On en sait plus sur le Galaxy S27 Pro, le nouveau smartphone compact premium de Samsung

Samsung devrait lancer un quatrième modèle dans la famille des Galaxy S. Celui-ci offrirait des caractéristiques haut de gamme dans un format relativement compact.

samsung galaxy s26 officiel
Crédit : Phonandroid

Depuis plusieurs semaines, il apparaît de plus en plus probable que Samsung va ajouter un tout nouveau modèle de smartphone premium à son catalogue. Celui-ci pourrait être baptisé Galaxy S27 Pro, mais un autre nom pourrait être choisi d'ici à sa sortie. Après l'échec du Galaxy S25 Edge, l'entreprise cherche à imposer un quatrième choix dans sa famille emblématique de mobiles.

Cette fois, c'est le sérieux média sud-coréen ETnews qui évoque la sortie à venir de ce Galaxy S27 Pro. On y apprendrait qu'il devrait être lancé au premier semestre 2027, sans doute en même temps que les autres modèles de Galaxy S27. Il serait équipé d'un écran OLED d'une diagonale de 6,47 pouces, un format qui reste compact, mais légèrement plus grand que les 6,27 pouces du Galaxy S27.

Galaxy S27 Pro : enfin un smartphone très performant plus petit que l'Ultra ?

Pour le reste des caractéristiques techniques, la source explique que le Galaxy S27 Pro devrait partager plusieurs similitudes avec le Galaxy S27 Ultra. Il ne serait par contre pas compatible avec le S Pen. Cet appareil pourrait ainsi répondre à un besoin qui n'est pas encore couvert chez Samsung : offrir les meilleures performances, mais dans un format qui ne soit pas trop grand et à un prix plus accessible. Concrètement, ce Galaxy S27 Pro serait l'équivalent de l'iPhone 17 Pro chez Apple et du Pixel 10 Pro chez Google.

Une récente fuite laissait entendre que le Galaxy S27 Pro embarquerait une batterie à plus forte capacité que le Galaxy S27 standard. cela ne serait pas forcément dû à sa taille un peu plus élevée, car le modèle Pro serait aussi plus fin que le S27 vanilla. Samsung pourrait par contre intégrer la technologie du silicium-carbone pour booster la capacité de l'accumulateur du Galaxy S27 Pro, comme ce serait aussi le cas pour le Galaxy S27 Ultra.

Le Galaxy S27 Pro disposerait aussi de meilleurs capteurs photo que les Galaxy S27 et S27+, sans qu'on sache s'il aura droit à la même configuration que le Galaxy S27 Ultra.


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