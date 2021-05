Pixel 6 Pro : le design de l’immense flagship Google se confirme

Le Pixel 6 Pro, le prochain flagship signé Google, continue de se dévoiler. Un informateur réputé a en effet publié des rendus 3D montrant dans les détails le design du smartphone. Comme prévu, le géant de Mountain View opère un changement visuel drastique, avec notamment un immense bloc photo qui prend la forme d'un bandeau horizontal.

Il y a quelques jours, Jon Prosser, un leaker à l'historique mitigé, a publié un premier aperçu du design des Pixel 6. Cette nouvelle génération s'annonce bien différente des Pixel 5, des Pixel 4 ou des Pixel 3. On y trouve un bloc photo proéminent sur la face arrière et un écran dont le trou est relocalisé sur le centre de la partie supérieure.

Plus récemment, OnLeaks a publié des rendus plus détaillés du Pixel 6 Pro. Le célèbre informateur, dont les fuites se révèlent presque toujours exactes, se basent sur les schémas de fabrication du smartphone, obtenus auprès de sources proches de l'industrie. Les rendus, visibles dans la vidéo ci-dessous, confirment le design de la gamme des Pixel 6. On notera le retour du dos bicolore, qui permettait aux premiers Pixel de se distinguer de la concurrence.

Un immense écran de 6,7 pouces pour le Pixel 6 Pro

Dans la foulée, OnLeaks révèle plusieurs points clés de la fiche technique du Pixel 6 Pro. Le smartphone serait construit autour d'un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces cerclé de fines bordures. La bordure inférieure est légèrement plus épaisse que les autres. Côté photographie, Google a enfin décidé de muscler le hardware de ses téléphones. Le Pixel 6 Pro embarquerait un triple capteur photo composé d'un objectif grand angle, d'un téléobjectif périscope et d'un dernier module encore inconnu.

Selon OnLeaks, le Pixel 6 Pro mesurerait 163,9 x 75,8 x 8,9 mm. Il s'impose donc comme le plus grand smartphone jamais conçu par Google. Enfin, la fuite confirme l'abandon de la nomenclature XL, qui évoquait les Pixel équipés d'un grand écran. En miroir du reste de l'industrie, Google opte pour la dénomination “Pro”. Pour rappel, la marque américaine devrait annoncer les Pixel 6 dès l'automne prochain. Une rumeur table d'ailleurs sur une annonce le 30 septembre 2021.