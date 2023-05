French Days audio : les meilleures offres sur les casques, écouteurs, enceintes et barres de son

De nombreux accessoires audio sont en promotion pendant les French Days. Si vous cherchez à acheter un casque, des écouteurs, une enceinte Bluetooth ou une barre de son, voici pour notre sélection des meilleures offres du moment.

Casque Bose Quiet Comfort SE + housse de rangement à 179,99 € avec le code BOSE10

Le Bose Quiet Comfort SE offre une expérience très proche de celle du Bose QC 45 pour un prix nettement inférieur. À l'occasion des French Days, son prix est en chute davantage (-33%). Il est disponible à 179,99 € au lieu de 269,99 € chez Boulanger. L'enseigne vous offre en plus la housse pour le ranger. Si le tarif affiché est de 199,99 €, vous pouvez le faire baisser de 10% en renseignant le code promo BOSE10.

Casque SONY WH-1000XM4 et XM5 dès 224,99 €

Un autre casque audio très populaire : le Sony WH-1000XM4. Alors qu'il coûtait 380 € à son lancement, le voici disponible sous la barre des 225 € en 2023. Si le prix du casque a baissé depuis la sortie du modèle XM5, on le retrouve habituellement autour de 280 €. Mais grâce aux French Days, le casque de Sony est à 224,99 € sur Boulanger. Pour profiter de ce tarif, n'oubliez pas de renseigner le code promo SONY2023 à l'emplacement prévu à cet effet au niveau du récapitulatif de commande. Voici notre test complet du casque Sony WH-1000XM4.

Marshal Emberton BT à 99 €

On ne présente plus Marshal dont les accessoires audio sont très appréciés sur le marché, et notamment, pour leur qualité de son et leur design qui sortent des sentiers battus. La Marshal Emberton BT ne déroge pas à la règle. Cette enceinte Bluetooth offre une excellente qualité de son et une autonomie de 20h. De plus, c'est une enceinte étanche (indice IPX7) qui résistera à une immersion dans l'eau jusqu'à 1m. Enfin, cet accessoire audio est compatible avec le son spatial 360°. Son prix est en baisse de 33% sur Boulanger en ce moment. Vous pouvez l'avoir à 99,99 € au lieu de 149,99 €.

Écouteurs sans fil JBL Tune 130NC TWS à 49,99 €

Si vous recherchez des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active pour moins de 50 €, rien de tel que ce modèle JBL qui offre un excellent rapport qualité prix. Et c'est grâce aux French Days sur Amazon. Les écouteurs sont à moitié prix en ce moment sachant que leur prix conseillé est de 100 €.

Barre de son Samsung HW-S61B à 164,99 €

Si vous recherchez une barre de son efficace pour épauler votre TV sans dépenser une fortune, ce modèle de Samsung est une offre à saisir. Elle est équipée de 7 haut-parleurs avec caisson de basse interne et est compatible avec le Dolby Atmos, DTS et DTS X. La barre de son est à 164,99 € sur Boulanger au lieu de 300 €. Le prix à payer est de 199 € à l'achat, mais vous pouvez profiter d'une ODR de 34 € (voir les détails ici).

Casque sans fil Steelseries Arctis 7+ à 99 €

Si vous recherchez un casque audio compatible avec la PS5, la PS4 tout comme les PC, ce modèle est l'un des plus adaptés. Le casque gamer Steelseries Arctis 7+ est à 99 € sur Boulanger pendant les French Days. Habituellement, il faut débourser 150 €, voire plus chez les concurrents.