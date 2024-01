Les Galaxy S24 recevront des mises à jour Android pendant 7 ans, plus que les iPhone

Si vous pensiez que les smartphones Android étaient à la traine sur le suivi logiciel, cela va bientôt changer, puisque Samsung prévoirait de mettre à jour ses prochains smartphones pendant pas moins de 7 ans.

Alors que le lancement officiel des Galaxy S24 approche à grands pas et que nous savons presque déjà tout au sujet des smartphones, dont notamment leur fiche technique ou encore leurs tarifs. Cependant, nos confrères d’Android Headlines viennent de révéler une information cruciale pour la partie logicielle : le nombre de mises à jour que l’on peut espérer.

Les précédents smartphones haut de gamme de Samsung ont pu profiter de 4 ans de mises à jour Android majeures, et 5 ans de correctifs de sécurité. Le géant coréen a toujours fait partie des bons élèves dans ce domaine, et il semblerait que l’entreprise soit désormais prête à allonger la durée du suivi logiciel sur ses prochains appareils.

Le Galaxy S24 sera mis à jour pendant 7 ans

Selon Android Headlines, Samsung devrait désormais offrir pas moins de 7 ans de mises à jour sur ses prochains Galaxy S24. Cela comprendrait non seulement les nouvelles versions d’Android, les mises à jour de la surcouche One UI, mais également les correctifs de sécurité. Étant donné que les smartphones devraient lancés avec Android 14 et One UI 6.1, cela signifie qu’on peut s’attendre à ce qu’ils reçoivent Android 21 et One UI 13 dans plusieurs années. Seul Google fait aussi bien avec 7 ans de mises à jour sur ses Google Pixel les plus récents

Samsung offrirait alors le suivi logiciel le plus long de l’industrie, puisqu’Apple ne promet que 6 ans de mises à jour iOS sur ses iPhone. Alors qu’Apple a toujours été considéré comme un exemple en ce qui concerne le suivi de ses smartphones, la firme à la pomme se fait désormais distancer par ses rivaux. Cependant, on sait qu’il est déjà arrivé à l’entreprise de corriger en urgence des problèmes de sécurité sur ses smartphones jusqu’à 10 ans après leur sortie.

Maintenant que deux fabricants majeurs de smartphones Android promettent un suivi plus long que chez Apple, cela devrait encourager d’autres acteurs à faire de même. OnePlus, Oppo ou encore Xiaomi sont pour l’instant loin derrière, avec seulement 4 ans de mises à jour Android sur leurs derniers appareils.