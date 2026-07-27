Galaxy S27 : Samsung va intégrer de nouveaux capteurs photo sur tous les modèles

Samsung prévoit une refonte de la configuration photo de ses Galaxy S27, avec notamment l’intégration de capteurs Sony.

samsung galaxy s26 test
Crédit : Phonandroid

Que nous réserve Samsung avec ses prochains smartphones haut de gamme ? Une refonte de la partie photo, apparemment. Les quatre modèles de Galaxy S27 seraient équipés de nouveaux capteurs, dont certains seraient fournis par Sony. Le Galaxy S27 Ultra, nom de code NM4, et le Galaxy S27 Pro (NM3), devraient en effet embarquer un Sony IMX855 pour l’ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il s’agit en fait du même capteur que celui du tout récent Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Les deux smartphones disposeraient aussi d’un téléobjectif de 50 MP, précise WinFuture. On ne sait pas encore avec certitude s’il faut attendre les mêmes performances de zoom sur le S27 Ultra et le S27 Pro. Le premier aura droit à un zoom optique 5x, les caractéristiques du second dont plus floues. Ce qui est plus certain est que le Galaxy S27 Ultra devrait conserver son deuxième téléobjectif (dont la suppression aurait été évoquée), alors que le Galaxy S27 Pro ne proposerait qu’une optique de ce type.

Galaxy S27 : Samsung fait confiance à des capteurs Sony

La source ajoute que les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro pourraient proposer une nouvelle caméra frontale de 16 mégapixels avec capteur Samsung et fonction d’autofocus, souvent absente des capteurs selfie. Plus étonnant encore, la caméra frontale du Galaxy S27 Pro pourrait être dotée d’une stabilisation optique de l’image.

Les capteurs principaux des Galaxy S27 et S27+ seront des composants conçus par Sony, apprend-on. D’une manière générale, il semble que Samsung s’appuie de plus en plus sur des capteurs Sony, sans qu’on sache vraiment si la décision est basée sur les performances, les coûts de production, ou une combinaison des deux.

Pour les Galaxy S27 et S27+, on peut s’attendre à un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, à un ultra grand-angle de 12 mégapixels et à un téléobjectif dont on ne connaît pas encore la définition ou la puissance du zoom. Les capteurs grand-angle des S27 Ultra et S27 Pro pourraient eux aussi être fournis par Sony.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Nothing dément une fermeture, mais annonce une restructuration

En réponse à des informations évoquant un retrait de Nothing dans 12 pays, dont plusieurs en Europe, la marque prend la parole. La semaine dernière, les rumeurs enflaient quant à…

Pourquoi cette eSIM de voyage est la meilleure pour vos vacances d’été

Plus besoin d’acheter une carte SIM physique une fois arrivé à destination ou de se contenter du Wi-Fi, l’eSIM permet d’obtenir rapidement et facilement une connexion mobile dans n’importe quel…

Votre smartphone Samsung va perdre toutes ses données si le mauvais code PIN est entré trop de fois

Avec la mise à jour One UI 9, les smartphones Samsung renforcent leur sécurité en se bloquant plus rapidement après l’introduction successive de mauvais codes PIN. Samsung vient d’annoncer un…

Cette erreur classique bride votre barre de son : voici comment débloquer le vrai son Dolby Atmos en deux minutes

Vous vous êtes fait un setup aux petits oignons pour vos soirées films : vous avez investi dans une barre de son qui envoie et un téléviseur récent. Vous avez comparé…

Le Xbox Live est en panne, les jeux des utilisateurs ne sont plus accessibles

Après le PlayStation Network il y a quelques jours, c’est au tour du Xbox Live de tomber en panne. Les joueurs ne peuvent plus lancer leurs titres. Il ne fait…

Ryan Gosling rejoint le MCU après Avengers Doomsday, mais dans quel rôle ?

C’est officiel, Ryan Gosling va bientôt faire partie du MCU. Il tiendra le rôle principal d’un nouveau film prévu pour 2028. Le Comic-Con de San Diego a été riche en…

L’Odyssée : attention aux faux sites de streaming qui promettent de voir le dernier Nolan gratuitement, des pirates se cachent derrière

Comme à chaque sortie de film événement, les pirates profitent de la crédulité de certains spectateurs pour les arnaquer. Un récent rapport de Kaspersky tire la sonnette d’alarme sur les…

2,2 millions de voitures peuvent être déverrouillées à distance à cause de ce système antivol

Des millions d’automobilistes américains se sont vu vendre un équipement censé dissuader les voleurs. Des chercheurs viennent de démontrer que ce boîtier produit exactement l’effet inverse. Beaucoup de propriétaires ignorent…

Tapo TC82 : cette caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire chute à moins de 50 €, vite !

Vous voulez partir en vacances l’esprit tranquille ? Bonne nouvelle ! En ce moment sur Boulanger, vous pouvez vous offrir une superbe caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire pour…

Black Panther 3 a enfin trouvé son nouveau héros, mais il faudra s’armer de patience

Marvel Studios a bouclé sa présentation au Comic-Con de San Diego sur une annonce très attendue. Black Panther 3 met fin à quatre années de silence autour de l’avenir du…