French Days TV 4K 2022 : les prix sont en chute libre

Les French Days du printemps 2022 sont aussi l'occasion d'acheter une TV en profitant de réductions importantes. Si vous recherchez une TV 4K, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment.

Pour les French Days, de nombreuses TV sont affichées à prix réduit chez les marchands du web. On trouve des modèles LED,OLED ou QLED de chez Samsung, LG, HiSense, Panasonic ou encore Xiaomi avec plusieurs dizaines, voire centaines d'euros de réduction. De quoi s'équiper d'une bonne TV 4K pour une fraction des prix habituellement pratiqués. Et si vous ne jurez que par le 120 Hz, vous trouverez aussi des modèles avec un port HDMI 2.1.

Mais il n'y a pas que les TV qui sont en promotion pendant ces French Days. Nous vous invitons à lire nos sélections d'offres incontournables sur les smartphones, les PC portables et les produits Apple. Et si vous recherchez des bons plans par boutiques, voici nos sélections d'Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore Rue du Commerce. Faites également un tour sur notre récapitulatif des meilleurs PC portables, smartphones ou encore forfaits mobiles en promo pour les French Days.

Les meilleures offres TV 4K pour les French Days 2022

TV LED 50″ Philips 50PUS7556 à 374 €

Voici une bonne occasion pour vous offrir une Smart TV de 50 pouces à moins de 400 euros. Cdiscount propose en effet, la 50PUS7556, une TV LED 4K de Philips au prix de 374,99 euros. Le produit est affiché au prix de 399 €, mais vous pouvez profiter de 25 € de réduction supplémentaires avec le code promo 25DES299.

En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, ce téléviseur au format 50″ tourne sous Android TV. Elle offre une définition de 3840 x 2160 pixels pour être plus précis et est compatible avec le HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos. Niveau connectique, vous avez 3 ports HDMI, un port USB, une prise casque, un port réseau et une sortie audio numérique (optique).

TV LED Xiaomi Mi TV P1 55″ à 399 €

Le téléviseur Mi TV P1 de Xiaomi a une dalle LED de 55 pouces en définition 4K UHD. Il s'agit d'une Smart TV tournant sous Android TV et qui offre une belle qualité d'images. Il n'est pas spécifiquement fait pour jouer, mais si cela ne vous gêne pas de tourner des titres à 60 fps maximum, c'est un investissement pertinent. Sa fréquence de balayage est en effet de 60 Hz.

Cette TV est proposée à 399,99 € seulement chez le marchand Darty. Vous bénéficiez ainsi de 100 € de réduction immédiate sachant que le modèle est vendu habituellement au prix de 499 €.

Panasonic TV LED 65″ TX-HX580EZ à 549 €

Panasonic est connu pour l'excellente qualité de ses téléviseurs. Le modèle LED TX-HX580EZ ne déroge par à la règle. Pour 549 € au lieu de 799 € en temps normal, vous avec une TV 4K UHD compatible HDR 10 et Dolby Vision. La qualité des images ne lui faut pas défaut et elle est au format confortable de 65 pouces. Il s'agit bien sûr d'une Smart TV tournant sous l'OS le plus ouvert : Android TV.

TV OLED Hisense 55A85G à 691 €

Cette offre est à retrouver sur le site Boulanger dans le cadre des French Days 2022. Il s'agit d'une TV OLED offrant un contraste élevé, des couleurs réalistes et un noir profond. Si le prix affiché est de 990 €, vous bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire en ajoutant le produit au panier. Et ce n'est pas tout.

Jusqu'au lundi 9 mai 2022, le téléviseur est éligible à une offre de remboursement de 200 euros (voir conditions). Grâce à elle, le prix de revient au final à 691 euros, ce qui est franchement intéressant pour la qualité proposée ici. Les gamers bénéficient notamment d'une fluidité exemplaire à 100 Hz.

TV TCL 75″ C721 QLED à 749 €

Ce modèle QLED de TCL dispose d'un imposant écran de 75 pouces. Il s'agit d'une TV 4K sous Android proposée sous la barre de 750 €. Mais elle est affichée à 899 € en ce moment. Pour descendre au tarif promotionnel, vous devez dans un premier temps appliquer le code promo 50DES499 € qui vous permet d'avoir 50 € de réduction immédiate.

On est donc à 849 €. Il vous reste à faire baisser le prix de 100 € et cela est possible grâce à une ODR spéciale sur ce modèle. Cdiscount vous rembourse donc 100 € pour l'achat de cette TV qui a l'avantage de dispose de ports HDMI 2.1, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Idéale donc pour exploiter une PS5 ou une Xbox Series X au maximum de son potentiel.

TV 70″ Philips The One 70PUS8546 à 799 €

Encore un modèle imposant pour ceux qui voient les choses en grand. Du haut de sa diagonale de 70″, cette Smart TV Philips de définition 4K UHD est un modèle à rétroéclairage LED offrant une bonne qualité d'affichage. Cerise sur le gâteau, elle dispose de la technologie Ambiant Light pour une expérience colorée et immersive. Les lumières vibrent au rythme du contenu.

Vendue habituellement à 1000 €, cette TV sous Android est à 799 € dans le cadre des French Days chez Darty. Cela représente 200 € d'économie, ce qui est loin d'être négligeable.

Samsung TV QLED 65″ QE65Q80AA à 899 €

Rue du Commerce propose une belle réduction sur cette TV QLED 4K UHD 65″ de Samsung à l'occasion des French Days. Elle est proposée à 899 euros alors qu'il faut habituellement débourser 100 € de plus. Pour ce prix, vous avez une belle TV de 65 pouces tournant sous Tizen et offrant des images d'une qualité exceptionnelle. Et pour ce prix, les gamers ne sont pas lésés. Si vous jouez, cette TV 4K offre une fréquence de 120 HZ grâce à la présence de ports HDMI 2.1.