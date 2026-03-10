Nouveau Dyson V8 Cyclone : vite, avec 120 € de réduction, l’aspirateur balai passe à petit prix !

Durant ses Ventes Flash de Printemps, Amazon ne fait pas les choses à moitié ! Le nouveau Dyson V8 Cyclone est toujours en vente à 399 € sur le site officiel de la marque, mais durant ce court évènement, le géant du e-commerce le propose à 279 € seulement ! C’est une affaire !

Dyson V8 Cyclone

En proposant des modèles innovants et particulièrement efficaces, Dyson a réussi à s’imposer comme un acteur majeur sur le marché très concurrentiel des aspirateurs balai. Et le nouveau V8 Cyclone ne fait pas exception. Grâce à une aspiration plus puissante sans perte de régime, ce modèle sorti il y a peu élimine 50% de saletés en plus en une seule charge ! Mais comme souvent, son prix peut être un frein.

Du 10 au 16 mars, Amazon organise ses Ventes Flash de Printemps. Durant cette courte période, vous pouvez vous équiper à petit prix. Le Dyson V8 Cyclone est ainsi affiché à 279 € seulement au lieu de 399 € ! C’est une aubaine à ne surtout pas manquer !

Bon plan : le récent Dyson V8 Cyclone est déjà en promotion sur Amazon !

Le V8 figure parmi les modèles iconiques de Dyson. Puissant et léger, cet aspirateur balai ne manque pas de souffle ! Et avec la nouvelle version sortie en 2025, la marque franchit un nouveau cap.

Le Dyson V8 Cyclone est particulièrement efficace sur tous les sols. Grâce à 30% de puissance en plus, aucune saleté ne lui résiste. La brosse motorisée est dotée de la technologie autodémêlante qui, comme son nom l’indique, vous permet de capturer les cheveux sans qu’ils ne s’emmêlent. De plus, les poils en nylon pénètrent mieux dans les tapis et la moquette pour déloger les saletés incrustées. Vous profitez également du nettoyage bord à bord pour un résultat optimal.

Ses 15 cyclones radiaux répartis sur 2 niveaux génèrent une force centrifuge capable d’aspirer les poussières microscopiques. Avec sa puissance d’aspiration de 150 AW, le Dyson V8 Cyclone vous offre un nettoyage continu sans baisse de régime. Enfin, sa batterie lithium-ion à sept cellules vous permet d’avoir jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Vous disposez de 3 modes réglables, Éco, Moyen et MAX, pour une utilisation adaptée à l’état de saleté de vos sols.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Des scientifiques veulent créer de la foudre en boîte pour étudier les orages en laboratoire

De la foudre en boîte ? Des chercheurs travaillent sur ce concept étonnant. Leur objectif est de recréer les conditions d’un éclair en laboratoire. Cette approche pourrait faciliter l’étude des…

10 000 auteurs publient un livre “vide” pour protester contre l’IA

En guise de protestation contre l’utilisation de leurs œuvres dans l’entraînement de l’IA, des auteurs écrivent un ouvrage presque vide. Ils sont environ 10 000 à avoir participé au projet….

IA

Firefox prépare une refonte graphique complète et copie allègrement Opera au passage

L’information a fuité il y a quelques jours : Mozilla travaille sur le projet Nova, un nom de code qui désigne la toute nouvelle interface de son navigateur Firefox. Il…

Microsoft Authenticator ne fonctionnera plus sur les smartphone rootés ou jailbreakés

L’application d’authentification de Microsoft va bientôt détecter les smartphones ayant subi un root ou un jailbreak. Ils seront supprimés de la liste des appareils avec lesquels le service peut fonctionner,…

Les AirPods Pro 3 sont à prix cassé pour les Ventes Flash de Printemps, vite !

Vous avez manqué les récentes promotions sur les AirPods Pro 3 ? Pas d’inquiétudes, les excellents écouteurs sans fil d’Apple sont de retour à prix réduit et sont même moins…

Ces robots faits uniquement de jambes peuvent prendre des milliards de formes différentes

Des chercheurs explorent une nouvelle façon de concevoir les robots. Leur idée consiste à utiliser des modules simples capables de s’assembler entre eux. Le résultat donne des machines capables de…

Non ce n’est pas la faute de Mercure ou Jupiter : explication scientifique du mouvement rétrograde

À certaines périodes de l’année, les planètes du système solaire semblent changer de direction. On dit alors qu’elles rétrogradent. Mais à quoi ce phénomène visuel, que l’astrologie s’est approprié, est-il…

Bon plan : le casque CMF Headphone Pro avec réduction de bruit active est à moins de 80 €

Amazon propose en ce moment le CMF Headphone Pro sous la barre des 80 € à l’occasion des Ventes Flash de Printemps. Ce casque sans fil mise sur un rapport…

Dreame H12 Pro FlexReach : grosse chute de prix sur l’aspirateur 3-en-1 pour cette vente flash !

Les Ventes Flash de Printemps viennent tout juste de débuter sur Amazon et les prix bas sont bien au rendez-vous ! L’excellent aspirateur laveur Dreame H12 Pro FlexReach est actuellement…

Ce jeu en ligne fait gagner 400 000 € à ses joueurs simplement en cliquant sur des arbres

Le bien nommé Cash Apple est un jeu en ligne lancé récemment par une application de wallet numérique dont le principe est on ne peut plus simple : cliquez sur…