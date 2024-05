Pixel 8a : on connaît le prix du prochain smartphone de Google, il a subi l’inflation lui aussi

L'annonce officielle du Pixel 8a de Google approche à grand pas, mais elle ne sera pas une surprise. On sait tout du prochain smartphone de la marque, même son prix en France.



Depuis l'arrivée du premier de la série en 2019, certains aficionados des smartphones Pixel de Google ne jurent que par la version milieu de gamme affublée d'un “a” à côté du chiffre distinctif. Il faut dire que ces appareils offrent un excellent rapport qualité/prix. Même si le tarif augmente au fil des itérations, la puissance également, si bien que les différences entre le modèle “a” et le modèle standard s'amenuisent.

On sait presque tout du prochain Pixel 8a. Les fuites se sont enchaînées à un rythme effréné et même les images officielles ont fini par arriver sur le Web. La plupart des caractéristiques du mobile sont également connues. Restait encore la question du prix, dont on avait déjà une estimation. Il est désormais “officiel”.

Voici combien vont coûter les deux versions du Pixel 8a de Google

Dévoilée par celui ou celle qui répond au pseudonyme d'Arsène Lupin sur X (Twitter), l'image du Pixel 8a ci-dessous montre son prix en France. Il sera de 549 € pour la version 128 Go du smartphone, soit une augmentation de 40 € par rapport au Pixel 7a. Notez la promotion affichée qui le fait passer à 399 € sous condition de reprise de votre ancien mobile. On suppose qu'il faudra pré-commander le Pixel pour en profiter. Concernant la version 256 Go, on s'attend au tarif de 609 €.

L'internaute à l'origine de cette fuite en profite pour livrer la fiche technique complète du Pixel 8a. Elle est très proche de celle qui avait déjà fuité :

Dimensions : 152,1 x 72,7 x 8,9 mm.

: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm. Poids : 188 g.

: 188 g. Écran : 6,1 pouces, définition de 2 400 x 1 080 pixels, résolution de 430 ppp, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, luminosité maximale de 2 000 nits.

: 6,1 pouces, définition de 2 400 x 1 080 pixels, résolution de 430 ppp, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, luminosité maximale de 2 000 nits. Processeur : Google Tensor G3.

: Google Tensor G3. Mémoire RAM : 8 Go LPDDR5x.

: 8 Go LPDDR5x. Stockage : 128 ou 256 Go.

: 128 ou 256 Go. Batterie : 4 492 mAh.

: 4 492 mAh. Capteurs photo : grand-angle de 64 MP, ultra grand-angle 13 MP.

: grand-angle de 64 MP, ultra grand-angle 13 MP. Capteur selfie : 13 MP.

Sauf grosse surprise, Google devrait dévoiler son Pixel 8a le 14 mai lors de sa conférence Google I/O. L'ouverture des pré-commandes pourrait se faire dès le 7 mai selon billbil-kun, un autre leaker très fiable dans ses révélations. Dans tous les cas, il ne reste plus longtemps à attendre.