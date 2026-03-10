Nouveau Dyson V8 Cyclone : vite, avec 120 € de réduction, l’aspirateur balai passe à petit prix !

Durant ses Ventes Flash de Printemps, Amazon ne fait pas les choses à moitié ! Le nouveau Dyson V8 Cyclone est toujours en vente à 399 € sur le site officiel de la marque, mais durant ce court évènement, le géant du e-commerce le propose à 279 € seulement ! C’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En proposant des modèles innovants et particulièrement efficaces, Dyson a réussi à s’imposer comme un acteur majeur sur le marché très concurrentiel des aspirateurs balai. Et le nouveau V8 Cyclone ne fait pas exception. Grâce à une aspiration plus puissante sans perte de régime, ce modèle sorti il y a peu élimine 50% de saletés en plus en une seule charge ! Mais comme souvent, son prix peut être un frein.

Du 10 au 16 mars, Amazon organise ses Ventes Flash de Printemps. Durant cette courte période, vous pouvez vous équiper à petit prix. Le Dyson V8 Cyclone est ainsi affiché à 279 € seulement au lieu de 399 € ! C’est une aubaine à ne surtout pas manquer !

Bon plan : le récent Dyson V8 Cyclone est déjà en promotion sur Amazon !

Le V8 figure parmi les modèles iconiques de Dyson. Puissant et léger, cet aspirateur balai ne manque pas de souffle ! Et avec la nouvelle version sortie en 2025, la marque franchit un nouveau cap.

Le Dyson V8 Cyclone est particulièrement efficace sur tous les sols. Grâce à 30% de puissance en plus, aucune saleté ne lui résiste. La brosse motorisée est dotée de la technologie autodémêlante qui, comme son nom l’indique, vous permet de capturer les cheveux sans qu’ils ne s’emmêlent. De plus, les poils en nylon pénètrent mieux dans les tapis et la moquette pour déloger les saletés incrustées. Vous profitez également du nettoyage bord à bord pour un résultat optimal.

Ses 15 cyclones radiaux répartis sur 2 niveaux génèrent une force centrifuge capable d’aspirer les poussières microscopiques. Avec sa puissance d’aspiration de 150 AW, le Dyson V8 Cyclone vous offre un nettoyage continu sans baisse de régime. Enfin, sa batterie lithium-ion à sept cellules vous permet d’avoir jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Vous disposez de 3 modes réglables, Éco, Moyen et MAX, pour une utilisation adaptée à l’état de saleté de vos sols.