Pixel 6 : découvrez le nouveau design des smartphones Google

Le Pixel 6 se dévoile entièrement dans une nouvelle fuite. Plusieurs mois avant l'arrivée sur le marché, un informateur a publié des rendus 3D basés sur des photos volées exclusives. Cette année, Google aurait décidé de revoir de fond en comble le design de ses smartphones. On y trouve notamment un épais bloc photo horizontal qui abrite deux ou trois capteurs. C'est une première pour les Pixel.

Ce 13 mai 2021, Jon Prosser, un leaker américain ayant plusieurs fois visé juste, a publié le premier aperçu du design du Pixel 6 de Google. L'informateur explique avoir obtenu des photos du smartphone de la part d'une source de confiance. Afin de ne pas exposer sa source, qui travaille visiblement au sein de l'industrie, Prosser a demandé à un graphiste d'en faire des rendus 3D.

Au vu de l'historique mitigé de Jon Prosser, on vous invite évidement à prendre ces rendus avec du recul. Néanmoins, un autre leaker, réputé plus fiable, a corroboré la véracité des images : Max Weinbach. “Je peux confirmer indépendamment que les rendus du Pixel 6 sont précis dans leur conception, mais la couleur ne l'est pas” tempère Max Weinbach sur Twitter.

Lecteur d'empreintes sous l'écran, triple capteur photo…voici le Pixel 6 Pro !

D'après les informations de Prosser, Google lancerait deux Pixel 6 en 2021 : un Pixel 6 standard et un Pixel 6 Pro. Exit donc l'appellation “XL” qui évoquait les versions avec un écran plus généreux. Sur la face avant, on retrouve un écran troué avec des fines bordures. Le poinçon est relocalisé au centre de la dalle. Première surprise : Google intègre pour la première fois un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Le vrai changement vient de la face arrière. En lieu et place du bloc photo carré des Pixel 5, Google opte pour un immense appareil photo ultra proéminent qui s'étend sur la largeur du dos. Sur le Pixel 6 standard, le bloc embarque deux capteurs photo et un flash LED. La version Pro hérite d'un triple capteur photo. Jusqu'ici, Google n'avait jamais ajouté un tel hardware à ses smartphones.

Prosser accompagne les rendus des Pixel 6 d'images montrant, une nouvelle fois, le design de la Pixel Watch. Aux dernières nouvelles, Google annoncera les deux smartphones dans le courant d'automne 2021. Par contre, la montre connectée serait annoncée dans les semaines à venir.