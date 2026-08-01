Fini les redémarrages forcés ? Microsoft change enfin sa politique de mises à jour Windows 11

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft est une habituée des mises à jour. Toutefois, les updates de Windows 11 demandent souvent un redémarrage de votre PC, ce qui peut être agaçant. Mais les choses pourraient bientôt changer.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Chez Microsoft, les mises à jour Windows 11 se suivent et se ressemblent. Plus ou moins. Certaines apportent de petits changements, telle que celle-ci, qui corrige un bug agaçant du système et apporte d’autres améliorations clés. Mais d’autres sont bien plus vitales. L’année dernière, par exemple, Windows 11 recevait une mise à jour d’urgence pour corriger un bug gravissime. Et, si certaines mises à jour sont plus que bienvenues, d’autres causent bien plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.

En juin dernier, la mise à jour KB5094126 de Windows a, par exemple, fait tout planter. Mais parfois, c’est le service de mise à jour lui-même qui connaît des problèmes. En effet, le mois dernier, un service essentiel de mise à jour Windows s’est mis à tourner au ralenti. Rien que ça.

Rappelons-le une nouvelle fois, Microsoft n’hésite pas à enchaîner les mises à jour pour améliorer Windows 11. Mais ces nombreuses updates s’accompagnent généralement d’une contrainte de taille : le redémarrage obligatoire de votre PC. Et, pour de multiples raisons, ces redémarrages incessants peuvent parfois poser problème.

Microsoft simplifie les mises à jour de Windows 11

Mais les choses sont en train de changer. En effet, la Preview Build 28020.2623 du canal bêta (26H1) s’accompagne de nouveautés plus que bienvenues. Jusqu’à présent, Microsoft se contentait d’installer séparément les mises à jour des pilotes, de .NET et du firmware. Mais le géant de l’informatique s’apprêterait à déployer une expérience de mise à jour unifiée.

En d’autres termes, votre PC pourrait se contenter d’un seul redémarrage obligatoire par mois, contre plusieurs auparavant. Mieux encore : Microsoft pourrait vous permettre de prolonger le temps de pause entre deux séries de mises à jour Windows 11. Mais ce n’est pas tout.

En effet, la build 28020.2623 s’accompagne d’une personnalisation toujours plus poussée de la barre des tâches. Celle-ci peut désormais être déplacée manuellement en haut, à gauche ou à droite de l’écran. Il devient également possible de réduire sa taille.

Par ailleurs, le pavé tactile de précision gagne lui aussi en options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent, entre autres, modifier la vitesse du zoom, ajuster la vitesse de défilement ou encore activer le défilement accéléré.

Source : Microsoft


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