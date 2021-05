WearOS remplacera Tizen dans les smartwatch Samsung Galaxy, c’est officiel !

Google vient d'annoncer ce qui est présenté par le géant californien comme la plus grosse mise à jour de WearOS depuis un moment. Google s'associe à Samsung pour fusionner WearOS et Tizen dans une nouvelle version de WearOS et de smartwatches mieux optimisées pour délivrer jusqu'à 2 jours d'autonomie et de meilleures performances.

Samsung et Google c'est plus de 20 ans d'histoire – et les deux groupes viennent d'annoncer, en marge du Google I/O 2021, avoir noué un partenariat dans les montres connectées. Dans le cadre de ce partenariat, explique Google, WearOS et Tizen, le système d'exploitation des montres Samsung, vont “fusionner”.

Google présente cette fusion comme une manière de garder le meilleur des deux mondes, mais l'accent a été mis maintes fois, lors de l'annonce, sur la communauté élargie de développeurs à laquelle Samsung les fabricants de montres auront désormais accès.

Cette nouvelle version de WearOS sera en effet commune aux montres Samsung et aux autres smartwatch de l'écosystème Android, ce qui confirme en quelque sorte la rumeur selon laquelle Samsung abandonnerait Tizen au profit de WearOS dans ses montres. Google a beaucoup insisté sur ses optimisations. Du côté de l'autonomie, Google suggère que celle-ci atteindra facilement deux jours sur certains modèles de montres.

Le logiciel fonctionnera de concert avec des coeurs plus petits et plus efficients, “ce qui permet de laisser le capteur cardiaque allumé en permanence et ainsi mieux suivre votre activité en journée, et votre sommeil, la nuit”. Google ajoute : “les apps sont 30% rapides, les transitions plus douces“. Les applications, justement. Google explique que vous trouverez désormais sur les montres Samsung “toutes vos applications Google favorites”, dont l'intégration avec le leader du fitness Fitbit, que Google a récemment racheté.

Les fabricants pourront toujours s'ils le souhaitent apposer leur surcouche dans leurs produits. Pour l'heure, ni Google ni Samsung n'ont annoncé de date de disponibilité précise. Mais on en saura sans doute davantage avec la sortie de la Galaxy Watch 4.