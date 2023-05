French Days Cdiscount 2023 : notre sélection des offres à ne pas rater

Cdiscount lance sa campagne des French Days 2023. Pour cette édition de printemps, l’enseigne en ligne propose des réductions allant jusqu’à 55% sur toute la boutique.

C’est parti pour la première vague 2023 des French Days sur Cdiscount. Jusqu’au 9 mai 2029 à 23h59, de nombreux produits seront à prix réduit dans toutes les rubriques du site e-commerce. Comme d’habitude sur Phonandroid, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur les produits high-tech. Vous souhaitez changer de smartphone, votre PC portable ou téléviseur ? Voici les meilleures promotions sur Cdiscount dans le cadre des French Days du printemps 2023.

French Days sur Cdiscount : notre sélection des meilleures offres

LES OFFRES FRENCH DAYS DE CDISCOUNT

SSD SATA 2,5 » PNY CS900 de 1 To à 41,46 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous recherchez un SSD SATA au format de 2,5 », le PNY CS900 à 41,46 € sur Cdiscount est le meilleur deal du moment. Dans cette capacité, on le trouve en moyenne à 65 € chez la concurrence et sachant qu’il coûtait plus de 100 € il y a moins d’un an. Ce SSD offre des vitesses séquentielles de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. On est donc proche du maximum sur cette interface.

SSD NVMe PCIe 4 PNY CS2140 de 500 Go et 1 To dès 29,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (500 Go)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (1 To)

Pour un SSD NVMe, le SSD PNY CS2140 est disponible sur Cdiscount à seulement 49,99 € dans sa version de 1 To. Il s’agit d’un SSD PCIe 4.0 avec des vitesses 36000 Mo/s (lecture) et 3200 Mo/s (écriture). Avec ce modèle, PNY ne vise pas le maximum possible pour cette génération. Mais à ce prix, ce SSD est coûte moins cher que la plupart des modèles PCIe 3.0 de même capacité.

Il représente un excellent choix pour votre PC, qu’il soit gamer ou professionnel. Cdiscount propose la version 500 Go à 29,99 €. Elle offre les mêmes caractéristiques que celles de 1 To.

Samsung Galaxy M23 5G à 164 € sur Cdiscount

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Galaxy M23 5G est le meilleur smartphone que vous trouverez sous la barre des 170 €. Dans le cadre des French Days sur Cdiscount, il est à 164 € très exactement au lieu du prix conseillé de 299 €. Cela représente une réduction d’environ 45%. Le prix affiché est de 179 €, mais vous pouvez le faire baisser de 15 € supplémentaires grâce au code promo 15DES149.

Pour en venir à ses caractéristiques, ce smartphone dispose d’un SoC Snapdragon 750G dont les performances sont correctes pour un usage classique au quotidien. Le Galaxy M23 dispose d’un écran 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sa mémoire interne est de 128 Go et il reste possible de l’étendre grâce à un slot microSD. Le smartphone dispose aussi d’un, port Jack 3,5 mm. Sa batterie de 5000 mAh offre une autonomie allant jusqu’à 2 jours et le smartphone est compatible avec une charge rapide de 25W.

TV LED 4K 55 pouces – Toshiba, Dolby Vision, Android TV à 349,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous disposez de moins de 350 € pour une TV 4K de 55 pouces ? Ce modèle Toshiba est un bon deal à retrouver sur Cdiscount pendant les French Days, dans la limite du stock disponible. Il est à 349,99 €, un prix très intéressant pour un téléviseur LED connecté fonctionnant sous Android TV. Vous pourrez y installer facilement toutes les applications de divertissement : Netflix, YouTube, Prime vidéo, Disney+, entre autres. Ce modèle est par ailleurs compatible Dolby Vision.

PC portable HP 15 pouces avec Ryzen 5-7520U à 499 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vendu habituellement à 599 €, ce PC portable bureautique voit son prix chuter de 100 € sur Cdiscount. Si vous recherchez un ordinateur portable performant pour de la bureautique et vos besoins professionnels, il s’agit d’une belle offre à saisir pendant les French Days.

Ce PC portable est équipé d’un processeur Ryzen 5-7520U performant, épaulé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5 (2×8 Go) et 512 Go de stockage SSD NVMe. Il dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces au format 16:9. Enfin, son design est sobre et fin pour un poids léger de 1,59 kg.

Pack PS5 + God of War Ragnarok à 529,99 € sur Cdiscount pour les French Days

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La PS5 est bien plus facile à trouver en stock depuis quelques semaines au juste prix. Elle fait même l'objet d'une promotion en ce moment pendant les French Days sur Cdiscount. L'édition standard accompagnée du jeu God of War : Ragnarök est disponible à seulement 529,99 € grâce au code promo PS5GOWR40 qui vous fait profiter d'une réduction immédiate de 40 € sachant que le pack à la base est déjà proposé à bon prix, soit 569,99 €. Pour rappel, la console seule coûte 550 € et le jeu a un prix conseillé de 79,99 €.

Carte graphique Sapphire RX 6800XT à 599 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Sous la barre des 600 €, ce modèle custom Sapphire de la Radeon RX 6800 XT est à un très bon prix. C’est d’ailleurs l’un des meilleurs prix que nous avons vu pour la carte graphique depuis son lancement. Ce modèle est taillé pour affronter la 4K de bonnes conditions et est très à l’aise en 1440p. Avec le ray tracing, les performances prennent un coup mais ça reste une belle carte graphique à ce prix en 2023.

PC portable gamer Medion Erazer avec Intel Core i5 12450H + RTX 4060 à 899 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (RTX 4060)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (RTX 4050)

Medion, la marque de Lenovo nous propose ici un PC portable gamer solide avec des composants très récents. Son meilleur prix se retrouve sur Cdiscount à 899 € pendant les French Days. Pour ce prix, vous profitez du processeur Intel Core i5 12450H et de la carte graphique GeForce RTX 4060. C’est un combo parfait pour jouer confortablement sur n’importe quel jeu. Et si pour 100 € de moins, vous pouvez aussi opter pour la version équipée d’une RTX 4050.

PC portable gamer HP Victus 16 avec Intel Core i5 13500H + RTX 4060 à 999 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Un processeur Core i5 de 13e génération et une RTX 4060 pour la carte graphique, le tout à moins de 999 €. C’est l’offre XXL que nous propose Cdiscount en ce moment sur le PC portable gamer HP Victus 16, une série qu’on ne présente plus. Si vous préférez HP à Orion, on vous recommande de foncer sur ce deal pendant que c’est encore possible.

TV Samsung Neo QLED (Mini LED) 8K de 55 et 65 pouces dès 999 € pendant les French Days

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (55″)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (65″)

Vendue en temps normal à un prix compris entre 1799 € chez la concurrence, cette TV QLED MiniLED de Samsung voit son prix fondre à 999 € sur Cdiscount. C’est un excellent prix pour une TV Neo QLED haut de gamme de chez Samsung. Il s’agit d’un modèle 8K de 55 pouces avec des milliers de diodes d’éclairage pour une profondeur de contraste proche de celle des TV OLED. Le filtrage Quantum Dots permet d’avoir une luminosité éclatante et des couleurs plus pures. La version de 65 pouces est à 1399 € au lieu de 2500 € à 3500 € chez la concurrence.