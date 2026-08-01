Le règne de l’AirTag pourrait toucher à sa fin : le Pixel Tag de Google se dévoile enfin

Le célèbre AirTag d’Apple a du souci à se faire. En effet, Google est en train de préparer un concurrent de taille, le Pixel Tag. Les premières images de l’appareil viennent d’ailleurs de fuiter.

De nos jours, retrouver ses clés, son smartphone ou même sa voiture n’a jamais été aussi simple. En effet, nombreux sont les fabricants à proposer des traqueurs Bluetooth vous permettant facilement de retrouver vos objets perdus. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Apple, qui a démocratisé les traqueurs avec son célèbre AirTag. D’ailleurs, en début d’année, la firme de Cupertino a lancé la 2ᵉ génération d’AirTag, qui s’est retrouvée à -30 % pendant les soldes. Et pourtant, la marque à la pomme est confrontée à une concurrence toujours plus féroce.

Parmi les nombreux concurrents auxquels Apple doit faire face, on retrouve par exemple le Xiaomi Tag, un traqueur Bluetooth compatible avec tous vos appareils. On retrouve également le fabricant sud-coréen Samsung, qui propose depuis plusieurs années son traqueur Galaxy SmartTag. Mais c’est sans compter sur Google, qui compte bien se tailler une part du gâteau.

Voilà déjà plusieurs années que Google propose la fonctionnalité Find My Device, qui va vous avertir si quelqu’un vous suit. Toutefois, la firme de Mountain View s’est bien gardée de lancer son propre traqueur Bluetooth. Enfin, plus pour longtemps.

Google Pixel Tag : le concurrent de l’AirTag se dévoile

En effet, le géant du numérique devrait bientôt lancer sa propre version de l’AirTag, sobrement baptisée Google Pixel Tag. Et, grâce à une image partagée par 9to5Google, on sait désormais à quoi va ressembler le futur traqueur Bluetooth de la marque.

Google n’a pas encore partagé les spécifications techniques du Pixel Tag. On sait simplement que l’appareil disposera d’un petit haut-parleur intégré. Toutefois, sa technologie de tracking reste pour l’instant inconnue. Côté esthétique, la forme oblongue du Pixel Tag rappelle forcément l’un de ses concurrents, le Galaxy SmartTag de Samsung.

« Ne perdez plus jamais de temps à chercher vos clés, votre portefeuille ou vos bagages. Le Google Pixel Tag est un traqueur intelligent compact, léger et robuste qui s’attache discrètement à vos objets les plus importants », indique la description de Google.

« Grâce au vaste réseau sécurisé “Find My Device” de Google, vous pouvez consulter à tout moment l’emplacement exact de vos affaires depuis votre smartphone », poursuit l’entreprise. « Le traqueur est équipé d’un haut-parleur puissant pour faciliter la recherche à proximité et a été conçu dans le respect de votre vie privée et de vos données personnelles ».