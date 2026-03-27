Dyson V8 Cyclone : Cdiscount brade l’iconique aspirateur balai avec ce code !

Normalement en vente à 399 €, le Dyson V8 Cyclone est actuellement affiché à 289 € seulement sur Cdsicount. Et avec le code 15DES129, vous pouvez l’avoir à seulement 274 € ! C’est un excellent prix pour cet aspirateur balai qui ne manque pas de puissance !

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Vous cherchez un aspirateur balai qui ne manque pas de souffle ? Dyson s’est fait connaître en proposant des modèles à la fois innovants et efficaces. C’est le cas de l’iconique Dyson V8 qui illustre parfaitement le savoir-faire du géant anglais. Mis à jour l’année dernière, le Dyson V8 Cyclone offre une aspiration plus puissante et sans perte de régime. Il permet d’éliminer jusqu’à 50% de saletés en plus en une seule charge !

Pour fêter l’arrivée du printemps, Cdiscount a mis en place un code promo qui casse le prix de nombreux produits. Le Dyson V8 Cyclone n’y échappe pas. Avec le code 15DES129 qui vous offre 15 € de réduction dès 129 € d’achat, vous pouvez vous offrir l’excellent aspirateur à 274 € au lieu de 399 €. C’est son prix le plus bas, donc ne tardez pas pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du récent Dyson V8 Cyclone ?

Les aspirateurs Dyson vous font de l’oeil, mais vous attendez une belle offre pour craquer ? L’excellent Dyson V8 Cyclone est actuellement à 274 € au lieu de 399 €. C’est un excellent prix pour cette nouvelle version de l’iconique aspirateur balai !

Plus puissant et endurant, la marque anglaise franchit un nouveau cap avec le Dyson V8 Cyclone. Avec 30% de puissance en plus, aucune saleté ne lui résiste. Sa brosse motorisée est dotée de la technologie autodémêlante qui permet de capturer les poils et les cheveux sans qu’ils ne s’emmêlent, et les poils en nylon vous permettent de nettoyer en profondeur les tapis et les moquettes. Les saletés sont délogés, mêmes celles qui sont incrustées.

Grâce au nettoyage bord à bord, le résultat est optimal. D’ailleurs, ses 15 cyclones radiaux répartis sur 2 niveaux génèrent une force centrifuge capable d’aspirer les poussières microscopiques. Et avec sa puissance d’aspiration de 150 AW, le Dyson V8 Cyclone vous permet de nettoyer en continu sans baisse de régime.

Côté autonomie, ce modèle tient toutes sers promesses. Sa batterie lithium-ion à sept cellules vous offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Grâce aux 3 modes différents, Éco, Moyen et MAX, vous pouvez adapter votre utilisation en fonction de la saleté des sols.