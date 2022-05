Belle offre sur cette TV LED 4K UHD 50″ avec Android TV chez Fnac/Darty

Offre intéressante à saisir chez Fnac/Darty à propose d'un téléviseur LED 4K UHD de 50 pouces avec Android TV ! Les deux sites e-commerce français proposent en effet le Panasonic TX-50JX800E à moins de 400 euros.

À l'approche de l'avant-dernier week-end du mois de mai, le groupe Fnac/Darty permet à ses clients respectifs de profiter d'un bon plan sur l'achat d'un téléviseur de 50 pouces avec le système Android TV intégré.

En ce moment, la Fnac et Darty suggère la TV LED 4K UHD 50″ TX-50JX800E signée Panasonic à 399,99 euros au lieu de 599,99 euros ; soit une remise immédiate de 200 euros par rapport au prix conseillé par les deux marchands. À propos de la livraison, les frais de port sont offerts pour une réception à domicile ou en magasin Fnac/Darty.

Pour en revenir au téléviseur, le téléviseur Panasonic associé au bon plan Fnac/Darty dispose d'un écran à rétroéclairage LED avec une diagonale de 127 cm et des technologies 4K, UHD, HDR Dolby Vision et HDR10+. Avec la fonctionnalité Smart TV, le système Android TV et le Wifi, il est possible de retrouver les applications de streaming les plus connues du moment. Du côté de la connectique, on retrouve essentiellement trois ports HDMI et deux ports USB qui permettent de relier une console de jeu, un disque dur externe ou bien une clé USB.