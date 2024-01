Le Wi-Fi 7 devrait corriger l’un des plus gros problèmes des réseaux sans fil

Le Wi-Fi est l'une des technologies les plus utilisées au monde, mais aussi l'une des plus frustrantes. Combien de fois avez-vous été confronté à des connexions lentes ou instables, à des signaux interrompus ou à des vidéos en mémoire tampon ? La fiabilité du Wi-Fi a mauvaise réputation, mais cela devrait bientôt changer.

La prochaine génération de Wi-Fi, appelée Wi-Fi 7, arrivera bientôt et mettra l'accent sur l'amélioration de ses performances, mais surtout sur sa stabilité. Contrairement aux générations précédentes, qui visaient principalement à augmenter la vitesse et la capacité de transmission des données sans fil, le Wi-Fi 7 donnera la priorité à la réduction de la latence et à la fiabilité.

Cela signifie que le Wi-Fi 7 offrira des expériences sans fil plus rapides et plus fluides pour une variété d'applications, telles que les jeux, la réalité virtuelle et l'automatisation industrielle. Selon Carlos Cordeiro, membre d'Intel et directeur de la technologie pour la connectivité sans fil, le Wi-Fi 7 est une réponse à l'évolution des besoins et des attentes des utilisateurs de la technologie sans fil.

Le Wi-Fi 7 va tout miser sur la stabilité du réseau

Cette évolution est motivée par les applications émergentes, telles que les robots industriels sans fil qui nécessitent une prise de décision immédiate dans des environnements dynamiques. Plutôt que de se concentrer sur le débit, le Wi-Fi 7 vise à assurer la transmission transparente et fiable des paquets de données, ce qui est crucial pour des applications telles que l'automatisation industrielle, la robotique, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les jeux.

La pièce maîtresse des améliorations apportées à la fiabilité du Wi-Fi 7 est l'opération de liaison multiple (MLO). Le MLO se présente sous deux formes : l'une répartit les données sur plusieurs canaux au sein d'une même bande de fréquences et l'autre s'étend sur plusieurs bandes de fréquences. Cette fonction révolutionnaire améliore considérablement la résistance du signal aux interférences, réduisant ainsi la latence et améliorant la fiabilité.

Le Wi-Fi 7 arrive officiellement dès cette année

Outre le MLO, le Wi-Fi 7 présente d'autres caractéristiques notables. La taille des canaux devrait passer de 160 mégahertz à un maximum de 320 MHz, offrant ainsi une plus grande capacité de débit. Toutefois, la disponibilité des canaux de 320 MHz peut varier en fonction des attributions régionales de fréquences. Pour remédier à ce problème, le Wi-Fi 7 intègre la ponctuation, ce qui permet aux appareils d'atténuer efficacement les interférences et de maintenir une largeur de canal efficace.

La certification de la Wi-Fi Alliance pour le Wi-Fi 7, prévue pour le premier trimestre 2024, devrait marquer le lancement officiel de la technologie. Cette certification garantit que les produits sans fil respectent les normes industrielles en matière de sécurité, d'interopérabilité et de protocoles d'appareils. Simultanément, l'IEEE ratifiera la nouvelle norme 802.11be, en complément de la certification Wi-Fi 7.

Les fabricants ont déjà mis sur le marché des routeurs, des puces et des périphériques compatibles Wi-Fi 7 avant la certification officielle. On retrouve par exemple de nombreux smartphones compatibles Wi-Fi 7, tels que les nouveaux Xiaomi 14, mais également des routeurs tels que le TP-Link Deco BE85.

Andy Davidson, de Qualcomm, explique que les entreprises travaillent souvent à partir de projets de normes IEEE antérieurs une fois que les principales caractéristiques et exigences de la prochaine génération de technologies sans fil ont été identifiées.

Pour ce qui est de l'avenir, la norme Wi-Fi 8 en serait déjà à ses premiers stades de développement. « Alors que la Wi-Fi Alliance met la dernière main à la commercialisation d'une nouvelle génération de Wi-Fi, les organismes de normalisation tels que l'IEEE se penchent déjà sur les éléments qui composeront la prochaine génération », annonce le cadre d’Intel.

