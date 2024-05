Grosse chute de prix sur la TV 4K QLED Hisense 65A79KQ qui passe à seulement 599 € !

Une bonne TV 4K vous permet de profiter pleinement des dernières séries et films récents. Mais ce genre d’équipement représente un sacré coût ! Les meilleures TV affichent souvent des prix prohibitifs aux alentours de 1000 €. Heureusement, nous avons trouvé pour vous une très belle offre sur un excellent modèle. Vite, profitez-en avant qu'elle ne soit en rupture de stock.

Que diriez-vous d’économiser 300 euros ? En ce moment, sur Boulanger, vous trouvez la TV 4K QLED Hisense 65A79KQ avec 33% de réduction. Ce modèle passe ainsi de 899 euros à seulement 599 euros. Une telle chute de prix sur un modèle récent, ça n’arrive pas tous les jours alors ne passez pas à côté de cette excellente offre.

La TV 4K Hisense 65A79KQ est dotée de la technologie QLED qui offre des noirs profonds avec un contraste infini mais aussi des couleurs à la fois intenses et réalistes. Avec la compatibilité Dolby Vision, vous profitez en plus d’une image très lumineuse.

Elle embarque une dalle de 65 pouces, il s’agit donc d’un téléviseur grand format puisque cela représente une diagonale de 164 cm. C’est le modèle idéal pour regarder des films ou voir des matchs de manière plus immersive.

Mais attention, quand on fait le choix d'un grand écran, il faut forcément qu'il soit accompagné d'une résolution conséquente sous peine d’avoir une image de piètre qualité. Bien heureusement, on retrouve ici une définition 4K ainsi qu’un processus d’upscale des contenus HD en 4K grâce à l’intelligence artificielle. Pour bénéficier d’une image fluide, ce modèle est équipé d’un compensateur de mouvement (MEMC), très utile quand on regarde des films d’action ou du sport.

Pour profiter d’une expérience encore plus optimale, la TV 4K QLED Hisense 65A79KQ est compatible Dolby Atmos. Le son spatialisé emplit tout votre salon pour une immersion totale à 360°. Il s’agit bien sûr d’un modèle connecté qui vous permet d’accéder à toutes vos plateformes de streaming comme Netflix, Youtube, Prime Vidéo, Molotov…

Enfin, côté connectiques, on retrouve 3 ports HDMI 2.0, 2 ports USB, 1 entrée antenne hertzienne,1 entrée satellite, 1 port Ethernet et 1 slot PCMCIA.