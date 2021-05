Google Photos : découvrez les nouveaux souvenirs automatiquement créés grâce à l’IA

Lors de sa conférence annuelle Google I/O 2021, l’entreprise a annoncé de nouvelles fonctionnalités telles que des dossiers verrouillés, de nouveaux types de photos « souvenirs » pour se remémorer des événements passés, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité appelée « moments cinématiques » qui animera une série de photos statiques.

Google Photos est excellent pour gérer l'ensemble de votre collection de photos à partir d'un emplacement centralisé, mais votre bibliothèque peut rapidement devenir désordonnée si vous enregistrez des mèmes ou prenez des capteurs d’écran au milieu de vos photos de vacances. Par conséquent, Google a voulu donner aux utilisateurs un plus grand contrôle des photos qui seront mises en avant.

Les photos qui apparaissent dans la section Souvenirs sont automatiquement sélectionnées et triées grâce à l'apprentissage automatique, et celle-ci contiennent parfois des photos que vous ne souhaitez plus voir. Les utilisateurs pourront donc bientôt supprimer une seule photo de l’onglet Souvenirs, supprimer les meilleurs Souvenirs du mois, et renommer ou supprimer des Souvenirs spécifiques.

Des nouveaux dossiers verrouillés sur Google Photos

Pour sécuriser davantage vos photos, Google a ajouté à son application Google Photos une fonctionnalité de dossier verrouillé. Celle-ci permet de protéger par mot de passe ou empreinte digitale les photos que vous souhaitez garder privées. Elles ne s'afficheront pas sur l'écran principal lorsque vous faites défiler Google Photos ni sur aucun autre appareil connecté à votre compte Google Photos, comme le Nest Hub installé dans votre salon.

Cela peut s’avérer utile si vous voulez par exemple montrer une photo à quelqu’un sur votre smartphone, et l’empêcher de tomber sur une photo compromettante en les faisant défiler. Cette fonctionnalité arrivera d'abord sur les smartphones Google Pixel, bien que Google indique qu'elle sera déployée sur d'autres smartphones Android tout au long de l'année.

En plus de cela, Google va améliorer ses photos cinématiques avec des versions 3D de vos images préférées. Google appelle cette nouvelle image générée par l'IA « Cinematic moments ». Elle synthétise tout mouvement entre deux images pour créer un effet de parallaxe en 3D qui ressemble à une véritable animation. Deux images presque identiques peuvent être transformées en un moment cinématique. Il faut rappeler que le stockage gratuit et illimité sur Google Photos va prendre fin dès le 1er juin 2021, mais ces nouvelles fonctionnalités pourraient convaincre certains utilisateurs de prendre un abonnement.

Source : Google