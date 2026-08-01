Le Redmi Note 15 5G est de retour à prix cassé, mais l’offre est à quantité limitée

Les smartphones pas chers embarquent souvent des caractéristiques décevantes. Mais le Redmi Note 15 5G est une exception. Écran AMOLED de 6,77 pouces, capteur photo grand-angle de 108 MP ou encore batterie XXL, c’est un modèle qui ne manque pas d’atouts ! Et bonne nouvelle, avec le code PHDFRS20, vous pouvez actuellement l’avoir 176 € au lieu de 299 € dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage !

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Les prix cassés sont de retour sur AliExpress grâce à une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. Vous pouvez ainsi avoir jusqu’à 63 € de réduction supplémentaire ! Mais attention, ces codes valables du 1er au 7 août sont à quantité limitée. Seuls les premiers arrivés peuvent en profiter. Pour rappel, voici les codes à renseigner dans votre panier :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFRS11

20 € de remise dès 149 € d’achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHDFRS45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHDFRS63

Le Redmi Note 15 5G est actuellement affiché en promotion à 196,77 € sur AliExpress. C’est déjà un très bon prix pour un smartphone de cette qualité. Et avec le code PHDFRS20, son prix chute de 20 € de plus pour arriver à seulement 176,77 €. C’est un prix sacrifié !

Le Redmi Note 15 5G passe à prix sacrifié en cumulant ces 2 offres !

Vous cherchez un smartphone pas cher, mais suffisamment puissant pour un usage fluide au quotidien ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le Redmi Note 15 5G est un smartphone polyvalent qui ne manque pas d’atouts.

Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans le secteur très concurrentiel des smartphones en proposant des modèles au rapport qualité/prix imbattable. Le Redmi Note 15 5G ne fait pas exception. Il est doté d’une puce Snapdragon 6 Gen 3 épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. C’est donc un smartphone performant et efficace qui ne craint pas les utilisations intensives.

Pour l’écran, on retrouve une dalle AMOLED de 6,77 pouces avec une définition Full HD+ (2392 x 1080 px) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’un rendu net, contrasté et particulièrement lumineux.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Redmi Note 15 5G est doté d’un capteur principal grand-angle de 108 MP, d’une caméra ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur selfie de 20 MP. Enfin, la batterie de 5 520 mAh vous offre une autonomie confortable.