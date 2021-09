French Days TV 4K et 8K 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Les French Days de la rentrée 2021 c'est aussi pas mal de promos sur les TV 4K et quelques modèles 8K. Si vous envisagez de vous équiper, c'est le bon moment pour le faire à moindre coût. Nous avons sélectionné les meilleures offres et bons plans des French Days 2021 de l'automne portant sur les TV.

Pour les French Days, vous pouvez vous offrir une TV à prix réduit. On trouve des modèles OLED de chez LG à bon prix, notamment le modèle 2021 LG OLED55A1 qui passe à 799 € seulement. Si c'est un modèle 8K qui vous intéresse, le Samsung Neo QLED QE65QN800A passe à 2999 € au lieu de 3999 € grâce à une réduction immédiate de 500 €, cumulée à une ODR du même montant.

Vous pouvez aussi jeter un oeil sur les meilleures offres French Days 2021 smartphones, celui sur les casques audio et écouteurs, les appareils Amazon Echo, Fire TV, Kindle , les meilleures offres French Days sur les appareils Apple, les forfaits mobiles, les enceintes et écrans connectés ou encore celles sur les jeux Nintendo Switch.

Et pour aller plus loin, vous pouvez également consulter les bons plans des French Days 2021 encore valables chez les enseignes participantes telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, ou bien encore Rue du Commerce. Enfin, pour vous aider à y voir plus clair, les offres que nous avons sélectionné ci-dessous sont classées en fonction de leur prix, par ordre croissant.

Le top des offres TV 4K et 8K des French Days 2021

TV LED Samsung 65TU7022 (164 cm) à 599,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG 65 TU7022

On commence notre sélection des meilleurs bons plans TV des French Days 2021 avec ce modèle LED de Samsung. La 65TU7022 est proposée à 599,99 € chez Cdiscount au lieu de 699,99 €. Une belle réduction de 100 euros, toujours bonne à prendre.

Concernant les caractéristiques techniques de cette TV, on retrouve un écran LED de 65 pouces (164 cm), une définition 4K ainsi que les technologies d'amélioration de l'image et du son comme le HDR10 + et le Dolby Digital Plus. Coté connectique, on a deux ports HDMI et un port USB. Enfin, elle est connectée et permet d'accéder à une multitude de contenus en ligne telles que des applications et aux services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+, Prime Video…

TV QLED TCL 65AC710 (164 cm) à 660 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TCL 65AC710

Continuons notre top des meilleures offres TV des French Days 2021 avec ce modèle QLED de marque TCL d'une diagonale de 65 pouces soit 164 cm. La TCL 65AC710 fait l'objet d'une belle réduction de 240 € chez Cdiscount. Alors qu'il faut habituellement débourser 899,99 € pour s'en équiper, elle est disponible sous la barre des 700 € à très précisément 660 € pour les French Days de la rentrée.

Pour ce prix contenu, vous avez une TV connecté qui prend en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. De plus, elle tourne sous l'interface Android TV qui vous permet d'installer des applications et profiter de Disney+, YouTube, Netflix et bien d'autres encore. On retrouve également 3 ports HDMI ainsi que 2 ports USB.

TV LED LG NanoCell 65NANO816 (164cm) à 699 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LG NANOCELL LG NANO816

Affichée à 899 € dans le cadre des French Days Boulanger 2021, cette TV LED LG NanoCell 65NANO816 est également éligible à une ODR de 200 €. Ainsi il est possible de faire tomber son prix de revient à 699 €. Pour en profiter, vous devez une fois votre achat effectué, constituer votre dossier. Les instructions sont disponibles dans les conditions générales de l'offre.

Ce modèle de 2021 dispose d'une dalle de 65 pouces LCD NanoCell à rétroéclairage LED. On retrouve les technologies d'amélioration de l'image telles que Active HDR (HDR10, HDR HLG, HGiG), LG Local Contrast. Connectée, elle embarque les connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth et tourne sous webOS. Enfin, elle supporte également les assistants vocaux Google, LG ThinQ, Alexa et assure une compatibilité avec AirPlay 2, Homekit et Home Dashboard.

TV OLED LG OLED55A1 (139 cm) à 799 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LG OLED55A1

La TV OLED LG OLED55A1, sortie en 2021 fait l'objet d'une très belle promotion. Alors qu'il faut habituellement débourser 1 199 € pour s'en équiper, Rue du Commerce fait tomber son prix sous la barre des 800 €, à très précisément 799 € grâce à une réduction de 400 €. Un bon plan à ne pas laisser passer, digne d'une promo Black Friday.

Coté caractéristiques techniques, la OLED55A1 dispose d'une dalle 4K avec une fréquence de balayage native de 60 Hz. Elle embarque trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, un slot PCMCIA, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet. Idéale pour les cinéphiles, cette TV est aussi dotée des technologies Dolby Vision IQ qui permet d'ajuster intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et des conditions d'éclairage et Dolby Atmos qui offre un son Surround immersif.

Le tout est animé par le processeur α7 Gen4 AI 4K, et tourne sous l'interface maison de LG, webOS dans sa version 6.0 qui vous permet d'accéder à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov…

TV OLED LG OLED48A1 (121 cm) à 899 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV OLED LG OLED48A1 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV OLED LG OLED48A1 SUR LA FNAC

Fnac Darty propose une belle réduction de 100 € sur le modèle 2021 LG OLED48A1. Ainsi, pour les French Days, il est possible de l'avoir à 899 € au lieu de 999 €. Cette TV 4K d'une diagonale de 48 pouces, embarque les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision IQ ainsi que le nouveau processeur Alpha 7 de 4ème génération.

On retrouve également trois ports HDMI 2.0 et deux ports USB en plus du Bluetooth, Wifi et une entrée RJ45. Connecté, cette TV tourne sous le système propriétaire webOS 6.0 qui offre une expérience de navigation totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant, tout devient plus pratique grâce à webOS. Accédez à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov.

TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A (139cm) à 990 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG QE55LS03A

La TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A est proposée par Boulanger dans le cadre des French Days de la rentrée à 1 190 € au lieu de 1 490 €. Une remise de 300 euros donc. Cumulée à cette dernière, une ODR de 200 € valable jusqu'au 27 septembre 2021 fait baisser son prix encore un peu plus pour atteindre après remboursement 990 €. Les instructions sont disponibles dans les conditions générales de l'offre.

Sorti en 2021, le QE55LS03A embarque 4 ports HDMI dont un certifié 2.1 (idéal pour profiter des fonctionnalités avancés proposées sur les dernières consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X) ainsi que deux ports USB. Il dispose d'un fréquence de balayage de 120 Hz, une puissance sonore de 40 Watt répartis sur deux canaux. Une Smart TV complète qui peut également se transformer en tableau lorsque vous ne l'utiliser pas.

TV OLED Philips 55OLED855 (139 m) à 1199 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Autre modèle OLED, de marque Philips cette fois-ci, la 55OLED855. Elle est disponible à 500 euros moins cher que son tarif conseillé de 1699 €. Elle passe pour donc à l'occasion des French Days de l'automne à 1199 €. Cette TV OLED arbore une diagonale de 139 cm 10 bits et de définition 4K de 3840 x 2160 pixels. Elle se démarque de ses concurrents grâce à la technologie Ambilight 3 (3 canaux) propre à Philips qui permet de diffuser les couleurs de l'image affichée en arrière plan sur le mur de votre salon.

Cette dalle 100Hz avec indice 5700 (Picture Performance Index) et traitement spécial : HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision) est également adaptée aux jeu vidéo. On retrouve aussi un Tuner TNT Satellite et Câble. Connectée, cette Smart TV tourne sous Android TV, embarque SimplyShare et un enregistreur avec Timeshift mais aussi le Wi-Fi et le Bluetooth. Les assistants vocaux Google et Alexa sont aussi de la partie. Coté connectique, nous avons : 4 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, 1 x casque, 1 x SPDIF.

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 (164 cm) à 1990 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SONY BRAVIA KD65AG9

33% de réduction pour la TV OLED Sony Bravia KD65AG9 sur Boulanger qui passe dans le cadre des French Days 2021 à 1990 € au lieu de 3990 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode.

TV Neo QLED 8K Samsung QE65QN800A (164 cm) à 2999 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NEO QLED QE54QN800A SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NEO QLED QE54QN800A SUR LA FNAC

Proposée en temps normal à 3999 €, la TV Neo QLED 8K Samsung QE65QN800A fait l'objet d'une réduction de 500 € durant les French Days Fnac Darty 2021. Elle est donc affichée à 3499 €. De plus, une offre de remboursement différé permet de bénéficier de 500 € de réduction supplémentaire. Au final, la TV revient donc après remboursement à 2999 €. Pour bénéficier de l'offre, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'ODR.

Concernant ses caractéristiques, ce modèle premium dispose d'une dalle 100 Hz de 65 pouces (165cm) 8K avec la technologie Quantum mini LED. Il offre un design ultra fin avec une épaisseur de seulement 15 mm. On retrouve le boîtier déporté One Connect de Samsung dans lequel sont logées les connectiques.

Parmi elles, on a 4 ports HDMI 2.1 et 3 ports USB. Connecté, il est compatible avec l'assistant vocal Google et il est livré avec une télécommande à énergie solaire qui peut être rechargée grâce à la lumière intérieure, la lumière du soleil ou en USB. Cette télécommande est composée à hauteur de 24% de matériaux recyclés.