéder aux contenus ou aux services bloqués localement. C’est indispensable lorsque vous vous rendez en Chine par exemple. En effet, le pays bloque de nombreuses applications populaires comme Facebook, Instagram, X, WhatSapp ou encore Google (Gmail, YouTube, Maps), pour ne citer qu'elles.

TV en ligne et applications bancaires : un VPN est souvent indispensable

Au cas où vous souhaiteriez accéder à vos chaînes françaises préférées depuis l’étranger, les applications TV sont souvent la seule solution envisageable, mais la plupart sont souvent bloquées à l’étranger.

Si vous essayez par exemple d’accéder à l’appli TV d’Orange en étant hors de France, vous verrez un message du type : « ce contenu n’est pas disponible dans votre zone géographique ». C’est aussi le cas pour plusieurs autres services M6+, France TV, myCanal, SFR / RED TV, Freebox TV / OQEE, etc. Le seul moyen de contourner cette limitation géographique et de vous connecter à un serveur français avec un VPN.

Il en est de même pour la plupart des applications bancaires dont certaines fonctionnalités peuvent être bloquées à l’étranger, surtout en dehors de l’UE. Utiliser un VPN permet non seulement de contourner ces restrictions, mais aussi de protéger vos transactions.

L’importance de choisir un VPN fiable

Tous les VPN ne se valent pas. Les VPN gratuits sont à éviter pour la sécurité de vos données personnelles et pour la protection de votre vie privée, même s’ils peuvent être utiles pour débloquer du contenu.

Mieux vaut donc opter pour un VPN fiable dont le fournisseur jouit d’une solide réputation. C’est le cas de Proton VPN, édité par Proton AG, une entreprise suisse connue depuis plusieurs années pour ses solutions de sécurité et notamment pour son service de messagerie chiffrée Proton Mail.

Proton VPN dispose de plus de plus de 13 000 serveurs et de 122 pays au choix. C’est l’une des offres les plus diversifiées du marché. L’application s’appuie sur les technologies les plus actuelles du secteur et met en avant une politique de confidentialité stricte.

Ceci est un article sponsorisé proposé par Proton VPN.