Moins de 155 € pour ce drone DJI capable de filmer seul et d’éviter les obstacles

Le DJI Neo 2 sait décoller depuis la main, suivre automatiquement son propriétaire et filmer en 4K sans nécessiter de radiocommande. Ce petit drone lancé à 239 € passe sous les 155 € sur AliExpress, mais il ne faut pas traîner.

DJI Neo 2

L’opération Local Day d’AliExpress bat son plein. Parmi les nombreuses offres proposées en ce moment, le DJI Neo 2 est affiché à 174,14 €. C’est déjà un prix intéressant comparé au prix conseillé de 239 €. Le code PHDFRS20 retire 20 € supplémentaires. Le drone passe ainsi à 154,14 €.

Vous économisez ainsi quasiment 85 €, ce qui représente un peu plus de 35 % de réduction. Cette offre ne comprend ni radiocommande ni station de recharge pour plusieurs batteries, mais le DJI Neo 2 a justement été conçu pour filmer de manière autonome.

Il peut être piloté avec un smartphone, des gestes de la main ou avec ses modes de prise de vue préprogrammés. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, acheter ultérieurement une radiocommande compatible pour profiter d’une expérience de pilotage plus traditionnelle.

Un drone de 151 g qui peut filmer sans pilote

Avec ses 151 g, le DJI Neo 2 se glisse facilement dans un sac et reste largement en dessous des 250 g. Ses hélices sont entièrement entourées par des protections, ce qui réduit les risques de contact pendant les décollages et les atterrissages effectués depuis la paume de la main.

Le drone est capable d’identifier son utilisateur et de le garder dans le cadre grâce à ActiveTrack. Le mode SelfieShot réalise quant à lui différents plans automatiquement, sans demander de compétences particulières en pilotage. Il est aussi possible de modifier sa position avec des gestes, puis de lui demander de revenir se poser dans la main.

Le premier Neo avançait sans surveiller ce qui se trouvait autour de lui. Son successeur corrige cette limite et observe désormais l’environnement dans toutes les directions avant de poursuivre sa trajectoire.

La caméra s’appuie sur un capteur de 1/2 pouce de 12 MP et une nacelle mécanique sur deux axes. Elle peut enregistrer en 4K jusqu’à 60 images par seconde, contre 30 images par seconde pour la première génération. Le stockage passe par une mémoire intégrée de 49 Go, contre 22 Go sur le premier Neo.

Une charge complète permet de maintenir le drone en vol pour environ 19 minutes. Cette autonomie passe à 17 minutes avec les protections d’hélices. Ceux qui souhaitent enchaîner les vols auront donc intérêt à ajouter une batterie ou à choisir ultérieurement un pack d’extension.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Crise de la RAM : Qualcomm succombe à la tentation et prépare une hausse des prix

La crise des composants vient de faire une nouvelle victime. Il s’agit cette fois de Qualcomm, qui s’apprête à augmenter le prix de ses puces en raison de la flambée…

Bon plan Galaxy Watch 8 Classic : la montre connectée Samsung est trois fois moins chère

La Galaxy Watch 8 Classic est désormais très loin des 529,99 € que demandait Samsung au lancement. AliExpress cumule actuellement les remises et la propose à seulement 179 €, soit…

Le prochain film X-Men se précise : découvrez qui pourrait incarner cette mutante emblématique

Le casting du prochain film X-Men s’enrichit. En effet, on connaîtrait déjà le nom de l’actrice qui incarnera l’un des personnages clés de l’univers de Marvel Studios. On vous explique…

La récente DJI Osmo Pocket 4 est déjà à prix sacrifié, c’est le moment d’en profiter !

Sorti il y a quelques semaines à 499 €, le DJI Osmo Pocket 4 se retrouve à 332,10€ seulement sur AliExpress en cumulant plusieurs offres. Voici comment vous pouvez vous…

Votre TV vous observe pendant que vous la regardez : comment une technologie méconnue espionne vos habitudes

Vous lancez un jeu sur votre console, regardez un DVD ou utilisez un décodeur branché en HDMI. Aucun compte à ouvrir, aucune application à installer sur le téléviseur. Et pourtant,…

La crise de la RAM frappe Apple : le prix l’iPhone 18 Pro Max pourrait exploser

Les versions haut de gamme des prochains smartphones d’Apple, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, pourraient voir leurs prix augmenter considérablement. En cause : la tristement célèbre crise…

Le Redmi Note 15 5G est de retour à prix cassé, mais l’offre est à quantité limitée

Les smartphones pas chers embarquent souvent des caractéristiques décevantes. Mais le Redmi Note 15 5G est une exception. Écran AMOLED de 6,77 pouces, capteur photo grand-angle de 108 MP ou…

Ninja CREAMi 7-en-1 : la machine à glace est en promotion et à ce prix, c’est une affaire !

Les soldes sont maintenant terminées, mais les promotions jouent les prolongations sur le site officiel de SharkNinja. L’excellente machine à glace est affichée avec une belle réduction de 50 €….

L’application Google Files se dote enfin d’un outil digne de ce nom pour scanner des documents

Google améliore le scanner de documents de son application Files. Jusqu’ici cantonné au format PDF, il va prendre en charge le JPEG, plus pratique dans bien des scénarios. L’époque à…

Comment Samsung s’assure qu’on ne va pas utiliser ses lunettes connectées pour filmer des gens à leur insu

La confidentialité et la confiance ont été prises en compte dans la conception des lunettes connectées de Samsung. Voici les dispositifs de sécurité qu’elles intègrent. Samsung a dévoilé un peu…