Galaxy S24 Ultra : Samsung va marcher sur les pas d’Apple et utiliser du titane pour son flagship

La rumeur court selon laquelle Samsung va doter le Galaxy S24 Ultra d’un châssis en titane. Le flagship rejoindrait ainsi la caste fermée des smartphones composés de ce métal solide, durable… et très cher.

D’après le site d’informations technologiques, le Galaxy S24 Ultra pourrait bien être constitué d’un corps en titane. Ce serait le premier smartphone du géant sud-coréen à être composé de ce métal comparativement plus solide que l’aluminium (à épaisseur égale). Comme c’est bien souvent le cas, Samsung se sert de son smartphone le plus élitiste pour tenter une expérience et « pourrait utiliser ce type de châssis sur d’autres appareils, si la réception est bonne ».

Il y a quelques semaines, Apple présentait sa nouvelle série d’iPhone 15, dont les iPhone 15 Pro Max et 15 Pro sont construits en titane. La firme californienne avait communiqué à grand bruit sur la solidité et la durabilité de cette matière 45 % plus légère que l’acier et deux fois plus solide que l’aluminium particulièrement prisée dans l’industrie aéronautique et l’armement. Samsung ne peut donc pas faire l’impasse sur ce nouveau matériau, quitte à se faire traiter de « suiveur ».

Samsung a acheté tout ce qu’il faut pour fabriquer des Galaxy S24 Ultra en titane

Pourtant, il se murmure que l’idée de proposer des téléphones mobiles en titane trotte depuis au moins deux ans dans la tête des dirigeants du leader mondial des ventes de smartphones. Il aura fallu tout ce temps à la compagnie pour trouver des fournisseurs capables de miner tout le métal nécessaire à la production du Galaxy S24 Ultra et pour concevoir de nouvelles chaînes de montage.

Le titane est en effet plus difficile à découper et à « modeler », d’où un coût de fabrication quatre à cinq fois plus élevé qu’avec l’aluminium. Samsung semble très optimiste quant à la popularité du Galaxy S24 Ultra, puisque la compagnie envisagerait d’en fabriquer 15 millions d’unités, soit autant que de Galaxy S23 Ultra vendus l’année dernière.