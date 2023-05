French Days smartphones 2023 : les meilleures offres à ne pas manquer

Les French Days 2023 ont démarré ce 3 mai et se poursuivent jusqu’au 9 mai. Durant cette période, les sites de e-commerce proposent cassent les prix sur de nombreux produits high-tech. C’est le bon moment pour acheter un smartphone moins cher. Découvrez ici notre sélection des meilleures offres sur les smartphones.

Notre sélection des meilleures offres French Days sur les smartphones en 2023

Créés en 2018, les French Days visent à concurrencer le Black Friday en France. Durant cette courte période, les sites proposent des produits high-tech à un prix très attractif. C’est donc l’occasion de faire le plein de bons plans.

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, vous êtes au bon endroit ! Cette année encore, les sites de e-commerce ont décidé de jouer le jeu en affichant des offres alléchantes sur les smartphones. Nous avons sélectionné les meilleures offres Amazon, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce ou encore Fnac Darty, sur les smartphones Apple, Google, Xiaomi, Samsung, Realme ou encore Honor.

Les smartphones XIAOMI

XIAOMI Redmi Note 12 Pro 5G à 306,99 €

Le Redmi Note 12 Pro 5G est propulsé par un processeur Dimensity 1080 associé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Point fort de ce modèle, il arbore un superbe écran AMOLED 120 Hz FHD+ de 6,67 pouces. Son autonomie est aussi très bonne grâce à une batterie de 5000 mAh qui, cerise sur le gâteau, est compatible avec la charge rapide 120W. Enfin le capteur photo principal Sony IMX766 de 50 MP permet de faire de bonnes photos, surtout pour un appareil de cette catégorie de prix.

Normalement en vente aux alentours de 400 euros, il est en ce moment disponible pour un tout petit peu plus de 300 euros. Une affaire à ne pas manquer.

XIAOMI 12 à 499,90 €

Xiaomi est une marque reconnue pour proposer des appareils de très bonne qualité à prix réduit. Le Xiaomi 12 ne déroge pas à cette réputation, surtout pendant les French Days, puisqu’il est disponible à moins de 500 euros, au lieu de 600 euros habituellement.

Pour ce prix, vous obtiendrez une machine qui tourne sous Snapdragon 8 Gen 1, l’une des meilleures puces du marché. Ce puissant processeur est combiné à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Avec son écran AMOLED Full HD+ de 6,28 pouces, il n’a rien à envier aux flagships. Le module photo arrière comprend 3 capteurs (50 MP + 13 MP + 5 MP). À l’avant, on retrouve un capteur de 32 MP.

XIAOMI 12X à 409,90 €

Si le Xiaomi 12 mentionné plus haut vous fait de l’oeil mais qu’il vous manque un peu de budget, pas de souci. La marque chinoise a pensé à vous en créant le Xiaomi 12X, un smartphone semblable en tout point à son grand frère sauf sur 3 points : le processeur est remplacé par un Snapdragon 870 (un peu moins puissant), il n’a pas de recharge sans fil et son prix est inférieur de 100 euros.

Également en promotion pendant les French Days, le Xiaomi 12X frôle donc la barre des 400 euros. Difficile de faire mieux dans ce segment de prix.

Les smartphones SAMSUNG

Samsung Galaxy A54 256 Go à 399 euros

Le Samsung Galaxy A54 est le smartphone milieu de gamme de la firme coréenne. On apprécie particulièrement son nouveau design qui se rapproche des appareils haut de gamme de la marque. En outre, il est doté d'un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+.

Il est équipé du processeur 8 cœurs Exynos 1380 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. En ce qui concerne la photographie, le téléphone dispose d'un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP. Pour les selfies, il dispose d'une caméra frontale de 32 MP.

Si le smartphone a pu être critiqué à sa sortie pour sa hausse de prix comparé à sa version précédente, cette critique n’a plus lieu d’être pendant les French Days puisqu’il voit son prix baisser de 100 euros.

Samsung Galaxy S23 256 Go à 689 euros

Toujours chez Samsung, voici une très belle offre sur le Galaxy S23, sorti en février dernier et qui bénéficie déjà d’une chute de prix impressionnante de 330 euros ! Si vous cherchez à acquérir l’un de meilleurs smartphones Android du moment, c’est l’occasion rêvée. En ce qui concerne sa fiche technique, on retrouve un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces de définition FHD+ qui offre une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Niveau puissance, on profite de la toute dernière puce de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Enfin, pour la photo, on pourra jouer avec un grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif 3x de 10 MP.

Samsung Galaxy M23 128 Go à 179 euros

Pour finir avec la marque coréenne, voici un téléphone a tout petit prix puisqu’il est disponible en ce moment pour moins de 180 euros. Quand on sait qu’il est normalement en vente pour presque 300 euros, ça mérite clairement d’y jeter un oeil attentif.

Ce smartphone d’entrée de gamme ne démérite pas avec une fiche technique équilibrée. Il offre un écran Infinity-V de 6,6 pouces en Full HD+. Son processeur est un Snapdragon 750G couplé à 4 Go de RAM, et 128 Go de stockage (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD non fournie). Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et un capteur selfie de 8 MP.

Les smartphones GOOGLE

Google Pixel 7 à 534,91€

Sorti en octobre 2022, le Google Pixel 7 voit son prix baisser de 100 euros pour passer à 549 euros pendant les French Days. La dernière génération de Google Pixel embarque le nouveau SoC Tensor G2 conçu directement par Google. Il est également équipé d'un écran OLED FHD+ 90 Hz de 6,3 pouces.

Niveau photo, le Pixel 7 offre un double capteur arrière, un objectif grand angle de 50 MP et un objectif ultra grand angle de 12 Mpx avec la possibilité de tourner des vidéos en 4K. Enfin, la batterie de 4 355 mAh offre plus de 24h d’autonomie.

Les smartphones HONOR

Pack Honor Magic5 Lite 128 Go + Honor Earbuds X3 à 299 €

Dans le secteur des smartphones d’entrée de gamme, Honor propose un pack très intéressant à moins de 300 euros avec le Honor Magic5 Lite accompagné d’écouteurs sans fil Earbuds X3 à réduction de bruit active.

Le Magic5 Lite est un smartphone 5G qui impressionne dès le premier coup d’oeil avec son design raffiné et son écran incurvé AMOLED 120 Hz de 6.67”. Côté performances, Il tourne avec le processeur Snapdragon 695 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son module photo arrière est composé de trois capteurs : grand-angle 64 MP, ultra grand-angle 5 MP et macro 2 MP.

Les smartphones APPLE

IPHONE 14 128 Go à 849 €

Les smartphones Apple sont aussi en promotion pendant les French Days. Commençons par l’iPhone 14 qui est disponible à partir de 849 euros chez Amazon. Il dispose d’un écran OLED LTPS 60 Hz de 6,1 pouces et tourne avec le SoC Apple A15 Bionic avec une mémoire RAM de 6 Go.

Pour la partie Photo, l’iPhone 14 a un capteur principal de 12 MP (grand angle) et un capteur ultra grand-angle de même définition. La caméra selfie de 12 MP dispose sur cette version de l'autofocus. Enfin, l’iPhone 14 bénéficie de la fonction Crash Detection, qui détecte automatiquement les accidents de la route.

IPHONE 14 PRO 128 Go à 1175€

Si votre budget vous le permet, l’iPhone 14 Pro est également à prix réduit chez Amazon à ”seulement” 1175 euros dans sa version 128 Go. Cela reste un budget, mais vous profitez quand même de plus de 150 euros de réduction pour le smartphone le plus puissant jamais conçu par la marque à la pomme. L’iPhone 14 Pro bénéficie ainsi de toutes les nouveautés et dernières technologies avec la présence remarquée du Dynamic Island en lieu et place de la traditionnelle encoche.

L’écran est une dalle OLED LTPO 6,1” avec taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz. Il tourne avec la dernière puce Apple A16 Bionic gravé en 4 nm. Le capteur principal a été entièrement revu comparé à la génération précédente pour passer en 48 MP. Mais on retrouve également un module ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP.

Les smartphones REALME

REALME GT Neo 3 à 399,99€

Le GT Neo 3 de Realme nous offre l’une des plus belles réductions du moment puisqu’il passe de 599,99 euros à seulement 399,99 euros. Le successeur du déjà très apprécié GT Neo 2 ne manque pas d’atout avec un écran LTPS AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5. Le processeur MediaTek Dimensity 8100 5G offre une finesse de gravure en 5 nm pour une meilleure efficacité.

Sa batterie de 4500 mAh bénéficie de la charge rapide à 80W. Pour l’appareil photo, on a un triple capteur principal de 50 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

