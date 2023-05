French Days Fnac Darty : les meilleures offres du printemps 2023

Les French Days du printemps 2023 se déroulent cette année du 3 au 9 mai. C’est l’occasion de faire le plein de bons plans. Smartphones, PC, casques, TV, objets connectés… de nombreux produits high-tech se retrouvent ainsi en promotion. Découvrez notre sélection des meilleures offres des French Days Fnac et Darty.

Les meilleures offres Fnac et Darty des French Days 2023

La première édition des French Days s’est tenue en 2018. Sur le même modèle que le Black Friday, 6 sites de e-commerce, dont Fnac Darty, Boulanger, Rue du commerce ou encore, Cdiscount, ont décidé de lancer un évènement français pour concurrencer les géants américains comme Amazon. Chaque année, de nombreuses enseignes jouent le jeu et proposent des offres alléchantes. Les French Days du printemps 2023 se déroulent cette année du 3 au 9 mai. Durant cette courte période, vous pouvez acheter vos produits high-tech préférés au meilleur prix. Voici les meilleurs bons plans des French Days 2023 du groupe Fnac Darty.

Smart TV LG 65QNED87 4K UHD 65″ à 1 099 €

Si vous êtes à la recherche d’une Smart TV 4K avec la technologie QNED MiniLED, cette offre devrait vous plaire ! La TV LG 65QNED87 est actuellement en promotion à seulement 1 099 €. Son prix baisse ainsi de 200 €.

Cette Smart TV de 65 pouces profite d’un bel écran Ultra HD (4K) d’une résolution de 3840 x 2160. Elle est dotée de LEDs plus petites, donc plus nombreuses. Cela vous permet de profiter d’une télévision lumineuse avec des images plus contrastées.

La LG 65QNED87 est dotée d’un processeur Alpha 7 Gen5 AI 4K. Elle est compatible Dolby Vision IQ & Atmos. Les images sont optimisées et le son surround tridimensionnel est immersif.

Disque SSD Interne Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 de 1 To à 59,99 €

Le Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 de 1 To est actuellement à prix réduit sur la Fnac et Darty. Ce SSD interne est ainsi affiché à seulement 59,99 €.

Plus rapide et performant, il s’appuie sur la technologie V-NAND pour traiter une grande quantité de données sans ralentissement. Le Samsung 970 EVO Plus permet ainsi d’atteindre des vitesses de lecture jusqu’à 3 500 Mo/s et 3 300 Mo/s pour l’écriture.

Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 3 Lite à 349,99 €

Il s’agit de la version allégée de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Cette trottinette électrique pliable pèse 13 kg et bénéficie d’une puissance de 300 W pour atteindre sans souci la vitesse maximale légale autorisée de 25 km/h. Pour votre sécurité, la trottinette est équipée de deux freins : un système E-ABS à l’avant et un frein à tambour à l’arrière.

Avec sa batterie de 5200 mAh, elle vous offre une autonomie de 20 km. Il vous faudra ensuite un peu plus de 4 heures pour la recharger entièrement. Vous pouvez connecter votre smartphone en Bluetooth, via l'application Xiaomi Home App, puisqu’elle est compatible Android et iOS.

PC portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro R71612350 à 1199,99 €

Le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro R71612350 est un modèle puissant et polyvalent qui pourra convenir pour à peu près tous les usages. En effet, il bénéficie de la puissance du CPU AMD Ryzen 7 6800H, 8 cœurs, cadencé à 3,2 GHz de fréquence de base, associé au GPU Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire dédiée.

Il est également équipé de 16 Go de mémoire vive DDR4 ainsi que d’un SSD 512 Go pour une fluidité exemplaire. Enfin, son écran 3K IPS de 14.5” s’avère très agréable à l’usage.

Pack Smartphone Honor Magic5 Lite 128 Go + Earbuds X3 à 299 €

Proposé à moins de 300 euros, ce pack vous permet de vous équiper à moindre frais d’un smartphone récent de qualité ainsi que d’une paire d’écouteurs sans fil.

Le Honor Magic5 Lite se démarque par son design élégant associé à un superbe écran incurvé AMOLED 120 Hz 6.67”. Il tourne avec la puce Snapdragon 695, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cerise sur le gâteau, il est compatible 5G. Son module photo arrière comprend trois capteurs : grand-angle 64 MP, ultra grand-angle 5 MP et macro 2 MP.

Les écouteurs sans fil fournis sont les Honor Earbuds X3 qui bénéficient de la réduction active du bruit, d’une excellente autonomie, d’une qualité sonore haute définition et qui sont certifiés IP54.

