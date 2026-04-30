French Days Dyson V8 Advanced : l’aspirateur balai passe à petit prix, c’est le bon moment pour craquer !

Les aspirateurs Dyson sont réputés pour être puissants, mais également hors de prix. Heureusement, durant les French Days, vous pouvez vous équiper en faisant de belles économies. Normalement en vente à 399 €, Dyson V8 Advanced est actuellement affiché à 249 € seulement sur Cdiscount, et en plus, vous avez l’adaptateur pour meubles bas inclus. C’est une très belle offre à ne pas manquer !

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Les aspirateurs Dyson vous font de l’oeil, mais vous attendez une belle promotion pour vous équiper sas vous ruiner ? Le moment est venu. Durant les French Days qui se passent du 29 avril au 5 mai, les sites de e-commerce bradent de nombreux produits. C’est le cas de l’aspirateur balai Dyson V8 Advanced qui se retrouve à 249 € seulement au lieu de 399 € sur Cdiscount. Mais ça n’est pas tout !

Dans le pack, vous avez en plus l’adaptateur pour meubles bas inclus. Cet adaptateur est toujours en vente à 45 € sur le site officiel de Dyson. Vous faites donc une économie totale de près de 200 € ! N’attendez pas pour en profiter, à ce prix les stocks risquent de rapidement fondre.

Quelles sont les caractéristiques du Dyson V8 Advanced ?

Le Dyson V8 Advanced est la version modernisée du mythique V8. Dyson a ainsi amélioré son modèle pour que vous puissiez profiter d’un nettoyage optimal. Le Dyson V8 Advanced est léger et puissant. Il ne pèse que 2,5 kg et dispose d’un moteur avec une puissance d’aspiration maximale de 130 airwatts. Les saletés sont aspirées sans difficulté sur toutes les surfaces : les parquets, les carrelages, mais aussi les tapis et moquettes. La brosse motorisée ultra efficace empêche par ailleurs l’emmêlement des cheveux et des poils d’animaux.

Autre point fort de ce modèle : le système de filtration. Dyson a ainsi amélioré le système de filtration du V8 puisqu’il capture dorénavant 99,99 % des particules de 0,3 µm ou plus. De plus, le V8 Advanced peut facilement s’utiliser comme aspirateur à main, ce qui est parfait pour nettoyer votre canapé, l’intérieur de votre voiture ou les recoins difficiles d’accès. Enfin, grâce à son autonomie qui peut atteindre les 40 minutes d’utilisation, vous pouvez nettoyer toute votre maison en un seul passage.