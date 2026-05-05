Dyson Cyclone V10 Submarine : le puissant aspirateur laveur passe à petit prix, mais aujourd’hui seulement !

Les French Days se terminent ce soir et, pour cette dernière journée, vous pouvez vous offrir le Dyson Cyclone V10 Submarine à prix cassé. Normalement en vente à 549 € sur le site officiel de Dyson, ce modèle capable d’aspirer et laver les sols est en promotion à 399 €. Et sur Cdscount, grâce au code COCORICO25, son prix chute à 374 € seulement !

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La marque Dyson est réputée pour ses aspirateurs ultra puissants, mais qui sont également hors de prix. Vous cherchez un excellent aspirateur laveur de sol et les modèles de Dyson vous font de l’oeil ? Durant les French Days qui se terminent ce soir, vous pouvez vous équiper à prix réduit.

Habituellement en vente à 549 €, le Dyson Cyclone V10 Submarine passe à 374 € seulement en cumulant la promotion en cours avec le code COCORICO25. C’est un excellent prix pour cet aspirateur qui vous facilite le ménage. C’est le bon moment pour craquer !

Dyson Cyclone V10 Submarine : ce puissant aspirateur lave également les sols efficacement !

Dyson propose des appareils puissants aux caractéristiques avancées. Mais ces aspirateurs premium ont également un prix qui peut dissuader de nombreuses personnes. Heureusement, avec les promotions, vous pouvez vous équiper en faisant des économies.

C’est le cas du Dyson Cyclone V10 Submarine qui vous offre un nettoyage optimal sans effort. Grâce à sa brosse Submarine équipée de 8 points d’arrivée d’eau propre, vos sols durs sont nettoyés en profondeur. Le rouleau est humidifié en continu et élimine efficacement les tâches, mêmes celles les plus incrustées. Les eaux usées sont ensuite collectées et séparées des poussières et des débris.

Côté aspiration, le Dyson Cyclone V10 Submarine en déçoit pas. Il est doté d’un moteur 525 W, associé aux 14 cyclones Radial Root, ce qui vous assure une aspiration constante sans perte de puissance. Grâce à son système de filtration entièrement étanche qui piège 99,97 % des particules microscopiques aussi petite que 0,3 micron, l’air à l’intérieur de votre maison est plus sain.

L’aspirateur est fourni avec une brosse Motorbar, un suceur long, une mini brosse auto‑démêlante anti‑cheveux, une station murale et un chargeur. Il peut également s’utiliser comme aspirateur à main. Enfin, pour l’autonomie, la batterie vous offre jusqu’à 60 minutes d’utilisation, ce qui est amplement suffisant pour un nettoyage complet !