iPhone : cette fonctionnalité d’iOS 17 est dangereuse pour les enfants, selon la police

Le département de police de Fort Smith, ainsi que d'autres organismes d'application de la loi à travers les Etats-Unis, mettent en garde les utilisateurs d'appareils Apple contre une nouvelle fonctionnalité incluse dans iOS 17 qui peut présenter un risque pour la sécurité.

À la suite de la dernière mise à jour iOS 17 de l'iPhone, une vague d'inquiétude a déferlé sur les fils d'actualité en Louisiane, alimentée par des messages sur les réseaux sociaux et des avertissements émanant de diverses sources, y compris des forces de l'ordre. En cause, une toute nouvelle fonctionnalité des iPhone nommée « NameDrop », conçue pour rationaliser le partage d'informations de contact et de photos entre les smartphones d’Apple.

La division de la police de Middletown a publié sur Facebook un avertissement direct concernant cette nouvelle fonctionnalité. Le message, qui a été largement diffusé, avertit les utilisateurs d'iPhone que la fonction NameDrop est automatiquement activée après la mise à jour.

NameDrop doit être désactivé sur les iPhone de vos enfants, selon la police

Cette révélation a suscité une vive inquiétude, en particulier chez les parents, quant aux violations potentielles de la vie privée et à la facilité avec laquelle des informations personnelles pourraient être partagées par inadvertance, puisqu’il suffit de rapprocher deux appareils l’un de l’autre pour qu’ils s’échangent leurs informations.

La police suggère donc aux parents de désactiver cette fonction sur l'iPhone de leurs enfants afin d'éviter qu'ils ne transmettent leur numéro de téléphone, leur adresse électronique et leur nom. Pour cela, rendez vous dans Réglages > Général > AirDrop > « approchant les appareils » et désactivez l'interrupteur à bascule pour désactiver la fonction “NameDrop”.

Toutefois, rappelons que contrairement à ce qu'affirment les forces de l'ordre, la fonction nécessite une certaine intervention de la part des utilisateurs et ne permet pas d'échanger automatiquement des informations de contact personnelles. Une fois que les deux iPhone sont très proches l'un de l'autre, les utilisateurs doivent oappuyer sur leurs coordonnées, puis choisir de partager leur numéro de téléphone ou leur adresse électronique (l'autre option consiste simplement à recevoir les informations de l'autre personne), puis toucher “Partager” et enfin “Terminer”. Le partage n'est pas automatique.