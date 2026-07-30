Pour ne pas faire exploser le prix du Galaxy S27 Ultra, Samsung abandonnerait cette idée

En cette période de crise de la mémoire, Samsung devrait se résoudre à ne pas équiper son Galaxy S27 Ultra des dernières technologies de RAM et de stockage.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Phonandroid

Les constructeurs de smartphones explorent toutes les pistes pour tenter de réduire les coûts de production de leurs appareils. La pénurie de mémoire a fait s’envoler le prix de la RAM et du stockage et toute économie est bonne à prendre. Dans ce contexte tendu, il est peu probable que les marques adoptent les technologies de mémoire les plus performantes.

Alors que le Galaxy S27 Ultra devait passer à de la mémoire vive LPDDR6, il devrait finalement rester bloqué au LPDDR5X, nous apprend le leaker yeux1122. Il ajoute que le smartphone haut de gamme ne devrait pas non plus embarquer de stockage UFS 5.0 de dernière génération. Selon lui, le LPDDR6 et l’UFS 5.0 ne seront proposés que sur des modèles ultra-premium en édition limitée dans les prochains mois. On sait que ce n’est pas dans les habitudes de Samsung de commercialiser ce genre d’éditions spéciales, mais des constructeurs chinois y ont parfois recours.

Galaxy S27 Ultra : l’adoption du LPDDR6 et l’UFS 5.0 s’éloigne

Le Galaxy S27 Ultra devrait être plus performant que le Galaxy S26 Ultra grâce à l’intégration d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, mais le LPDDR6 et l’UFS 5.0 auraient permis de passer un cap encore plus important. La vitesse de la mémoire influe beaucoup sur la fluidité du système et l’ouverture des applications. Les fonctions d’IA nécessitent aussi un accès à la mémoire du mobile et auraient pu profiter d’une RAM et d’un stockage plus véloces.

La division mobile de Samsung a essuyé pour la première fois des pertes lors du dernier trimestre, à cause du coût des composants de mémoire. L’entreprise dans son ensemble se porte par contre très bien, puisqu’elle fabrique ces mêmes puces, que la branche semi-conducteurs de Samsung fait payer le département mobile au prix fort. La crise est si profonde que même quand on produit sa propre mémoire, on cherche à trouver des alternatives moins chères. Même privé de LPDDR6 et d’UFS 5.0, on peut s’attendre à une hausse de prix pour le Galaxy S27 Ultra.


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