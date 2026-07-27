Galaxy S27 : Samsung va intégrer de nouveaux capteurs photo sur tous les modèles

Samsung prévoit une refonte de la configuration photo de ses Galaxy S27, avec notamment l’intégration de capteurs Sony.

Que nous réserve Samsung avec ses prochains smartphones haut de gamme ? Une refonte de la partie photo, apparemment. Les quatre modèles de Galaxy S27 seraient équipés de nouveaux capteurs, dont certains seraient fournis par Sony. Le Galaxy S27 Ultra, nom de code NM4, et le Galaxy S27 Pro (NM3), devraient en effet embarquer un Sony IMX855 pour l’ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il s’agit en fait du même capteur que celui du tout récent Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Les deux smartphones disposeraient aussi d’un téléobjectif de 50 MP, précise WinFuture. On ne sait pas encore avec certitude s’il faut attendre les mêmes performances de zoom sur le S27 Ultra et le S27 Pro. Le premier aura droit à un zoom optique 5x, les caractéristiques du second dont plus floues. Ce qui est plus certain est que le Galaxy S27 Ultra devrait conserver son deuxième téléobjectif (dont la suppression aurait été évoquée), alors que le Galaxy S27 Pro ne proposerait qu’une optique de ce type.

Galaxy S27 : Samsung fait confiance à des capteurs Sony

La source ajoute que les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro pourraient proposer une nouvelle caméra frontale de 16 mégapixels avec capteur Samsung et fonction d’autofocus, souvent absente des capteurs selfie. Plus étonnant encore, la caméra frontale du Galaxy S27 Pro pourrait être dotée d’une stabilisation optique de l’image.

Les capteurs principaux des Galaxy S27 et S27+ seront des composants conçus par Sony, apprend-on. D’une manière générale, il semble que Samsung s’appuie de plus en plus sur des capteurs Sony, sans qu’on sache vraiment si la décision est basée sur les performances, les coûts de production, ou une combinaison des deux.

Pour les Galaxy S27 et S27+, on peut s’attendre à un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, à un ultra grand-angle de 12 mégapixels et à un téléobjectif dont on ne connaît pas encore la définition ou la puissance du zoom. Les capteurs grand-angle des S27 Ultra et S27 Pro pourraient eux aussi être fournis par Sony.