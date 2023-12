Resident Evil 4 est désormais disponible sur iPhone 15 Pro, iPad et Mac avec une offre de lancement

Les amateurs de survival horror peuvent se réjouir : le classique de 2004, Resident Evil 4 Remake, est désormais disponible sur les derniers appareils Apple. On vous explique comment l’essayer.

Les utilisateurs d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max, ainsi que de divers modèles de Mac et d'iPad, peuvent désormais se plonger dans l’aventure Resident Evil 4 Remake. Le jeu suit les traces de Resident Evil Village, qui est disponible sur les mêmes plateformes depuis quelques semaines maintenant.

Pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil 4, le jeu suit l'histoire de Leon S. Kennedy, un ancien officier de police qui a pour mission de sauver la fille du président, Ashley Graham, d'une mystérieuse secte dans un village européen. Contrairement aux précédents volets de la série “Resident Evil”, “Resident Evil 4” s'éloigne des angles de caméra fixes traditionnels en introduisant une perspective à la troisième personne par-dessus l'épaule et des mécanismes de jeu plus dynamiques.

Comment jouer à Resident Evil 4 Remake ?

Le jeu est dès à présent disponible à l'achat sur l'App Store, et les utilisateurs peuvent profiter d'une réduction limitée de plus de 50 %. Le prix réduit de 29,99 euros restera en vigueur jusqu'au 17 janvier, ce qui permettra aux amateurs d'horreur de se procurer leur exemplaire à un tarif préférentiel. Après cette date, il faudra débourser 69,99 euros, et le pack de DLC s’échange contre 14,99 euros.

Pour y jouer, sachez que “Resident Evil 4” nécessite macOS 13.0 ou une version ultérieure et un Mac doté d'une puce M1 ou d'une version ultérieure. Pour les iPhone, le jeu exige iOS 17.0 ou une version plus récente, et un appareil avec la puce A17 Pro ou une version plus récente. Les seuls smartphones compatibles sont donc l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Au total, Resident Evil 4 Remake nécessite un espace de stockage de 70 Go, donc tout le monde ne pourra pas installer le jeu sur son iPhone. Si vous souhaitez profiter d’une expérience plus simple, sachez que vous pouvez également acheter des tickets d'amélioration d'arme pour améliorer les statistiques de vos armes et les rendre plus efficaces au combat.