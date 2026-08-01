Bon plan Galaxy Watch 8 Classic : la montre connectée Samsung est trois fois moins chère

La Galaxy Watch 8 Classic est désormais très loin des 529,99 € que demandait Samsung au lancement. AliExpress cumule actuellement les remises et la propose à seulement 179 €, soit une réduction de 66%, mais il faut faire vite.

Galaxy Watch 8 Classic

Lancée l’année dernière, la Galaxy Watch 8 Classic n’a rien perdu de ses atouts et reste l’une des montres les plus haut de gamme de Samsung. Son prix connaît par contre une forte baisse, grâce notamment aux promotions estivales sur AliExpress.

La montre avait été lancée à 529,99 € dans sa version Bluetooth (boîtier unique de 46 mm). Elle est affichée en ce moment à 219,59 €. Le code PHDFRS20 permet de retrancher 20 € supplémentaires et une seconde réduction de 20 € s’applique en choisissant PayPal comme moyen de paiement. Comme d’habitude, cette offre ne va pas tarder à disparaître.

Comparée au prix de lancement, vous réalisez une économie de 350 €, soit une réduction d’environ 66 %. Même en tenant compte de la baisse naturelle de son prix depuis sa sortie, passer sous les 180 € reste très intéressant pour ce modèle.

La couronne rotative fait toujours la différence

La Galaxy Watch 8 Classic conserve ce qui distingue historiquement les modèles Classic des autres montres Samsung : une véritable couronne rotative. Elle permet de parcourir les menus, les notifications ou les applications sans avoir à toucher constamment l’écran. Le boîtier de 46 mm est fabriqué en acier inoxydable et l’écran Super AMOLED de 1,34 pouce bénéficie d’un verre en cristal de saphir.

Sa luminosité peut atteindre 3 000 nits, ce qui facilite la lecture en extérieur. La montre est également certifiée IP68 et 5 ATM. Elle peut donc résister à la pluie, à la transpiration et à une utilisation en piscine, mais Samsung ne la destine pas à la plongée.

À l’intérieur, on retrouve le processeur Exynos W1000 accompagné de 2 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage. La Galaxy Watch 8 Classic fonctionne sous Wear OS, avec l’interface One UI Watch.

Le suivi de la santé et du sport comprend la mesure de la fréquence cardiaque, du sommeil, de la composition corporelle et de l’oxygène dans le sang. La montre propose également un GPS, un coach de course et plusieurs fonctions avancées de Samsung Health. Certaines mesures, comme l’ECG ou la tension artérielle, nécessitent toutefois un smartphone Galaxy compatible.

La batterie de 445 mAh offre jusqu’à 40 heures d’utilisation sans l’affichage permanent, ou environ 30 heures avec celui-ci activé.


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