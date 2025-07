C’est l’enceinte parfaite pour les vacances, et elle est en grosse promo chez la Fnac !

Repérée à -37 % chez la Fnac, la célèbre enceinte nomade de Marshall passe sous la barre des 200 €. Une remise rare sur ce modèle iconique, taillé pour vous suivre tout l’été.

Découvrir l'offre dès maintenant

Dans la masse des promotions estivales, certaines offres sortent franchement du lot. C’est le cas de celle repérée en ce moment à la Fnac : l’enceinte Marshall Kilburn II, vendue habituellement autour de 300 €, affiche une baisse de prix de plus de 100 €.

Elle se retrouve en effet pour seulement quelques jours à seulement 189,99€ au lieu de 299,99€ ! Une remise nette qui fait passer ce modèle mythique sous la barre symbolique des 200 €, et qui en fait clairement l’un des meilleurs rapports qualité-prix de ces soldes d’été.

Elle tient 20 heures, balance du 360°, et passe sous les 200 € : on dit oui

Ce n’est pas une nouveauté : la Kilburn II n’a plus grand-chose à prouver. Compacte, sans fil, avec une autonomie annoncée de plus de 20 heures, elle a été conçue pour être transportée facilement. Sa bandoulière façon sangle de guitare, sa coque solide et son design résistant à l’eau (IPX2) en font une alliée des escapades estivales. On la pose au bord d’une table, sur une serviette ou près d’un barbecue, sans craindre ni les éclaboussures ni les manipulations fréquentes.

Ce qui explique aussi son succès depuis son lancement, c’est son rendu sonore. La Kilburn II propose une diffusion à 360° via la technologie maison « True Stereophonic ». Dans la pratique, le son reste bien réparti, même en extérieur ou en mouvement, ce qui n’est pas si fréquent sur ce type d’appareil. La puissance, annoncée à 36 W, permet de sonoriser un petit jardin ou une grande pièce sans pousser les réglages au maximum. Et les commandes situées directement sur le dessus permettent de gérer volume, basses et aigus sans sortir son téléphone.

Tout savoir sur l'offre de l'été

Solide, autonome, pratique et désormais bien plus accessible, la Marshall Kilburn II coche toutes les cases pour accompagner les vacances d’été. Et à moins de 200 €, elle devient l’un des bons plans les plus solides de cette saison.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.