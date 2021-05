Google Pixel 6 : un indice annonce-t-il vraiment une officialisation le 30 septembre 2021 ?

Une rumeur enfle cette semaine autour de la date de présentation du Pixel 6 le 30 septembre 2021. la source de cette rumeur : les visuels utilisés par la firme de Mountain View lors de la plénière de la conférence Google I/O qui a eu lieu le 18 mai 2021. Si la date n’est pas incohérente, les indices manquent cependant de consistance. Explications.

Mardi 18 mai, dans la soirée, nous avons suivi pour vous la keynote d’ouverture de la conférence Google I/O. Vous pouvez en retrouver dans nos colonnes un résumé complet des annonces, ainsi que deux vidéos sur les sujets qui nous ont marqués : la refonte graphique d’Android 12 et le partenariat avec Samsung pour redéfinir Wear OS. Nous avons également publié de nombreux articles sur Google Maps, Google Photos, ou encore sur les différents outils mis en place par la firme pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Et il y en a beaucoup, puisqu’Android anime aujourd’hui plus de 3 milliards d’appareils dans le monde.

Quelques heures avant le début de la conférence, nous avons publié un article à propos des sujets que nous espérions voir abordés par Google lors de cette keynote. Si certains l’ont été, comme Android 12 et Wear OS, d’autres ont été occultés. C’est notamment le cas du Pixel 6, remplaçant du Pixel 5 sorti à la fin de l’été 2020. Nous espérions que Google révèle quelques informations à son propos, mais la firme a préféré se concentrer sur l’aspect logiciel.

Un indice caché dans les visuels de la keynote de Google I/O ?

Mais Google est une entreprise joueuse, qui aime semer des indices là où nous les attendons le moins. Vous voulez quelques preuves ? Les petits jeux cachés dans Google Search. Les écrans à débloquer dans le menu de paramétrage d’Android. Les jeux de piste pour découvrir la date de la prochaine conférence Google I/O. Etc. Pour en revenir au Pixel 6, certains journalistes pensent que Google aurait dévoilé la date de l’officialisation du smartphone dans les visuels que la firme a utilisé durant la keynote.

Cette date serait le 30 septembre 2021. Une date relativement crédible, puisque la sortie des Pixel se déroule généralement entre la mi-septembre et la mi-octobre. C’est une date qui tombe durant la période très chargée de la rentrée scolaire. Et c’est proche de la keynote des iPhone d’Apple. Si cela se confirme, cela n’aura donc rien de surprenant. Nous avons toutefois un doute parce que les seules références à 09/30 (les anglo-saxons mettent le mois avant le jour) dans les visuels de la keynote concernent une heure et non une date.

