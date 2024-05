Pixel 8 : Google peut localiser votre smartphone même si sa batterie est vide, mais il y a un hic

Google innove avec sa fonctionnalité “Localiser mon appareil” sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui permet désormais de localiser ces téléphones même lorsqu'ils sont éteints ou que la batterie est vide. Cette avancée utilise un matériel spécialisé pour garder les appareils traçables pendant plusieurs heures, spécialement après leur extinction.

Google a lancé le mois dernier son réseau “Localiser mon appareil“, offrant aux utilisateurs un moyen plus pratique de retrouver leurs appareils Android perdus. Cette nouvelle fonctionnalité utilise la connectivité des autres dispositifs Android pour localiser les téléphones, les écouteurs et autres. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont équipés de composants spéciaux qui leur permettent d’être retrouvés même lorsqu'ils sont éteints ou que la batterie est vide.

Une notification sur le Google Pixel 8 explique que le réseau Localiser mon appareil fonctionne pendant “plusieurs heures” après que le téléphone soit éteint ou que sa batterie soit épuisée. Pour l’activer les utilisateurs doivent ajuster les paramètres. Deux options sont disponibles : “Avec le réseau uniquement dans les zones à forte fréquentation” et “Avec le réseau dans toutes les zones”. Pour une efficacité optimale, il est conseillé de laisser le Bluetooth et la localisation activés avant que le téléphone ne s'éteigne. Cette configuration permet au système de continuer à recevoir et à envoyer des signaux de localisation, même lorsqu’il ne fonctionne plus et assure ainsi un suivi plus précis et fiable.

Les Google Pixel 8 peuvent être localisé même lorsqu’ils n’ont plus de batterie

Cette capacité remarquable des Pixel 8 est rendue possible par l'intégration de matériel spécialisé au sein de l'appareil. Bien que Google n'ait pas précisé les détails techniques, il est probable que cette fonctionnalité s'appuie sur des composants électroniques à faible consommation. Ils peuvent rester actifs pour gérer les signaux de localisation et de communication, même lorsque le téléphone est éteint ou que la batterie est déchargée. Cela inclut typiquement des puces spéciales qui continuent de fonctionner en arrière-plan pour maintenir une connexion avec les réseaux de localisation sans consommer beaucoup d'énergie.

Bien que la durée exacte pendant laquelle un Pixel 8 peut être localisé reste indéterminée, cette nouvelle fonctionnalité offre une tranquillité d'esprit inégalée aux utilisateurs, particulièrement utile en cas de perte ou de vol de l'appareil. En permettant de suivre les téléphones même après leur extinction, Google permet de récupérer les appareils volés ou perdus rapidement. Et bonne nouvelle, l'entreprise prévoit d'étendre cette technologie à davantage de téléphones.

Source : 9to5google