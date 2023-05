French Days Boulanger 2023 : les meilleures offres à saisir aujourd’hui

C'est parti pour les French Days Boulanger édition 2023. Pendant une semaine, l'enseigne française proposera de nombreux produits high-tech en promotion. Si vous guettez une belle chute de prix pour sauter le pas, voici pour vous les meilleures offres high-tech du moment.

Quelles sont les meilleures offres French Days Boulanger 2023 ?

À l'instar de Cdiscount, Boulanger prend part aux French Days de printemps 2023 avec des réductions qui montent à plus de 50% pour certains produits. Dans ce récapitulatif, vous trouverez le top des offres sur les produits high-tech.

LES OFFRES FRENCH DAYS SUR BOULANGER

Amazon Fire TV Stick Lite, standard et 4K à partir de 24,99 €

On ne présente plus la gamme des Fire TV Stick d'Amazon. Ces dongle HDMI vous permettent de profiter d'une expérience FireOS sur votre téléviseur pour peu qu'il dispose d'un port HDMI. FireOS est un dérivé d'Android TV qui propose les mêmes applications. En ce moment sur Boulanger, le Fire TV Stick Lite (Full HD) est à 24,99 €, le modèle standard – lui aussi en Full HD- est à 29,99 € et la version 4K à 36,99 € grâce à une promotion lancée spécialement pendant les French Days.

Marshal Emberton BT à 99 €

Marshal propose des accessoires audio parmi les plus appréciés du marché pour leur qualité sonore et leur design qui bouscule les codes conventionnels. Le Marshal Emberton BT est une enceinte Bluetooth portable avec une excellente qualité de son et une autonomie allant jusqu'à 20h en écoute continue. Elle fait l'objet d'une réduction de 33% sur Boulanger. Son prix passe ainsi à 99,99 € au lieu de 149,99 €. Il s'agit d'une enceinte étanche (indice IPX7), avec une protection contre une immersion dans l'eau jusqu'à 1m. Enfin, cet accessoire audio est compatible avec le son spatial 360°.

Casque sans fil Steelseries Arctis 7+ à 99 €

Au lieu de 149,99 €, son prix habituel, le casque gamer Steelseries Arctis 7+ est à 99 € en ce moment sur Boulanger. Un bon plan à saisir dans le cadre des French Days. Vous bénéficiez d'une réduction de 33% correspondant à une économie de 50 €. Ce casque-micro sans fil est compatible avec la PS5, la PS4 ainsi qu'avec les PC.

Caméra de sécurité Google Nest Cam à 149,99 €

Si vous recherchez une caméra de sécurité pouvant aussi bien être utilisée en intérieur comme en extérieur, la Nest Cam de Google fait l'objet d'une réduction de 25% sur Boulanger pendant les French Days. Elle est en effet à 149,99 € au lieu de 199,99 € habituellement. Il s'agit d'une caméra Full HD avec vision nocturne et détecteur de mouvement. Elle se connecte en WiFi comme en Bluetooth et vous permet de surveiller votre maison ou appartement à distance, avec alerte instantanée en cas de mouvements suspects.

Casque Bose Quiet Comfort SE + housse de rangement à 179,99 € avec le code BOSE10

Le Bose Quiet Comfort SE est un casque sans fil avec réduction de bruit active qui propose une expérience très proche du Bose QC 45 pour un tarif plus accessible. Et pendant les French Days, elle fait l'objet d'une réduction de 33% faisant passer son prix de 269,99 € à 179,99 €. La housse de transport est par ailleurs offerte. Le prix affiché sur Boulanger est de 199,99 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 10% avec le code promo BOSE10.

Montres connectées Montre Apple Watch SE 2022, Galaxy Watch 4 Classic 46 mm et Withings Scanwatch à 249,99 €

Si vous comptez profiter des bons plans French Days pour vous offrir une nouvelle montre connectée, trois modèles populaires sont en promotion en ce moment sur Boulanger. Toutes sont affichées au prix de 249,99 €, avec des réductions allant jusqu'à 28%. L'Apple Watch SE 2022 dans sa version 40 mm et la Withings Scanwatch 42 mm sont donc à 250 € au lieu de 299 €. La Galaxy Watch Series 4 Classic 46 mm bénéficie quant à elle d'une réduction de 28% sur le prix de référence de 349,99 €.

TV LED 4K TCL 55P638 de 55 pouces

Vous souhaitez changer votre TV actuelle ou vous offrir un téléviseur secondaire avec un budget de moins de 350 € ? Grâce à ce bon plan Boulanger, la TV TCL P638 de 2022 (55 pouces) est à 349 € au lieu de 449 €. Si le prix affiché est de 399 €, ce modèle est éligible à une offre de remboursement de 50 € (voir les modalités ici). Pour ce qui est de ses caractéristiques, il s'agit d'une TV 4K sous Android TV avec l'interface Google TV. Elle dispose de ports HDMI 2.1, mais son taux de rafraichissement est de 50 Hz. Le rapport qualité-prix est imbattable.

TV Samsung QLED 4K 55Q82B à 799 €

Toujours pour ceux qui guettent une bonne occasion pour s'acheter une TV à moindre coût, il y a le Samsung 55Q82B. On monte en gamme avec ce modèle QLED, toujours en définition 4K. La technologie QLED lui permet d'offrir une meilleure luminosité et des contrastes profonds. Les couleurs sont également bien gérées sur cette smart TV.

Bonne nouvelle pour les gamers : le Samsung QLED 55Q82B dispose de 4 ports HDMI 2.1 et offre une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. C'est une TV taillée pour accompagner idéalement la PS5 et la Xbox Series X. Elle est à 799 € sur Boulanger pour les French Days au lieu de 999 € habituellement, ce qui correspond à 200 € de réduction.