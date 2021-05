Google Maps fournit désormais des informations selon l’heure et vos habitudes

Aujourd'hui, lors de la conférence annuelle Google I/O 2021, l’entreprise a présenté cinq nouvelles fonctionnalités qui apporteront de grandes améliorations au service Google Maps. Parmi elles se trouve une fonctionnalité qui sera particulièrement utile en période de crise sanitaire.

Liz Reed, de Google Maps, a déclaré que l'entreprise prévoyait de déployer plus de 100 améliorations de l'application basées sur l'IA cette année, afin de fournir aux utilisateurs « des informations plus riches et plus contextuelles sur le monde qui les entoure ».

Tout d'abord, Google a annoncé une fonction de navigation sur Maps qui permettra aux conducteurs d’éviter les routes les plus empruntées, en vous indiquant des itinéraires plus fluides. D’après l’entreprise, certaines zones comme les intersections les plus fréquentées sont susceptibles d’entrainer des freinages brusques, ce qui pourrait conduire à des accidents. Depuis quelques semaines, Google Maps affiche également en priorité les trajets les moins polluants, même s'ils sont plus long que les autres itinéraires.

La carte de Google Maps devient plus détaillée

La carte de Google Maps va bientôt afficher davantage d’informations. En effet, Google souhaite pouvoir afficher les passages pour piétons et les trottoirs, ou encore les zones accessibles aux personnes en fauteuil roulant. En 2021, seulement 50 villes seront concernées par cette fonctionnalité.

Maps va également bientôt apprendre à connaître vos habitudes, dans le but d’afficher sur la carte les lieux qui pourraient vous intéresser. Ainsi, si vous avez tendance à vous arrêter dans une boulangerie le matin, toutes les boulangeries aux alentours seront mises en avant à ce moment de la journée.

Enfin, Google a annoncé lors de sa conférence qu’elle étendait ses informations en direct sur l'affluence, traditionnellement réservées aux commerces et restaurants, au niveau du quartier. Par conséquent, il sera désormais possible de savoir en temps réel quel est le quartier le plus fréquenté de votre ville, ce qui devrait ravir les utilisateurs qui veulent respecter les distanciations sociales. Toutes ces fonctionnalités devraient arriver d’ici quelques mois pour tous les utilisateurs.

La fonctionnalité “Live View” de Google Maps vous guide désormais à l’intérieur des bâtiments

Google a également apporté des améliorations à « Live View », une fonctionnalité qui offre une vue de la rue en réalité augmentée (AR). Les informations clés, telles que le nom des routes et les instructions de navigation, seront superposées à l'image en direct de l'appareil photo de votre smartphone.

Le géant américain avait récemment dévoilé que Live View pourrait vous guider à l’intérieur des bâtiments. Elle vous permettra par exemple de trouver votre chemin dans les centres commerciaux, les aéroports, les gares ou encore les musées.

