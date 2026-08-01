Moins de 155 € pour ce drone DJI capable de filmer seul et d’éviter les obstacles

Le DJI Neo 2 sait décoller depuis la main, suivre automatiquement son propriétaire et filmer en 4K sans nécessiter de radiocommande. Ce petit drone lancé à 239 € passe sous les 155 € sur AliExpress, mais il ne faut pas traîner.

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L’opération Local Day d’AliExpress bat son plein. Parmi les nombreuses offres proposées en ce moment, le DJI Neo 2 est affiché à 174,14 €. C’est déjà un prix intéressant comparé au prix conseillé de 239 €. Le code PHDFRS20 retire 20 € supplémentaires. Le drone passe ainsi à 154,14 €.

Vous économisez ainsi quasiment 85 €, ce qui représente un peu plus de 35 % de réduction. Cette offre ne comprend ni radiocommande ni station de recharge pour plusieurs batteries, mais le DJI Neo 2 a justement été conçu pour filmer de manière autonome.

Il peut être piloté avec un smartphone, des gestes de la main ou avec ses modes de prise de vue préprogrammés. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, acheter ultérieurement une radiocommande compatible pour profiter d’une expérience de pilotage plus traditionnelle.

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Un drone de 151 g qui peut filmer sans pilote

Avec ses 151 g, le DJI Neo 2 se glisse facilement dans un sac et reste largement en dessous des 250 g. Ses hélices sont entièrement entourées par des protections, ce qui réduit les risques de contact pendant les décollages et les atterrissages effectués depuis la paume de la main.

Le drone est capable d’identifier son utilisateur et de le garder dans le cadre grâce à ActiveTrack. Le mode SelfieShot réalise quant à lui différents plans automatiquement, sans demander de compétences particulières en pilotage. Il est aussi possible de modifier sa position avec des gestes, puis de lui demander de revenir se poser dans la main.

Le premier Neo avançait sans surveiller ce qui se trouvait autour de lui. Son successeur corrige cette limite et observe désormais l’environnement dans toutes les directions avant de poursuivre sa trajectoire.

La caméra s’appuie sur un capteur de 1/2 pouce de 12 MP et une nacelle mécanique sur deux axes. Elle peut enregistrer en 4K jusqu’à 60 images par seconde, contre 30 images par seconde pour la première génération. Le stockage passe par une mémoire intégrée de 49 Go, contre 22 Go sur le premier Neo.

Une charge complète permet de maintenir le drone en vol pour environ 19 minutes. Cette autonomie passe à 17 minutes avec les protections d’hélices. Ceux qui souhaitent enchaîner les vols auront donc intérêt à ajouter une batterie ou à choisir ultérieurement un pack d’extension.