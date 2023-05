French Days Rue du Commerce : les meilleurs bons plans sont ici

Rue Du Commerce prend par aux French Days du printemps 2023. De nombreux produits sont à prix réduit sur le site e-commerce. On a fait le tour et vous proposons ici une sélection des meilleures offres high-tech. C'est parti…

À l'instar de Boulanger, de Cdiscount, de Fnac/Darty ou encore d'Amazon, de nombreuses offres sont en cours sur Rue du Commerce dans le cadre des French Days du printemps 2023. L'enseigne en ligne est connue pour ces offres intéressantes dans la catégorie informatique. C'est le bon moment pour vous offrir une carte graphique, un processeur, un PC portable ou encore un kit de mémoire RAM. Mais pas que…

Rue du Commerce : les meilleures offres des French Days

Radeon RX 6600, 6700 XT, 6800 XT et 6950 XT à très bon prix sur Rue du Commerce

Si vous cherchez à vous équiper d'une carte graphique en profitant des French Days, les modèles AMD offrent le meilleur rapport qualité prix en ce moment. Rue du Commerce propose les custom Sapphire des Radeon RX 6600, 6700 XT, 6800 XT et 6950 XT à des tarifs très raisonnables comparativement aux prix pratiqués ces dernières années.

Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 8 Go à 224,99 € pour les French Days

Cette carte graphique est taillée pour du 1080p dans de bonnes conditions. Ses performances sont légèrement en dessous de celles des la RTX 3060 mais au-dessus de celles de la RTX 3060 en rastérisation. Vous devrez faire de grosses concessions pour le ray tracing, mais en général cette carte graphique est excellente pour jouer si vous n'allez pas au-dessus du 1080p. Elle est à 225 € en ce moment sur Rue du Commerce alors qu'on la retrouve à plus de 400 € chez la concurrence.

Sapphire Radeon RX 6700 XT Pulse à 354 €

La Radeon RX 6700 XT est une carte graphique idéale pour jouer en 1440p. Elle encaisse n'importe quel jeu dans de bonnes conditions graphisme et offre des performances situées entre la RTX 3070 et la 3070 Ti. Mais elle un cran moins bonne pour le ray tracing. Comme toutes les cartes AMD de notre sélection, il faudra que vous vous montriez moins exigeant en mode RT. Pour le prix auquel il se trouve sur Rue du Commerce pendant les French Days, c'est clairement un compromis qui ne se refuse pas si vous avez un budget limité.

Sapphire Radeon RX 6800 XT à 549 €

On monte un peu plus en gamme avec la RX 6800 XT. Elle est beaucoup plus à l'aise que la RX 6700XT en 1440p, mais vise la 4K dans de bonnes conditions de jeu. Ses performances sont comparables à celles de la RTX 3080 que l'on retrouve à des prix bien plus élevés hors occasion. Pour les French Days, la RX 6800 XT est à 549 € sur Rue du Commerce alors qu'il fallait compter au minimum 700 € il y a quelques mois.

Sapphire Radeon RX 6950 XT NITRO+ GAMING OC 16 Go à 719 €

Si vous jouez sur un écran 4K, la Radeon RX6950 XT avec 16 Go de VRAM est une carte graphique performante. Ses performances rivalisent avec celles de la RTX 3090 et de la 3090 Ti pour un prix nettement inférieur. À 719 €, c'est donc une excellente affaire si vous souhaitez profiter des French Days sur Rue du Commerce pour vous offrir la carte. Il s'agit de la version custom Nitro+ gaming OC de Sapphire.

Pour le reste des meilleurs bons plans Rue du Commerce que nous avons identifiés pour les French Days, vous avez le processeur AMD Ryzen 5 5500 à seulement 99,99 € alors qu'il faut compter entre 130 € et 170 € habituellement chez la concurrence. Le kit mémoire Corsair Vengeance de 32 Go (2 x 16 Go) en DDR5 5600 Mhz est à 129,90 € au lieu de 229 €, ce qui correspond à une réduction de 100 € (-43%).

Enfin, si vous recherchez un bon écran PC gamer pour votre config 1440p, il y a le Gigabyte G27Q, une dalle IPS 144 Hz avec 1 ms de latence. L'écran est à 239 € contre plus de 300 € chez la concurrence.