Google lance le Pixel 8a, le smartphone milieu de gamme le plus intéressant du moment

Ça y est, le Pixel 8a vient enfin d’être lancé officiellement. Il faudra attendre encore quelques jours pour qu’il arrive en magasin, mais vous pouvez dès à présent le précommander. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Alors que la Google I/O n’a même pas encore débuté, l’entreprise américaine n’a pas attendu pour dévoiler officiellement son nouveau smartphone abordable, qui avait fait l’objet de nombreuses fuites au cours des derniers mois. Comme on s’y attendait, Google veut véritablement placer le Pixel 8a comme le meilleur de sa catégorie.

Chaque année, le nouveau smartphone de la série A hérite des principales caractéristiques techniques des appareils de la gamme principale, mais à un tarif réduit. Malgré son prix en légère augmentation, ce Pixel 8a promet de séduire de nombreux clients à la recherche d’un nouvel appareil.

Quelle fiche technique pour le Pixel 8a ?

Concrètement, le Pixel 8a est un Pixel 8 un peu plus petit. Il est propulsé par le même processeur Tensor G3 maison, qui fait de lui l’un des appareils les plus puissants de son segment. Cette puce permet au Pixel 8a de bénéficier de toutes les fonctionnalités IA de ses grands frères, notamment Entourer pour chercher, Filtrage d’appels ou encore Clarté du son. Le Pixel 8a en introduit même une nouvelle : les Audio Emojis.

On retrouve à l’avant un écran OLED de 6,1 pouces, avec un taux de rafraichissement passant à 120 Hz. Google annonce que ce dernier est 40 % plus lumineux que la génération précédente, et monte désormais à pas moins de 2000 nits en pic. Il est protégé par du verre Gorilla Glass 3 et l’appareil est certifié IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Le Pixel 8a est alimenté par une batterie généreuse de 4492 mAh, compte tenu de son petit format, compatible avec la recharge rapide filaire 18W et la recharge rapide sans fil (certifiée Qi). L’appareil mesure 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, pour 188 grammes. Il est donc loin d’être le plus léger et le plus fin de sa catégorie.

Côté photo, le Pixel 8a mise sur 2 capteurs à l’arrière : un de 64 MP, le même que le Pixel 8, et un autre de 13 MP pour l’ultra grand-angle. La partie selfie est assurée par un capteur de 13 MP, et on retrouve toutes les fonctionnalités IA des Pixel 8 : Retouche magique, Gomme magique, Real Tone ou encore Top Shot, pour ne citer qu’elles.

Le plus intéressant, c’est que le smartphone aura lui aussi droit à des mises à jour pendant pas moins de 7 ans, comme les appareils haut de gamme. Il s’agit donc du smartphone de milieu de gamme avec le meilleur suivi logiciel du marché.

Prix et disponibilité

Le Google Pixel 8a est dès à présent disponible en précommande. Comme la plupart de ses concurrents, Google a vraisemblablement été contraint d’augmenter le tarif de son appareil cette année, puisque celui-ci est désormais commercialisé à partir de 549 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais une version avec 256 Go de stockage est aussi proposée.

C’est donc 40 euros de plus que la génération précédente, le Pixel 7a. Cependant, compte tenu de la fiche technique encore plus intéressante que l’année passée, cette petite augmentation n’entache pas vraiment l’excellent rapport qualité prix que propose habituellement cette série. 4 coloris sont disponibles en France : Noir Volcanique, Porcelaine, Bleu Azur et Vert Aloe.

Les précommandes durent une semaine, après quoi le smartphone sera disponible sur le site de Google et les partenaires habituels dès le 14 mai. Notez que si vous commandez entre le 7 et le 13 mai, vous aurez droit à un bonus de reprise non négligeable de 150 euros sur votre ancien smartphone, mais il faut pour cela respecter quelques conditions détaillées par Google lors de l’achat.