French Days Amazon 2023 : les meilleurs bons plans du printemps

Le top départ des French Days du printemps 2023 a été donné. Du 3 au 9 mai, de nombreux sites de e-commerce affichent des prix cassés sur des produits high-tech.C’est l’occasion de faire le plein de bons plans. Voici notre sélection des meilleures offres des French Days chez Amazon.

Les meilleures offres French Days Amazon 2023

En 2018, 6 grandes enseignes de l’Hexagone ont eu l’idée de créer les French Days, la version française du Black Friday. Durant cette période, de nombreux sites cassent les prix sur les produits high-tech. Vous pouvez donc vous faire plaisir à moindre coût.

Tout comme sur Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty ou encore Rue du Commerce, Amazon affiche des promotions irrésistibles. Découvrez ici notre sélection des meilleures offres des French Day du géant du e-commerce.

iPhone 14 128 Go à 849 €

Bien évidemment, il n’est pas nécessaire de vous présenter l’iPhone 14 puisque c’est certainement le smartphone le plus connu de la planète. Les promotions sont assez rares sur ce modèle puisqu’il se vend très bien. Pendant les French Days, l’iPhone 14 est à prix réduit sur Amazon. Le montant de la réduction est différente en fonction de la couleur et de la quantité de stockage choisis. Le modèle le moins cher est actuellement la couleur Minuit avec 128 Go de stockage à 849 euros au lieu de 1019 euros, soit 17% de réduction.

Casque Sony WH-1000XM4 à 254,15 €

Pouvoir s’offrir un casque Sony à réduction de bruit active à moindre coût est une chance à ne pas manquer. Pour cette offre, vous pouvez vous procurer le Sony WH-1000XM4 pour moins de 270 euros. Même s’il ne s’agit pas du modèle le plus récent de la marque japonaise, il reste un des meilleurs casques du marché. Sa technologie de réduction de bruit, personnalisable sur 20 niveaux, s’avère très efficace.

Par ailleurs, son autonomie est gargantuesque avec 38 heures d’utilisation maximale. Enfin, en seulement 10 minutes de charge, vous pouvez utiliser le casque pour 5 heures d’écoute supplémentaire.

Smartphone Redmi Note 12 Pro 5G à 313,99 €

Dans le secteur des téléphones milieu de gamme avec un excellent rapport qualité prix, le constructeur Xiaomi est imbattable. Avec sa marque Redmi, il propose des téléphones de très bonne qualité pour un coût minime. Alors quand vous ajoutez une belle promotion à l’occasion des French Days, vous vous retrouvez avec une offre à ne pas manquer puisque vous pouvez acquérir ce modèle pour 313,99 € au lieu de 399,90 €. Équipé d’un SOC Dimensity 1080, le Redmi Note 12 Pro dispose en outre d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces et d'une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide 120W. Le module photo n’est pas en reste avec un capteur Sony IMX766 de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2MP et un capteur selfie de 16 MP.

Smartphone Xiaomi 12 à 499,90 €

Toujours chez Xiaomi, le Xiaomi 12 est à moins de 500 euros alors qu’il coûte normalement aux alentours de 600 euros. Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+. Il bénéficie de la puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 associé à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la charge rapide. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur de 50 MP + 13 MP + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP.

Fire TV Stick à partir de 24,99 €

Amazon profite également de l’occasion pour proposer les produits de sa marque en promotion. C’est naturellement le cas des Fire TV Stick qui permettent de transformer n’importe quel téléviseur ou vidéoprojecteur en modèle connecté et ainsi profiter des services de streaming les plus connus comme Prime Video, Netflix ou Disney +. Quatre modèles sont proposés à prix cassé : le Fire TV Stick Lite à 24,99 €, le Fire TV Stick à 29,99 €, le Fire TV Stick 4K à 36,99 € et le Fire TV Stick 4K Max à 42,99€.

Clavier All-in-One Media Keyboard de Microsoft à 23,99 €

Si vous cherchez un clavier sans fil qui soit également équipé d’un trackpad, vous êtes au meilleur endroit possible. Non seulement le clavier All-in-One Media Keyboard de Microsoft est un excellent modèle, mais en plus il est proposé au prix exceptionnel de 23,99 euros, soit 44% de réduction. Vous bénéficiez ainsi d’un clavier avec une bonne ergonomie et des finitions impeccables. Par ailleurs, vous pourrez l’utiliser sur presque tous vos appareils puisqu’il est compatible avec de nombreux systèmes (Windows, MacOS, iOS, Android…)

Netatmo Starter Pack à 114,00€

Pourquoi ne pas profiter de ces French Days pour transformer vos radiateurs en modèles connectés grâce au Starter Pack de Netatmo. Grâce à la promotion en cours, vous pouvez vous le procurer pour seulement 114 euros. Comme cette installation va vous permettre de faire des économies sur vos factures de chauffage, c’est un investissement qui sera rapidement rentabilisé.

Dans ce pack, vous deux têtes thermostatiques connectées ainsi qu’un relais. Vous pourrez ainsi contrôler votre chauffage à distance à l’aide de votre smartphone pour pouvoir mettre en place un planning intelligent de chauffage et suivre vos dépenses. Le système est aussi équipé de la fonction détection de fenêtre ouverte.

Deux caméras de surveillance HD Blink Outdoor à 107,99 €

Autre produit conçu par Amazon, la caméra de surveillance HD Blink Outdoor vous permet d’installer facilement un système de surveillance chez vous. Pour seulement 107,99 euros au lieu de 179,99 euros, vous obtenez un système à deux caméras de surveillance. Ce système sans fil alimentés par piles fonctionne de jour comme de nuit grâce à la vision infrarouge.

L’autonomie maximale est de deux ans et ces caméras résistent aux intempéries. Vous pouvez paramétrer depuis votre téléphone des zones de détection de mouvements pour être averti via des notifications si quelqu’un s’approche de chez vous. Par ailleurs, la caméra est équipé d’un micro et d’une enceinte pour pouvoir entendre et parler à la personne.

