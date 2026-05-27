Galaxy S27 Ultra vs Galaxy S27 Pro : voici la grande différence qui les sépare en photo

Si les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro vont partager des similitudes en photo, ils offriront une expérience de zoom bien différente.

Les Galaxy S26 sont sortis il y a seulement quelques mois et on a déjà hâte d'être à l'année prochaine pour découvrir la nouvelle génération que nous concocte Samsung. Au vu des très nombreuses fuites à ce sujet, il apparaît déjà acquis que la marque va lancer un tout nouveau modèle : le Galaxy S27 Pro, pensé comme un smartphone presque aussi premium que le Galaxy S27 Ultra, mais dans un format plus compact et sans S Pen. Il se positionnerait ainsi face à l'iPhone 17 Pro et au Pixel 10 Pro.

De récentes informations pointaient vers l'intégration dans ce Galaxy S27 Pro du même capteur photo principal de 200 MP que pour le Galaxy S27 Ultra. Un nouveau rapport provenant du leaker yeux1122 confirme cette tendance et nous en apprend plus sur la configuration photo attendue des deux appareils.

Zoom optique 5x pour le S27 Ultra, 3,5x pour le S27 Pro

D'après lui, en plus du grand-angle, le capteur ultra grand-angle de 50 MP sera partagé entre les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. La seule différence matérielle entre les mobiles résiderait au niveau du téléobjectif. Le Galaxy S27 Ultra serait muni d'un téléobjectif de 50 MP offrant un zoom optique 5x. Le deuxième téléobjectif avec zoom optique 3x du Galaxy S26 Ultra (et de ses prédécesseurs), souvent critiqué pour ses performances, serait supprimé. Samsung pourrait toutefois incorporer un zoom x3 en recadrant dans le capteur principal, comme le fait par exemple Apple avec le zoom x2 de ses iPhone.

Le Galaxy S27 Pro disposerait quant à lui d'un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 3,5x et technologie ALoP (All Lenses on Prism). La technologie ALoP repose sur un système de lentilles positionnées horizontalement, avec un prisme qui redirige la lumière vers le capteur. Elle permet d'obtenir des modules photo plus fins tout en conservant une bonne capture de la lumière.

Dans les visuels ci-dessus, on aperçoit un nouveau bloc photo, rappelant celui des Pixel. Samsung pourrait opter pour un tel design pour ses Galaxy S27.