Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : performances, photo, prix, quel est le meilleur smartphone ?

Samsung vient de lancer son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra. C’est donc l’occasion de le comparer à l’iPhone 15 Pro Max d’Apple, puisque les deux smartphones sont, chaque année, considérés comme les plus grands rivaux du segment premium. On vous explique toutes les différences entre les deux appareils.

Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max sont les deux smartphones les plus haut de gamme de Samsung et d’Apple. Comme chaque année, c’est sur ces modèles que les deux fabricants utilisent leurs meilleures technologies.

Cependant, le jargon de la fiche technique n’est pas toujours facile à comprendre, et si l’on peut penser au premier abord que les smartphones proposent des prestations similaires, ils sont finalement assez différents l’un de l’autre. Ce comparatif va donc vous aider à mieux comprendre ce qui rend chaque appareil intéressant, et surtout lequel est le plus intéressant dans chaque domaine.

Les fiches techniques du Galaxy S24 Ultra et de l’iPhone 15 Pro Max

Voici un résumé des caractéristiques techniques des deux smartphones. Nous analyserons ces spécifications plus en détail dans la suite de cet article.

Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Ecran 6,8 pouces

OLED LTPO QHD+

1-120 Hz

2600 nits maxiumum

Gorilla Glass Armor 6,7 pouces

OLED LTPO FHD+

1-120 Hz

2000 nits maxiumum

Ceramic Shield 5G Oui Oui RAM 12 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5 Batterie 5000 mAh

Recharge rapide filaire 45W

Recharge rapide sans fil 15W 4422 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil 15W (MagSafe) Photo Capteur principal 200 MP f/1,7

Ultra grand-angle 12 MP f/2,2

Téléobjectif 10 MP (zoom optique 3X) f/2,4

Périscope 50 MP (zoom optique 5X) f/2,2 Capteur principal 48 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 12 MP (zoom optique 5X) Selfie 12 MP ultra grand angle f/2,2 12 MP Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68 Stockage 256, 512 Go, 1 To 256, 512 Go, 1 To OS Android 14 + One UI 6.1 iOS 17 Dimensions 162,3 x 79 x 8,6 mm

233g 159,9 x 77,7 x 8,25 mm

221g MicroSD Non Non

Design : deux smartphones titanesques

Apple et Samsung ne sont pas connus pour prendre des risques au niveau du design de leurs appareils. Comme on pouvait s’en douter, le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max reprennent tous deux l’apparence générale de leurs prédécesseurs, de sorte que les appareils soient immédiatement reconnaissables. Les deux smartphones sont loin de se ressembler, avec le Galaxy S24 Ultra adoptant un format très angulaire, tandis que l’iPhone 15 Pro Max mise sur des coins très arrondis.

Cependant, si le design global n’a pas vraiment changé, les deux fabricants ont bien apporté un changement important aux matériaux utilisés. Les deux smartphones adoptent cette fois-ci un cadre en titane plus résistant, rendant ainsi les appareils plus durables et haut de gamme, mais permettant également de réduire leur poids.

L’iPhone 15 Pro Max a notamment perdu près de 20 grammes sur la balance par rapport au modèle précédent. Il pèse désormais « seulement » 221 grammes, pour des dimensions de 159,9 x 76,7 x 8,25 mm. Samsung, lui, n’a pas vraiment modifié les dimensions ni le poids de l’appareil. Il mesure 162,3 x 79 x 8,6 mm, pour 233 grammes.

Au niveau de la solidité de l’écran, les deux entreprises utilisent les meilleurs verres disponibles sur le marché. L’iPhone 15 Pro Max mise sur le Ceramic Shield d’Apple, tandis que le Galaxy S24 Ultra a droit à un nouveau verre signé Corning, du Gorilla Glass Armor. Ce dernier s’avère un peu plus résistant que son concurrent, que ce soit lors des chutes ou face aux rayures. Les deux smartphones proposent la même résistance face à l’eau et à la poussière, ceux-ci étant certifiés IP68.

Cette catégorie sera donc plutôt déterminée par vos goûts personnels, mais à la rédaction, on ne vous cache pas que nous avons une préférence pour le Galaxy S24 Ultra. Ce dernier a aussi l’avantage d’intégrer un stylet en bas à gauche, ce qui peut s’avérer très pratique dans certaines situations.

Écran : Samsung utilise une dalle plus récente et plus lumineuse

Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max utilisent tous deux des dalles signées Samsung Display, mais celle du S24 est plus récente. Il s’agit d’un écran OLED M13 avec une définition QHD+ (1440 x 3120 pixels), contre un écran M12 Super Retina XDR (1290 x 2790 pixels) du côté d’Apple. L’écran du Galaxy S24 Ultra bénéficie donc d’une meilleure restitution des couleurs, une consommation d’énergie réduite, une définition plus élevée, mais est surtout bien plus lumineux.

Samsung annonce jusqu’à 2600 nits de luminosité sur son Galaxy S24 Ultra, contre 2000 pour Apple. En pratique, il sera difficile de voir la différence au quotidien, mais l’écran du Galaxy S24 Ultra devrait se montrer plus lisible, notamment en plein soleil.

Cette année, Samsung a opté pour un écran plat, abandonnant ainsi le traditionnel écran incurvé des générations précédentes. Le Galaxy S24 Ultra utilise toujours un écran de 6,8 pouces, contre 6,7 pouces pour celui de l’iPhone 15 Pro Max. Tous deux ont largement réduit la taille des bordures tout autour de la dalle pour une expérience plus immersive. Chacun utilise aussi la technologie LTPO, qui permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché.

Compte tenu de son écran plus avancé, on ne peut que donner le point à Samsung dans cette catégorie. La dalle du Galaxy S24 Ultra a également l’avantage de proposer moins de distraction avec un simple poinçon en haut de l’écran pour la caméra selfie, quand l’iPhone 15 Pro Max utilise une pilule.

Performances : un match au sommet

Avec un Galaxy S24 Ultra ou un iPhone 15 Pro Max, ce qui est sûr, c’est que vous ne manquerez pas de puissances. Les deux smartphones utilisent les meilleurs processeurs mobiles disponibles sur le marché, un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm chez Samsung, et le dernier Apple A17 Pro sur l’iPhone.

Si la puce de l’iPhone est la première gravée en 3 nm, tandis que celle du Galaxy S24 Ultra doit se contenter d’une gravure en 4 nm, elles proposent un niveau de performances assez similaire. Il sera donc compliqué de remarquer la différence à moins d’utiliser des applications professionnelles. Notez d’ailleurs que le Galaxy S24 Ultra utilise pas moins de 12 Go de RAM, contre « seulement » 8 Go de RAM sur l’iPhone 15 Pro Max.

Côté benchmarks, l’iPhone 15 Pro Max culmine à environ 2900 points sur un cœur et 7250 points sur tous les cœurs sur Geekbench. C’est plus que le Galaxy S24 Ultra, qui doit se contenter de scores d'un peu plus de 2300 et 7100, respectivement. Cependant, la tendance s’inverse sur AnTuTu, mais il faut rappeler que ce benchmark utilise un protocole de test un peu différent sur chaque appareil. Les deux sont donc difficilement comparables. Il faut compter sur un score de plus de 2 000 000 chez Samsung, contre environ 1 600 000 sur l’iPhone 15 Pro Max.

En gaming, le Snapdragon 8 Gen 3 promet d’être un peu plus performant, vous offrant parfois quelques FPS supplémentaires. Évidemment, cela dépendra des optimisations mises en place par chaque studio. Cependant, l’iPhone 15 Pro Max a ici un autre avantage de taille : Apple propose des jeux habituellement destinés aux consoles sur son smartphone. Actuellement, les propriétaires d’iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent jouer à Resident Evil 4 et Resident Evil Village, et pourront bientôt profiter d’Assassin’s Creed Mirage.

Au niveau de la connectivité, le Galaxy S24 Ultra est un peu plus en avance. Le Snapdragon 8 Gen 3 et le modem Snapdragon X75 offrent une compatibilité Wi-Fi 7 au smartphone. Avec ses débits plus élevés et sa stabilité qui promet de corriger les problèmes de stabilité des réseaux sans fil, la nouvelle norme promet une connexion bien meilleure. L’iPhone 15 Pro Max doit se contenter du Wi-Fi 6E et d’un modem Snapdragon X70, lancé en 2022. Le Galaxy S24 Ultra devrait également mieux capter les réseaux cellulaires, dont notamment la 5G, et cela pour une consommation d’énergie inférieure.

Le Galaxy S24 Ultra et iPhone 15 Pro Max ne sont donc pas radicalement différents en termes de performances. C’est match nul. Néanmoins, compte tenu de l’effort déployé par Apple pour pousser les studios à optimiser leurs jeux pour l’iPhone et l’arrivée de titres auparavant réservés aux consoles, certains joueurs pourraient être tentés par le smartphone de la pomme.

Batterie : le Galaxy S24 Ultra se recharge plus rapidement

Pour ce qui est de l’autonomie, le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max sont comme chacun de leurs prédécesseurs des références sur le marché. Le smartphone de Samsung utilise toujours la même batterie de 5000 mAh, tandis qu’Apple est passé à une batterie de 4422 mAh, 101 mAh de plus que le modèle de l’année dernière.

Malgré cette capacité plus élevée, l’iPhone 15 Pro Max ne propose pas une autonomie inférieure à celle du Galaxy S24 Ultra, notamment à cause de l’excellente l’optimisation d’iOS.

C’est surtout du côté de la recharge rapide que les smartphones vont se différencier. Le Galaxy S24 Ultra a droit à une recharge rapide filaire de 45W, qui lui permet de passer de 0 à 100% en environ 70 minutes. C’est beaucoup plus rapide que l’iPhone 15 Pro Max, qui doit se contenter de seulement 20W, et donc d’une recharge beaucoup plus lente qui prend près de 110 minutes.

Les deux appareils prennent également en charge la recharge sans fil à une puissance de 15W. On apprécie ici l’iPhone puisqu’il est compatible MagSafe et Qi2, c’est-à-dire que le chargeur sans fil peut venir s’accrocher au dos de l’appareil à l’aide d’aimants. Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max présentant chacun ses avantages dans ce domaine, c’est match nul.

Appareil photo : la quantité ne fait pas toujours la qualité

En photo, les Galaxy et les iPhone haut de gamme sont aussi des références chaque année. 2024 ne fait pas exception à la règle, puisque l’iPhone 15 Pro Max a obtenu un score de pas moins de 154 points chez DXOMARK, le plaçant ainsi à la troisième place.

L’iPhone 15 Pro Max mise toujours sur une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, et un tout nouveau périscope de 12 MP avec un zoom optique 5X. L’iPhone devient beaucoup plus polyvalent que ses prédécesseurs, et rivalise désormais beaucoup mieux avec les meilleurs smartphones Android du marché. À l’avant, on retrouve un capteur de 12 MP pour les selfies.

De son côté, le Galaxy S24 Ultra n’est pas en reste, puisque Samsung a lui aussi amélioré la fiche technique de l’appareil. Il est désormais doté d’un nouveau capteur de 200 MP HP2SX plus performant, qui récolte toujours plus de lumière. Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3X, et d’un nouveau périscope de 50 MP avec un zoom optique 5X. Samsung a donc fait le choix d’abandonner l’ancien capteur 10X, qui faisait la renommée des Galaxy S Ultra, mais ce nouveau capteur promet d’offrir des résultats encore meilleurs. Les selfies sont assurés par un capteur de 12 MP.

Avec ses quatre caméras, le Galaxy S24 Ultra est donc légèrement plus polyvalent que son concurrent. Cependant, étant donné que le Galaxy S24 Ultra vient tout juste de sortir, il faudra attendre des tests approfondis pour savoir quel smartphone capture les meilleurs clichés. Ce qui est sûr, c’est que les deux appareils promettent de délivrer des résultats très similaires. C’est donc match nul pour l’instant.

Logiciel : iOS 17 ou One UI 6.1 sous Android 14, chacun ses préférences

iOS et Android ont toujours été compliqués à départager, tant les deux systèmes d’exploitation ont chacun leurs propres avantages et inconvénients. Cependant, de nos jours, ceux-ci proposent des fonctionnalités très similaires, et seules quelques exceptions pourraient faire pencher la balance pour l’un ou pour l’autre.

iOS 17 offre des fonctionnalités intéressantes telles qu’iMessage, NameDrop, l’envoi de SOS par satellite ou encore Continuité, qui permet par exemple d’utiliser votre iPhone en tant que webcam sur votre Mac ou de copier des informations d’un appareil à l’autre de manière transparente. De son côté, One UI offre des fonctionnalités telles que DeX, Link to Windows, ou encore la prise en charge du stylet S Pen.

Avec ses Galaxy S24, Samsung a lancé Galaxy AI, son intelligence arficielle maison. Grâce à elle, vous pouvez par exemple résumer ou traduire des articles en ligne avec un simple clic sur un bouton, reformuler ou traduire des messages écrits selon le ton souhaité, traduire des conversations orales en temps réel avec une voix synthétique, rechercher des informations sur un lieu ou un objet en l’entourant sur l’écran ou encore retranscrire des réunions ou des notes avec précision et proposer des résumés. Samsung veut donc être à la pointe de la technologie dans ce domaine.

L’avantage de l’iPhone 15 Pro Max est son intégration parfaite avec l’écosystème d’Apple, c’est-à-dire que le smartphone vous donnera accès à des fonctionnalités supplémentaires si vous l’utilisez avec d’autres appareils de la marque, tels qu’un MacBook. Android, lui, a l’avantage d’être beaucoup plus ouvert aux autres écosystèmes. Cela vous permettra par exemple d’équiper votre maison avec plus d’appareils différents, et surtout de trouver des alternatives compatibles plus abordables que si vous étiez encouragés à acheter un autre produit de la société.

Pour ce qui est du suivi logiciel, Apple est un véritable champion dans le domaine, puisqu’il est déjà arrivé que l’entreprise déploie des mises à jour de sécurité sur ses smartphones pas moins de 10 ans après leur sortie. Cependant, la firme de Cupertino n’offre qu’un suivi logiciel de 5 ou 6 ans pour les nouvelles versions d’iOS. Samsung promet désormais 7 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un record sur le marché. Le Galaxy S24 propose alors un suivi logiciel un peu plus long, ce qui pourrait vous permettre de garder le smartphone encore plus longtemps.

Ici, votre choix pourrait donc dépendre des autres appareils que vous possédez déjà ou de vos préférences personnelles, mais aussi des fonctionnalités propres à chaque OS dont vous avez besoin. Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max sont donc ici aussi très compliqués à départager.

Prix : les tarifs de base sont pratiquement identiques, mais…

Apple a frappé fort cette année en baissant le prix de son iPhone 15 Pro Max, tandis que Samsung a augmenté ses tarifs. L’iPhone 15 Pro Max est désormais vendu à partir de 1479 euros dans sa version avec 256 Go de stockage, soit une baisse de 130 euros par rapport au modèle précédent.

Le Galaxy S24 Ultra est lui 50 euros plus onéreux que le Galaxy S23 Ultra l’année dernière, avec un tarif de départ de 1469 euros. En cause, on peut notamment citer le passage à 12 Go de RAM (contre 8 précédemment).

L’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra ne sont donc plus séparés que par 10 euros dans leur version de base, donc le prix n’aura ici pas vraiment d’incidence sur votre choix d’opter pour l’un ou pour l’autre. Cependant, si vous comptez opter pour un modèle avec plus de stockage, le choix devient tout de suite plus clair.

Apple est connu pour faire payer le stockage à prix d’or. L’iPhone 15 Pro Max est vendu à 1729 euros avec 512 Go de stockage, soit 250 euros de plus que la version avec 256 Go de stockage. Le modèle avec 1 To de stockage culmine lui à pas moins de 1979 euros, soit 500 euros supplémentaires. Samsung est bien plus généreux dans ce domaine, les Galaxy S24 Ultra 512 Go et 1 To étant respectivement proposés à 1589 euros (+120 euros) et 1829 euros (+360 euros).

Enfin, notons que l’iPhone 15 Pro Max est disponible en moins de coloris que le Galaxy S24 Ultra. Apple propose du titane noir, du titane blanc, du titane bleu et du titane naturel. Samsung, lui, propose du titane gris, du titane noir, du titane jaune et du titane violet, mais également trois teintes exclusives au site officiel : titane vert clair, titane bleu clair et mandarine.

Le Galaxy S24 Ultra est donc non seulement moins cher sur toutes ses configurations de stockage, mais Samsung offre également un choix de coloris plus large. Le point revient donc ici à Samsung.

Conclusion

Que ce soit chez Samsung ou Apple, à ce prix, vous avez évidemment ici deux excellents téléphones. Si leur fiche technique est radicalement différente, les deux smartphones offrent tout de même des prestations similaires, mais bien une expérience très différente.

Si vous êtes déjà ancrés dans l’écosystème d’Apple et que vous souhaitez y rester, l’iPhone 15 Pro Max se positionne comme le choix incontournable. Dans le cas contraire, le Galaxy S24 Ultra est lui une alternative bien plus polyvalente, qui offre bien plus de fonctionnalités, un stylet, et qui saura mieux s’adapter à votre écosystème d’appareils.

Compte tenu de son tarif un peu moins élevé et de ses prestations haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra est le vainqueur de ce comparatif, même s’il ne remporte pas de victoire franche par rapport à son concurrent à la pomme.