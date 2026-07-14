Le Galaxy S27 Pro sera-t-il aussi bon en photo que le Galaxy S27 Ultra ?

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung veut un véritable smartphone premium au format compact. Mais sera-t-il vraiment aussi avancé techniquement que le Galaxy S27 Ultra sur la partie photo ?

Le Galaxy S25 Edge n'a pas convaincu les testeurs et les consommateurs. Le smartphone ultra-fin et léger de Samsung faisait trop de compromis, sur l'autonomie, les performances et la photo, pour vraiment séduire le public, malgré son design intéressant. Samsung n'a pas abandonné l'idée de lancer un quatrième modèle au sein de sa gamme phare des Galaxy S. Et en début d'année prochaine, c'est avec un Galaxy S27 Pro que le fabricant tentera sa chance.

On rêve déjà d'un Galaxy S27 Pro qui soit l'équivalent d'un iPhone Pro, c'est-à-dire un smartphone orienté premium, mais dans un format compact. Mais il est probable que le Galaxy S27 Pro ne soit finalement pas un Galaxy S27 Ultra plus petit et sans compatibilité avec le S Pen. Quelques concessions techniques autres que celles de la taille et du stylet seront consenties, ce qui devrait permettre de réduire les coûts, et donc le prix du produit final.

Le Galaxy S27 Pro n'est pas un Galaxy S27 Ultra compact

D'après le leaker yeux1122, il ne faut pas s'attendre à ce que le Galaxy S27 Pro soit à la hauteur du Galaxy S27 Ultra en photo. Il prétend même que le Galaxy S27 Pro partagera certaines caractéristiques du Galaxy S25 Edge, sorti deux ans plus tôt. La même source évoquait la présence d'un capteur principal de 200 MP, qui serait donc le même que celui du S25 Edge, puisque l'ultra grand-angle du S27 Pro aurait une définition de 50 MP, contre 12 MP pour celui du S25 Edge. Le Galaxy S27 Pro serait aussi doté d'une troisième optique, un téléobjectif 50 MP avec zoom optique 3,5x (contre 5x pour le Galaxy S27 Ultra).

Autre traitement de faveur pour le Galaxy S27 Ultra par rapport au Galaxy S27 Pro, il embarquerait une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Pro) en Europe, contre un Exynos 2700 pour les trois autres modèles. Le Galaxy S27 Pro bénéficierait par contre des mêmes circuits intégrés de commande d'affichage que le S27 Ultra, alors que les S27 et S27+ seraient équipés de composants moins coûteux.