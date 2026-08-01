La récente DJI Osmo Pocket 4 est déjà à prix sacrifié, c’est le moment d’en profiter !

Sorti il y a quelques semaines à 499 €, le DJI Osmo Pocket 4 se retrouve à 332,10€ seulement sur AliExpress en cumulant plusieurs offres. Voici comment vous pouvez vous offrir cette excellente mini caméra stabilisée à prix sacrifié !

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Les soldes sont maintenant terminées, mais AliExpress joue les prolongations en dévoilant une nouvelle série de codes promos qui vous donnent la possibilité de vous équiper à petit prix. Vous souhaitez acheter une nouvelle caméra pour vloguer ? La DJI Osmo Pocket 4 a été conçue pour vous permettre de faire des vidéos stabilisées horizontales et verticales.

Normalement en vente à 499 €, la DJI Osmo Pocket 4 est affichée à 410,10 € seulement sur AliExpress. Grâce au code PHDFRS45 à renseigner dans le panier, son prix chute à 365,10 €. Mais ça n’est pas tout ! En choisissant le paiement en 4 fois sans frais par PayPal, vous avez 33 € de réduction supplémentaire dès 299 €. Son prix chute donc à 332,10 € ! C’est un prix sacrifié pour une caméra de cette qualité !

Mais attention, les codes promo actuellement valables sur AliExpress ne sont valables que du 1er au 7 août. Seuls les premiers arrivés peuvent en profiter. Voici les codes à renseigner dans votre panier :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFRS11

20 € de remise dès 149 € d’achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHDFRS45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHDFRS63

Quelles sont les caractéristiques de la DJI Osmo Pocket 4 ?

Vous cherchez une caméra compacte pour filmer vos vacances ? La nouvelle DJI Osmo Pocket 4 est idéale pour réaliser des vidéos stabilisées en toute simplicité. Vous n’avez aucun réglage à faire, il vous suffit de l’allumer et elle est déjà prête pour filmer.

Pour obtenir des vidéos fluides et agréables à l’œil en tout circonstance, elle dispose d’un système de stabilisation 3 axes. En plus, elle est équipée d’un capteur CMOS 1 pouce qui permet de faire des vidéos en 4K jusqu’à 240 images par seconde. Avec ses 14 stops de plage dynamique et la prise en charge du D-Log 10 bits, vous pouvez obtenir des couleurs ultra-réalistes, même quand il fait sombre. Cette nouvelle génération profite également d’un zoom 2x sans perte de qualité pour une plus grande polyvalence.

Pour pouvoir voir ce que vous filmez, elle est dotée d’un écran rotatif de 2 pouces. Cet écran vous permettra, entre autres, d’activer la technologie ActiveTrack. Grâce à elle, la DJI Osmose Pocket 4 est capable de suivre de façon automatiquement un sujet ou un visage même avec un zoom 4x. Enfin, ce modèle dispose d’un espace de stockage intégré de 107 Go.