La crise de la RAM frappe Apple : le prix l’iPhone 18 Pro Max pourrait exploser

Les versions haut de gamme des prochains smartphones d’Apple, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, pourraient voir leurs prix augmenter considérablement. En cause : la tristement célèbre crise de la RAM, mais pas seulement…

iPhone 18 Pro Max noir
L’iPhone 18 Pro Max en “Dark Gray” / Crédits : Jon Rettinger via X (Twitter)

Ces dernières années, le monde est entré dans l’ère de l’intelligence artificielle, pour le meilleur comme pour le pire. Mais surtout pour le pire. En effet, l’explosion du nombre de centres d’entraînement d’IA a eu pour conséquence une importante crise des composants, et notamment de la RAM. Ce phénomène, aussi baptisé « RAMagedon », comprend une augmentation considérable du prix de la RAM. Et cette crise impacte bien des secteurs, y compris celui de l’automobile.

Mais le marché le plus impacté par la crise de la RAM est probablement celui du smartphone. Ainsi, de nombreux fabricants ont répercuté cette hausse sur les prix de leurs appareils. On retrouve notamment Samsung qui, accusé avec d’autres entreprises d’avoir fait gonfler artificiellement les prix de la RAM, augmente le prix du Galaxy S26 FE.

Mais il ne faut pas oublier Apple, qui n’échappe pas à la crise. D’ailleurs, Tim Cook nous avait déjà prévenus, en déclarant que « l’augmentation des prix est inévitable ». En effet, la firme de Cupertino a récemment procédé à des augmentations massives, avec parfois près de 700 euros à débourser en plus pour certains appareils.

iPhone 18 Pro Max : près de 300 dollars d’augmentation ?

Et les iPhone 18 Pro et Pro Max ne seront probablement pas épargnés. Quelques jours plus tôt, nous évoquions déjà une fuite qui suggérait une augmentation du prix de l’iPhone 18 Pro Max. Et il semblerait que, malheureusement, les choses soient en train de se confirmer.

C’est en tout cas ce qu’affirme l’analyste Jeff Pu de GF Securities. Selon lui, l’augmentation des prix des mémoires DRAM et NAND pourrait se répercuter directement sur les tarifs des prochains modèles haut de gamme d’Apple. Celui-ci évoque ainsi une augmentation de 250 à 300 dollars pour les modèles Pro de l’iPhone 18.

Mais l’augmentation du prix de la RAM n’expliquerait pas à elle seule la hausse du coût de l’iPhone 18 Pro. En effet, l’analyste évoque également l’augmentation du prix des puces gravées en 2 nm, indispensables à la fabrication de certains smartphones.

Quoi qu’il en soit, nous serons probablement fixés en septembre prochain, à l’occasion de la présentation officielle de l’iPhone 18 Pro, ainsi que du tout premier smartphone pliable de la marque, l’iPhone Ultra.


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