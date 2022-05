French Days : grosse chute de prix sur cette TV OLED Hisense 55″

Belle affaire à saisir sur le site Boulanger à l'occasion des French Days 2022. Au cours de la deuxième journée consacrée au Black Friday à la française, Boulanger propose une TV OLED Hisense de 55 pouces à prix très réduit.

Si vous êtes à la recherche d'une belle TV OLED avec une dalle de 100 Hz, alors l'offre qui va suivre va sûrement intéresser. Chez Boulanger, l'enseigne spécialisée dans le high-tech propose sur son site e-commerce un téléviseur de 55 pouces de la marque Hisense à moins de 700 euros.

En effet, pour les French Days 2022, la TV OLED Hisense 55A85G est vendue à 891 euros au lieu de 1290 euros ; soit une remise immédiate de 300 euros de la part de Boulanger et une autre réduction de 10% en ajoutant le produit dans le panier. Mais ce n'est pas fini ! Jusqu'au lundi 9 mai 2022, le téléviseur en question est éligible à une offre de remboursement de 200 euros (voir conditions). Grâce à cette ODR, le prix de revient du produit passe donc à 691 euros.

Coté caractéristiques techniques, le Hisense 55A85G est une TV connectée qui dispose d'une diagonale de 139 cm, de la technologie Ultra HD (4K, 3840 x 2160 pixels), de l'indice 2400 (Picture Criteria Index), de la technologie HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision IQ), d'un tuner TNT (Satellite, Câble), de la fonctionnalité Smart TV (VIDAA, Anyview Stream, enregistreur avec Timeshift) et des assistants vocaux Google et Alexa. Pour la partie connectique, on retrouve notamment quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB, un port Ethernet et une sortie audio digitale (optique).

